अगस्त में SUV खरीदने का सबसे तगड़ा मौका, इन दो पर सीधे 1.65 लाख रुपये तक का फायदा
जीप इंडिया ने अगस्त 2026 के लिए अपनी SUVs पर खास ऑफर्स का ऐलान किया है। कंपनी कंपस और मेरिडियन पर ग्राहकों को 1.65 लाख रुपये तक के बेनिफिट दे रही है। आइए जानते हैं डीटेल।
नई SUV खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो इस महीने आपके लिए तगड़ा ऑफर है। जीप इंडिया (Jeep India) ने अगस्त 2026 के लिए अपनी SUVs पर खास ऑफर्स का ऐलान किया है। कंपनी कंपस और मेरिडियन पर ग्राहकों को 1.65 लाख रुपये तक के बेनिफिट दे रही है। इन ऑफर्स में कैश डिस्काउंट, कॉरपोरेट बेनिफिट और कुछ खास ग्राहकों के लिए अडिशनल बेनिफिट भी शामिल हैं। जीप रैंग्लरपर फिलहाल कोई डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है। वहीं, Grand Cherokee का 2026 का स्टॉक पहले ही सोल्ड आउट हो चुका है।
जीप मेरिडियन पर 1.65 लाख रुपये तक का फायदा
अगस्त में मेरिडियन खरीदने वाले ग्राहकों को मैक्सिमम 1.65 लाख रुपये तक के फायदे मिल सकते हैं। MY24 मॉडल पर कंपनी 1.30 लाख रुपये तक के कॉरपोरेट बेनिफिट भी दे रही है। इसके अलावा डॉक्टरों और लीजिंग कंपनियों के लिए 30 हजार तक का एक्स्ट्रा बेनिफिट भी उपलब्ध है। मेरिडियन में 2.0-लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जो 170hp की पावर जेनरेट करता है। इसे 6-स्पीड मैनुअल और 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ खरीदा जा सकता है। इसके सेलेक्टेड हाई-स्पेक वेरिएंट में 4x4 ड्राइव सिस्टम भी मिलता है। इंडियन मार्केट में मेरिडियन की कीमत 23.33 लाख रुपये से 38.26 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।
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Jeep Meridian
₹ 23.33 - 37.82 लाख
Jeep Compass
₹ 17.99 - 30.7 लाख
Jeep Wrangler
₹ 67.65 - 73.16 लाख
Jeep Grand Cherokee
₹ 67.5 लाख से शुरू
Jeep Sub-4m SUV
₹ 10 लाख से शुरू
Lynk GT Concept
₹ 1 - 1.5 करोड़
जीप कंपस पर 1.50 लाख रुपये तक का फायदा
जीप कंपस पर अगस्त 2026 में 1.50 लाख रुपये तक के बेनिफिट दिए जा रहे हैं। इसके अलावा कॉरपोरेट ग्राहकों को 1.10 लाख रुपये तक का बेनिफिट मिल सकता है। डॉक्टरों और लीजिंग कंपनियों के लिए कंपनी 15 हजार का अडिशनल बेनिफिट भी दे रही है, जो मेरिडियन पर मिलने वाले फायदे से आधा है।
कंपस में भी 2.0-लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो 170hp की पावर देता है। इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलते हैं। वेरिएंट के आधार पर इसमें 4x2 और 4x4 ड्राइवट्रेन दोनों ऑप्शन उपलब्ध हैं। कंपस की कीमत 17.99 लाख रुपये से 30.70 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।
जीप मेरिडियन 85th ऐनिवर्सरी लॉन्च
कंपनी ने पिछले महीने मेरिडियन का 85th ऐनिवर्सरी लॉन्च किया है। इसकी कीमत 36.05 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। इस स्पेशल एडिशन मॉडल में बाहर की तरफ खास डिटेलिंग और अंदर कुछ नए फीचर्स दिए गए हैं। इसकी सिर्फ 85 यूनिट्स ही बनाई जाएंगी। जीप डीलरशिप और जीप इंडिया की वेबसाइट पर इसकी बुकिंग पहले से ही शुरू हो चुकी है। मेरिडियन का 85th एनिवर्सरी एडिशन SUV के टॉप 'ओवरलैंड' ट्रिम पर बेस्ड है। मैकेनिकली इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी, इसमें 170hp/350Nm का 2.0-लीटर डीजल इंजन है, जो 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है। इसे ऑप्शनल 4x4 सिस्टम के साथ भी लिया जा सकता है।
नोट: डिस्काउंट हर शहर में अलग-अलग होते हैं और ये स्टॉक की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। सही जानकारी के लिए कृपया अपने नज़दीकी जीप डीलरशिप से संपर्क करें।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।और पढ़ें
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