एक झटके में ₹1.65 लाख सस्ती हो गई यह 7-सीटर SUV, अब खरीदने की मचेगी लूट! मौका मई तक वैलिड

जीप अपनी पॉपुलर 7-सीटर एसयूवी मेरिडियन पर मई, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। ग्राहक इस दौरान जीप मेरिडियन (Jeep Meridian) पर अधिकतम 1.65 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

अगर अपनी बड़ी फैमिली के लिए दमदार 7-सीटर एसयूवी खरीदने की प्लानिगं कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, जीप अपनी पॉपुलर एसयूवी मेरिडियन पर मई, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। ग्राहक इस दौरान जीप मेरिडियन (Jeep Meridian) पर अधिकतम 1.65 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं एसयूवी के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी है डिजाइन इसका डिजाइन काफी क्लासी और 'ग्रैंड' है। सामने से देखने पर इसकी सिग्नेचर 7-स्लॉट ग्रिल और पतली एलईडी हेडलाइट्स इसे एक महंगी वाली लुक देती हैं। वहीं, इसका इंटीरियर एकदम आलीशान है। इसमें तीन लाइन वाली सीटें मिलती हैं। यानी पूरा परिवार आराम से फिट हो सकता है। केबिन में प्रीमियम लेदर, बड़ा सनरूफ और 10.1-इंच का टचस्क्रीन मिलता है, जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ आता है। कुल मिलाकर, अंदर बैठते ही आपको लगेगा कि आपने किसी लग्जरी सोफे पर कब्जा कर लिया है।

दमदार है एसयूवी का पावरट्रेन पावरट्रेन के मामले में मेरिडियन काफी भरोसेमंद है। इसमें 2.0-लीटर का डीजल इंजन मिलता है जो 170bhp की पावर और 350 Nm का टॉर्क देता है। इसे 6-स्पीड मैनुअल या 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ चुना जा सकता है। सेफ्टी की बात करें तो जीप ने इसे लोहे की लाट जैसा मजबूत बनाया है। इसमें 6-एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा, और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसका सस्पेंशन इतना गजब है कि खराब रास्तों पर भी आपको झटके महसूस नहीं होते।

इतनी है कीमत जीप मेरिडियन की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 23.37 लाख रुपये है। जबकि इसके टॉप मॉडल के लिए यह 37.82 लाख रुपये तक जाती है। बता दें कि जीप मेरिडियन टोयोटा फॉर्च्यूनर से सस्ती है। हालांकि, फीचर्स और ड्राइविंग डायनामिक्स के मामले में यह उसे कड़ी टक्कर देती है। अगर आप एक ऐसी बड़ी गाड़ी चाहते हैं जो दिखने में रौबदार हो, चलाने में स्मूद हो और जिसमें सेफ्टी कूट-कूट कर भरी हो तो मेरिडियन एक सॉलिड चॉइस है।