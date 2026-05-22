'मेड इन इंडिया' का दम! टाटा के प्लेटफॉर्म पर जीप बना रही अपनी नेक्स्ट-जेन SUV; 50 देशों में होगा एक्सपोर्ट

दिग्गज कार निर्माता कंपनी 'जीप' (Jeep) अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। जीप की पेरेंट कंपनी 'स्टेलेंटिस ग्रुप' ने ऐलान किया है कि वह भारत में अपनी गाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा लोकल पार्ट्स के साथ बनाएगी।

दिग्गज कार निर्माता कंपनी 'जीप' (Jeep) आम खरीदारों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। जीप की पेरेंट कंपनी 'स्टेलेंटिस ग्रुप' ने ऐलान किया है कि वह भारत में अपनी गाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा लोकल पार्ट्स के साथ बनाएगी। इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए स्टेलेंटिस और टाटा मोटर्स का जॉइंट वेंचर (JV) मिलकर एक नई नेक्स्ट-जनरेशन एसयूवी लॉन्च करने जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जीप की यह नई चमचमाती एसयूवी टाटा मोटर्स के प्लेटफॉर्म पर तैयार की जाएगी। भारत में बनने वाली इस ग्लोबल एसयूवी को यहां के मार्केट में बेचने के साथ-साथ दुनिया के 50 देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

20 सालों से है मजबूत पार्टनरशिप टाटा मोटर्स और स्टेलेंटिस ग्रुप के बीच पिछले करीब 20 सालों से एक मजबूत पार्टनरशिप चल रही है। ये दोनों कंपनियां मिलकर महाराष्ट्र के रंजनगांव प्लांट को संभालती हैं। इसी प्लांट में टाटा की नेक्सन और कर्व जैसी पॉपुलर गाड़ियां बनती हैं। साथ ही यहीं पर जीप की कंपास, मेरिडियन और रैंगलर जैसी गाड़ियां भी तैयार होती हैं। अब जीप की इस नई एसयूवी को भी इसी रंजनगांव प्लांट में बनाया जाएगा। हालांकि, अभी तक ऑफिशियल तौर पर यह नहीं बताया गया है कि टाटा का कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होगा। ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह टाटा का नया 'आर्गोस' (ARGOS) प्लेटफॉर्म हो सकता है।

क्या है इस प्लेटफॉर्म की खासियत टाटा का यह प्लेटफॉर्म बहुत ही मॉडर्न और फ्लेक्सिबल है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस पर हर तरह की गाड़ी आसानी से फिट हो सकती है। चाहे फ्रंट-व्हील ड्राइव (FWD) कार बनानी हो या फिर कीचड़ और पहाड़ों पर चलने वाली ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) गाड़ी, यह प्लेटफॉर्म दोनों को सपोर्ट करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह प्लेटफॉर्म पूरी तरह से 'फ्यूचर-प्रूफ' है। इसका मतलब है कि इस पर पेट्रोल-डीजल के अलावा इलेक्ट्रिक (EV), सीएनजी और हाइब्रिड जैसी अलग-अलग फ्यूल तकनीकों वाली गाड़ियां भी बहुत आसानी से बनाई जा सकती हैं।

क्या होगा पार्टनरशिप का फायदा इस पार्टनरशिप से स्टेलेंटिस कंपनी को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि उसे भारत की सस्ती मैन्युफैक्चरिंग लागत, मजबूत सप्लाई चेन और लोकल टेक्नोलॉजी का पूरा लाभ मिलेगा। कंपनी को खुद नया प्लेटफॉर्म बनाने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। भारतीय ग्राहकों के लिए भी यह बेहद खुशी की बात है, क्योंकि उन्हें भारत में ही बनी एक ऐसी जीप एसयूवी मिलेगी जो पूरी तरह से ग्लोबल-स्टैण्डर्ड की होगी। मार्केट की मांग के हिसाब से इसे पेट्रोल, डीजल, फ्लेक्स-फ्यूल, हाइब्रिड और पूरी तरह इलेक्ट्रिक अवतार में उतारा जा सकता है।