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'मेड इन इंडिया' का दम! टाटा के प्लेटफॉर्म पर जीप बना रही अपनी नेक्स्ट-जेन SUV; 50 देशों में होगा एक्सपोर्ट

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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दिग्गज कार निर्माता कंपनी 'जीप' (Jeep) अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। जीप की पेरेंट कंपनी 'स्टेलेंटिस ग्रुप' ने ऐलान किया है कि वह भारत में अपनी गाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा लोकल पार्ट्स के साथ बनाएगी।

'मेड इन इंडिया' का दम! टाटा के प्लेटफॉर्म पर जीप बना रही अपनी नेक्स्ट-जेन SUV; 50 देशों में होगा एक्सपोर्ट

दिग्गज कार निर्माता कंपनी 'जीप' (Jeep) आम खरीदारों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। जीप की पेरेंट कंपनी 'स्टेलेंटिस ग्रुप' ने ऐलान किया है कि वह भारत में अपनी गाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा लोकल पार्ट्स के साथ बनाएगी। इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए स्टेलेंटिस और टाटा मोटर्स का जॉइंट वेंचर (JV) मिलकर एक नई नेक्स्ट-जनरेशन एसयूवी लॉन्च करने जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जीप की यह नई चमचमाती एसयूवी टाटा मोटर्स के प्लेटफॉर्म पर तैयार की जाएगी। भारत में बनने वाली इस ग्लोबल एसयूवी को यहां के मार्केट में बेचने के साथ-साथ दुनिया के 50 देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

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20 सालों से है मजबूत पार्टनरशिप

टाटा मोटर्स और स्टेलेंटिस ग्रुप के बीच पिछले करीब 20 सालों से एक मजबूत पार्टनरशिप चल रही है। ये दोनों कंपनियां मिलकर महाराष्ट्र के रंजनगांव प्लांट को संभालती हैं। इसी प्लांट में टाटा की नेक्सन और कर्व जैसी पॉपुलर गाड़ियां बनती हैं। साथ ही यहीं पर जीप की कंपास, मेरिडियन और रैंगलर जैसी गाड़ियां भी तैयार होती हैं। अब जीप की इस नई एसयूवी को भी इसी रंजनगांव प्लांट में बनाया जाएगा। हालांकि, अभी तक ऑफिशियल तौर पर यह नहीं बताया गया है कि टाटा का कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होगा। ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह टाटा का नया 'आर्गोस' (ARGOS) प्लेटफॉर्म हो सकता है।

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क्या है इस प्लेटफॉर्म की खासियत

टाटा का यह प्लेटफॉर्म बहुत ही मॉडर्न और फ्लेक्सिबल है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस पर हर तरह की गाड़ी आसानी से फिट हो सकती है। चाहे फ्रंट-व्हील ड्राइव (FWD) कार बनानी हो या फिर कीचड़ और पहाड़ों पर चलने वाली ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) गाड़ी, यह प्लेटफॉर्म दोनों को सपोर्ट करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह प्लेटफॉर्म पूरी तरह से 'फ्यूचर-प्रूफ' है। इसका मतलब है कि इस पर पेट्रोल-डीजल के अलावा इलेक्ट्रिक (EV), सीएनजी और हाइब्रिड जैसी अलग-अलग फ्यूल तकनीकों वाली गाड़ियां भी बहुत आसानी से बनाई जा सकती हैं।

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क्या होगा पार्टनरशिप का फायदा

इस पार्टनरशिप से स्टेलेंटिस कंपनी को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि उसे भारत की सस्ती मैन्युफैक्चरिंग लागत, मजबूत सप्लाई चेन और लोकल टेक्नोलॉजी का पूरा लाभ मिलेगा। कंपनी को खुद नया प्लेटफॉर्म बनाने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। भारतीय ग्राहकों के लिए भी यह बेहद खुशी की बात है, क्योंकि उन्हें भारत में ही बनी एक ऐसी जीप एसयूवी मिलेगी जो पूरी तरह से ग्लोबल-स्टैण्डर्ड की होगी। मार्केट की मांग के हिसाब से इसे पेट्रोल, डीजल, फ्लेक्स-फ्यूल, हाइब्रिड और पूरी तरह इलेक्ट्रिक अवतार में उतारा जा सकता है।

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क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

टाटा के प्लेटफॉर्म पर बनने वाली जीप की यह शानदार एसयूवी साल 2028 तक सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आ सकती है। भारत में इस समय स्टेलेंटिस ग्रुप अपनी दो मुख्य कंपनियों जीप (Jeep) और सिट्रॉएन (Citroen) के तहत गाड़ियां बेचता है। हालांकि, फिलहाल दोनों ही ब्रांड्स को भारतीय मार्केट में अपनी बिक्री और पैठ बढ़ाने के लिए एक ब्लॉकबस्टर गाड़ी की सख्त जरूरत है। ऑटो सेक्टर के जानकारों का मानना है कि साल 2028 में आने वाला जीप का यह नया 'मेड-इन-इंडिया' प्रोजेक्ट कंपनी की किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख देगा।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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