बड़े धमाके की तैयारी में जीप! भारत ला रही 4 नई SUV, सिएरा से भी होगा कनेक्शन; जानिए डिटेल्स

भारतीय कार मार्केट में जीप की बिक्री पिछले कुछ समय से उम्मीद के मुताबिक नहीं रही है। अब कंपनी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कई नई SUV लाने की तैयारी कर रही है।

भारतीय कार मार्केट में जीप की बिक्री पिछले कुछ समय से उम्मीद के मुताबिक नहीं रही है। अब कंपनी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कई नई SUV लाने की तैयारी कर रही है। खास बात यह है कि इन गाड़ियों का टाटा मोटर्स से खास कनेक्शन होगा। हाल ही में टाटा मोटर्स और जीप की पैरेंट कंपनी स्टेलेंटिस ने गाड़ियों के प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी साझा करने के लिए अपनी पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया है। इसके बाद जीप की आने वाली कुछ SUV में टाटा की तकनीक और इंजन देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कंपनी की इन चारों नई SUV के बारे में।

1. सिएरा प्लेटफॉर्म वाली नई जीप SUV जीप एक नई मिडसाइज SUV तैयार कर रही है। cartoq के अनुसार, इसे टाटा सिएरा के ARGOS प्लेटफॉर्म पर बनाया जा सकता है। कंपनी इसे फिलहाल J1J कोडनेम से तैयार कर रही है। हालांकि, इसका डिजाइन सिएरा से पूरी तरह अलग होगा। इसमें जीप की पहचान वाली 7 स्लॉट की ग्रिल, चौकोर व्हील आर्च और दमदार बॉडी क्लैडिंग मिल सकती है। इंजन के तौर पर इसमें टाटा का 1.5-लीटर हाइपरियन टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है। इसे 2028 की पहली छमाही में लॉन्च किया जा सकता है।

2. नई SUV का इलेक्ट्रिक मॉडल जीप की नई J1J SUV का इलेक्ट्रिक वर्जन भी तैयार किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस प्रोजेक्ट को पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों तरह के इंजन के हिसाब से बनाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक मॉडल में सिंगल मोटर और डुअल मोटर का ऑप्शन मिल सकता है। डुअल मोटर सेटअप के साथ इसमें ऑल-व्हील ड्राइव की सुविधा भी दी जा सकती है। हालांकि, इसकी बैटरी, पावर और रेंज को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

3. नई जीप कंपास जीप अपनी कंपास में भी बड़ा बदलाव कर सकती है। कंपनी भारत में इसके पेट्रोल मॉडल को पहले ही बंद कर चुकी है। अभी यह सिर्फ 2.0-लीटर डीजल इंजन में मिलती है। इसके नए मॉडल में टाटा का 1.5-लीटर हाइपरियन टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है। नई जनरेशन कंपास को मई 2025 में ग्लोबल स्तर पर पेश किया गया था। हालांकि, भारत में इसकी लॉन्चिंग को लेकर कंपनी ने अभी कंफर्मेशन नहीं की है।