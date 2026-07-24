लॉन्च हुआ जीप मेरिडियन का 85th एनिवर्सरी एडिशन, इसे महज 85 लोग ही खरीद पाएंगे; जानिए खासियत

जीप इंडिया ने अपनी 7-सीटर एसयूवी 'जीप मेरिडियन' का एक नया मॉडल मार्केट में उतारा है। इसका नाम 'Jeep Meridian 85th Anniversary Edition' रखा गया है।

जीप मेरिडियन एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च

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जीप इंडिया ने अपनी 7-सीटर एसयूवी 'जीप मेरिडियन' का एक नया मॉडल मार्क में उतारा है। इसका नाम 'Jeep Meridian 85th Anniversary Edition' रखा गया है। कंपनी ने इसे जीप ब्रांड के 85 साल पूरे होने की खुशी में लॉन्च किया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरे देश में इस खास गाड़ी की सिर्फ 85 यूनिट्स ही बेची जाएंगी। यह स्पेशल मॉडल इसके सबसे महंगे 'ओवरलैंड' (Overland) वैरिएंट पर बेस्ड है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 36.05 लाख रुपये रखी गई है। इसके साथ ही जीप ने अपनी मेरिडियन गाड़ियों में एक नया 'CARA AI' वॉयस असिस्टेंट फीचर भी जोड़ा है। इसकी शुरुआती कीमत 30.45 लाख रुपये से शुरू होती है।

देखने में कितनी अलग कार? अगर इसके लुक्स की बात करें तो यह आम मेरिडियन से काफी अलग और स्पोर्टी दिखती है। इसके बाहर आपको 18-इंच के नए शाइनी ब्लैक अलॉय व्हील्स मिलते हैं, साथ ही कार पर जगह-जगह 85 साल की खास ब्रांडिंग देखने को मिलती है। कार के अंदर बैठते ही आपको ऑल-ब्लैक थीम का अहसास होगा, जिसमें मायान गोल्ड रंग की हल्की-हल्की फिनिशिंग दी गई है। यह नया कलर कॉम्बिनेशन गाड़ी के केबिन को काफी अलग और एकदम लग्जरी लुक देता है।

इसमें है खास एक्सेसरीज पैकेज कंपनी उन लोगों का भी ख्याल रख रही है जो अपनी कार को और ज्यादा सजाना-संवारना पसंद करते हैं। इसके लिए जीप ने एक खास 'AXS' एक्सेसरी पैकेज भी पेश किया है। इस पैकेज को लेने पर आपको गाड़ी के अंदर खास कारपेट फ्लोर मैट्स, 85th एनिवर्सरी के स्टिकर्स (डेकल्स), केबिन के अंदर की स्पेशल एंबियंट लाइटिंग और सनरूफ पर जलने वाली 'स्काई लाउंज लाइटिंग' मिलेगी। यह एक्सेसरी पैकेज सिर्फ इसी खास मॉडल के लिए बनाया गया है, ताकि आपकी कार सबसे अलग दिखे।

अब बोलकर कंट्रोल करें कार कंपनी ने इस कार के साथ अपना नया स्मार्ट वॉयस असिस्टेंट 'CARA AI' भी दिया है। इसका फायदा यह है कि कार में बैठे-बैठे आप सिर्फ अपनी आवाज से कई चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपको नेविगेशन लगाना हो, मौसम का हाल जानना हो, रिमाइंडर सेट करना हो, किसी को फोन मिलाना हो या गाने बजाने हों। इतना ही नहीं, यह AI सामान्य सवालों के जवाब भी दे सकता है और इसे हिंदी-अंग्रेजी समेत कुल 52 भाषाओं की समझ है।