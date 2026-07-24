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लॉन्च हुआ जीप मेरिडियन का 85th एनिवर्सरी एडिशन, इसे महज 85 लोग ही खरीद पाएंगे; जानिए खासियत

By Ashutosh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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जीप इंडिया ने अपनी 7-सीटर एसयूवी 'जीप मेरिडियन' का एक नया मॉडल मार्केट में उतारा है। इसका नाम 'Jeep Meridian 85th Anniversary Edition' रखा गया है।

jeep meridian 85th anniversary edition launched at rs 36-05 lakh
जीप मेरिडियन एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च
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जीप इंडिया ने अपनी 7-सीटर एसयूवी 'जीप मेरिडियन' का एक नया मॉडल मार्क में उतारा है। इसका नाम 'Jeep Meridian 85th Anniversary Edition' रखा गया है। कंपनी ने इसे जीप ब्रांड के 85 साल पूरे होने की खुशी में लॉन्च किया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरे देश में इस खास गाड़ी की सिर्फ 85 यूनिट्स ही बेची जाएंगी। यह स्पेशल मॉडल इसके सबसे महंगे 'ओवरलैंड' (Overland) वैरिएंट पर बेस्ड है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 36.05 लाख रुपये रखी गई है। इसके साथ ही जीप ने अपनी मेरिडियन गाड़ियों में एक नया 'CARA AI' वॉयस असिस्टेंट फीचर भी जोड़ा है। इसकी शुरुआती कीमत 30.45 लाख रुपये से शुरू होती है।

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देखने में कितनी अलग कार?

अगर इसके लुक्स की बात करें तो यह आम मेरिडियन से काफी अलग और स्पोर्टी दिखती है। इसके बाहर आपको 18-इंच के नए शाइनी ब्लैक अलॉय व्हील्स मिलते हैं, साथ ही कार पर जगह-जगह 85 साल की खास ब्रांडिंग देखने को मिलती है। कार के अंदर बैठते ही आपको ऑल-ब्लैक थीम का अहसास होगा, जिसमें मायान गोल्ड रंग की हल्की-हल्की फिनिशिंग दी गई है। यह नया कलर कॉम्बिनेशन गाड़ी के केबिन को काफी अलग और एकदम लग्जरी लुक देता है।

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इसमें है खास एक्सेसरीज पैकेज

कंपनी उन लोगों का भी ख्याल रख रही है जो अपनी कार को और ज्यादा सजाना-संवारना पसंद करते हैं। इसके लिए जीप ने एक खास 'AXS' एक्सेसरी पैकेज भी पेश किया है। इस पैकेज को लेने पर आपको गाड़ी के अंदर खास कारपेट फ्लोर मैट्स, 85th एनिवर्सरी के स्टिकर्स (डेकल्स), केबिन के अंदर की स्पेशल एंबियंट लाइटिंग और सनरूफ पर जलने वाली 'स्काई लाउंज लाइटिंग' मिलेगी। यह एक्सेसरी पैकेज सिर्फ इसी खास मॉडल के लिए बनाया गया है, ताकि आपकी कार सबसे अलग दिखे।

अब बोलकर कंट्रोल करें कार

कंपनी ने इस कार के साथ अपना नया स्मार्ट वॉयस असिस्टेंट 'CARA AI' भी दिया है। इसका फायदा यह है कि कार में बैठे-बैठे आप सिर्फ अपनी आवाज से कई चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपको नेविगेशन लगाना हो, मौसम का हाल जानना हो, रिमाइंडर सेट करना हो, किसी को फोन मिलाना हो या गाने बजाने हों। इतना ही नहीं, यह AI सामान्य सवालों के जवाब भी दे सकता है और इसे हिंदी-अंग्रेजी समेत कुल 52 भाषाओं की समझ है।

कार की बुकिंग हुई शुरू

इस मौके पर जीप की पैरेंट कंपनी स्टेलेंटिस इंडिया के प्रमुख कुमार प्रियेश ने कहा कि 85 सालों से जीप सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि आजादी और नए रास्तों को खोजने का नाम रही है। यह नया मॉडल हमारे उन लाखों ग्राहकों के लिए एक तोहफा है, जिन्होंने जीप को इतना बड़ा ब्रांड बनाया। अगर आपको यह गाड़ी पसंद आ रही है, तो इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। आप जीप की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या अपने नजदीकी शोरूम में जाकर इसे आसानी से बुक कर सकते हैं।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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