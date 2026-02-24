41 गाड़ियां और करोड़ों दीवाने! Jeep ने लॉन्च किया 1941 वाला 'मिलिट्री' स्वैग; जानिए क्यों है खास

Feb 24, 2026 03:32 pm IST

जीप इंडिया ने अपनी ऐतिहासिक पहचान वाली 'Wrangler Willys 1941' को एक बार फिर भारतीय मार्केट में उतार दिया है। यह कार उन लोगों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है, जो जीप के पुराने और मिलिट्री वाले अंदाज के दीवाने हैं। असल में, यह गाड़ी साल 1941 की उस मशहूर 'Willys MB' की याद दिलाती है, जिसने वर्ल्ड वॉर के दौरान अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। कंपनी का कहना है कि पिछली बार जब इसे लॉन्च किया गया था तो यह पलक झपकते ही बिक गई थी। इसी दीवानगी को देखते हुए जीप ने इसे दोबारा लाने का फैसला किया है। आइए जानते हैं इस एसयूवी की खासियत को विस्तार से।

एसयूवी में मिलेगी 'विंटेज फील' इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत इसकी 'एक्सक्लूसिविटी' है। कंपनी इस बार पूरे भारत में इसकी केवल 41 यूनिट्स ही बेचेगी। इसका मतलब है कि अगर आप इसे खरीदते हैं, तो आप उन चुनिंदा 41 लोगों में शामिल होंगे जिनके पास यह दुर्लभ कार होगी। इसके लुक को खास बनाने के लिए इस पर सेना वाली जीप जैसे ग्राफिक्स और खास पहचान वाले नंबर दिए गए हैं। यह दिखने में रफ-एंड-टफ तो है ही। साथ ही इसमें वो 'विंटेज फील' भी है जो इसे किसी भी दूसरी SUV से बिल्कुल अलग खड़ा करता है।

फीचर्स भी है दमदार फीचर्स के मामले में भी यह काफी स्मार्ट है। चढ़ने-उतरने की सुविधा के लिए इसमें ऑटोमैटिक बाहर निकलने वाले 'पावर्ड साइड स्टेप्स' और सफर को रिकॉर्ड करने के लिए इन-बिल्ट 'डैश कैमरा' दिया गया है। जो लोग ऑफ-रोडिंग और एडवेंचर के शौकीन हैं, उनके लिए कंपनी ने एक अलग से एक्सेसरी पैक भी पेश किया है। इसमें छत पर सामान रखने के लिए कैरियर, एक साइड सीढ़ी और खुला अहसास देने वाला 'सनराइडर' रूफटॉप सिस्टम मिलता है।