अगस्त में SUV खरीदने का सबसे तगड़ा मौका, इन दो पर सीधे 1.65 लाख रुपये तक का फायदा

जीप इंडिया ने अगस्त 2026 के लिए अपनी SUVs पर खास ऑफर्स का ऐलान किया है। कंपनी कंपस और मेरिडियन पर ग्राहकों को 1.65 लाख रुपये तक के बेनिफिट दे रही है। आइए जानते हैं डीटेल।

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नई SUV खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो इस महीने आपके लिए तगड़ा ऑफर है। जीप इंडिया (Jeep India) ने अगस्त 2026 के लिए अपनी SUVs पर खास ऑफर्स का ऐलान किया है। कंपनी कंपस और मेरिडियन पर ग्राहकों को 1.65 लाख रुपये तक के बेनिफिट दे रही है। इन ऑफर्स में कैश डिस्काउंट, कॉरपोरेट बेनिफिट और कुछ खास ग्राहकों के लिए अडिशनल बेनिफिट भी शामिल हैं। जीप रैंग्लरपर फिलहाल कोई डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है। वहीं, Grand Cherokee का 2026 का स्टॉक पहले ही सोल्ड आउट हो चुका है।

जीप मेरिडियन पर 1.65 लाख रुपये तक का फायदा अगस्त में मेरिडियन खरीदने वाले ग्राहकों को मैक्सिमम 1.65 लाख रुपये तक के फायदे मिल सकते हैं। MY24 मॉडल पर कंपनी 1.30 लाख रुपये तक के कॉरपोरेट बेनिफिट भी दे रही है। इसके अलावा डॉक्टरों और लीजिंग कंपनियों के लिए 30 हजार तक का एक्स्ट्रा बेनिफिट भी उपलब्ध है। मेरिडियन में 2.0-लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जो 170hp की पावर जेनरेट करता है। इसे 6-स्पीड मैनुअल और 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ खरीदा जा सकता है। इसके सेलेक्टेड हाई-स्पेक वेरिएंट में 4x4 ड्राइव सिस्टम भी मिलता है। इंडियन मार्केट में मेरिडियन की कीमत 23.33 लाख रुपये से 38.26 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

जीप कंपस पर 1.50 लाख रुपये तक का फायदा जीप कंपस पर अगस्त 2026 में 1.50 लाख रुपये तक के बेनिफिट दिए जा रहे हैं। इसके अलावा कॉरपोरेट ग्राहकों को 1.10 लाख रुपये तक का बेनिफिट मिल सकता है। डॉक्टरों और लीजिंग कंपनियों के लिए कंपनी 15 हजार का अडिशनल बेनिफिट भी दे रही है, जो मेरिडियन पर मिलने वाले फायदे से आधा है।

कंपस में भी 2.0-लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो 170hp की पावर देता है। इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलते हैं। वेरिएंट के आधार पर इसमें 4x2 और 4x4 ड्राइवट्रेन दोनों ऑप्शन उपलब्ध हैं। कंपस की कीमत 17.99 लाख रुपये से 30.70 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

जीप मेरिडियन 85th ऐनिवर्सरी लॉन्च कंपनी ने पिछले महीने मेरिडियन का 85th ऐनिवर्सरी लॉन्च किया है। इसकी कीमत 36.05 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। इस स्पेशल एडिशन मॉडल में बाहर की तरफ खास डिटेलिंग और अंदर कुछ नए फीचर्स दिए गए हैं। इसकी सिर्फ 85 यूनिट्स ही बनाई जाएंगी। जीप डीलरशिप और जीप इंडिया की वेबसाइट पर इसकी बुकिंग पहले से ही शुरू हो चुकी है। मेरिडियन का 85th एनिवर्सरी एडिशन SUV के टॉप 'ओवरलैंड' ट्रिम पर बेस्ड है। मैकेनिकली इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी, इसमें 170hp/350Nm का 2.0-लीटर डीजल इंजन है, जो 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है। इसे ऑप्शनल 4x4 सिस्टम के साथ भी लिया जा सकता है।