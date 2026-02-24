Hindustan Hindi News
41 गाड़ियां और करोड़ों दीवाने! Jeep ने लॉन्च किया 1941 वाला 'मिलिट्री' स्वैग; जानिए क्यों है खास

Feb 24, 2026 03:32 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
जीप इंडिया ने अपनी ऐतिहासिक पहचान वाली 'Wrangler Willys 1941' को एक बार फिर भारतीय मार्केट में उतार दिया है। यह कार उन लोगों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है, जो जीप के पुराने और मिलिट्री वाले अंदाज के दीवाने हैं।

जीप इंडिया ने अपनी ऐतिहासिक पहचान वाली 'Wrangler Willys 1941' को एक बार फिर भारतीय मार्केट में उतार दिया है। यह कार उन लोगों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है, जो जीप के पुराने और मिलिट्री वाले अंदाज के दीवाने हैं। असल में, यह गाड़ी साल 1941 की उस मशहूर 'Willys MB' की याद दिलाती है, जिसने वर्ल्ड वॉर के दौरान अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। कंपनी का कहना है कि पिछली बार जब इसे लॉन्च किया गया था तो यह पलक झपकते ही बिक गई थी। इसी दीवानगी को देखते हुए जीप ने इसे दोबारा लाने का फैसला किया है। आइए जानते हैं इस एसयूवी की खासियत को विस्तार से।

एसयूवी में मिलेगी 'विंटेज फील'

इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत इसकी 'एक्सक्लूसिविटी' है। कंपनी इस बार पूरे भारत में इसकी केवल 41 यूनिट्स ही बेचेगी। इसका मतलब है कि अगर आप इसे खरीदते हैं, तो आप उन चुनिंदा 41 लोगों में शामिल होंगे जिनके पास यह दुर्लभ कार होगी। इसके लुक को खास बनाने के लिए इस पर सेना वाली जीप जैसे ग्राफिक्स और खास पहचान वाले नंबर दिए गए हैं। यह दिखने में रफ-एंड-टफ तो है ही। साथ ही इसमें वो 'विंटेज फील' भी है जो इसे किसी भी दूसरी SUV से बिल्कुल अलग खड़ा करता है।

फीचर्स भी है दमदार

फीचर्स के मामले में भी यह काफी स्मार्ट है। चढ़ने-उतरने की सुविधा के लिए इसमें ऑटोमैटिक बाहर निकलने वाले 'पावर्ड साइड स्टेप्स' और सफर को रिकॉर्ड करने के लिए इन-बिल्ट 'डैश कैमरा' दिया गया है। जो लोग ऑफ-रोडिंग और एडवेंचर के शौकीन हैं, उनके लिए कंपनी ने एक अलग से एक्सेसरी पैक भी पेश किया है। इसमें छत पर सामान रखने के लिए कैरियर, एक साइड सीढ़ी और खुला अहसास देने वाला 'सनराइडर' रूफटॉप सिस्टम मिलता है।

कितनी है कीमत

इस स्पेशल एडिशन को खरीदने के लिए आपको स्टैंडर्ड रूबिकॉन मॉडल (जिसकी कीमत 68.31 लाख है) से 2 लाख रुपये ज्यादा देने होंगे। वहीं, अगर आप सीढ़ी और कैरियर वाला एक्सेसरी पैक भी लगवाना चाहते हैं तो उसका खर्च 3.6 लाख रुपये अलग से आएगा। जीप इंडिया के डायरेक्टर कुमार प्रियेश का कहना है कि यह कार हमारी विरासत को सलाम करने का एक तरीका है। अगर आप भी इतिहास और मॉडर्न इंजीनियरिंग के इस मेल को घर लाना चाहते हैं, तो देशभर की जीप डीलरशिप पर इसकी जानकारी ले सकते हैं।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

