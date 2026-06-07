इन दो SUV पर इस महीने मिल रहा सबसे बड़ा ऑफर, होगी 1.65 लाख रुपये तक की बचत

इस महीने जीप (Jeep) की दो एसयूवी पर बंपर डिस्काउंट मिल रहा है। आप इन दोनों एसयूवी को 1.65 लाख रुपये तक के बेनिफिट के साथ खरीद सकते हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इस बंपर ऑफर के बारे में।

नई एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो जून 2026 यानी यह महीना आपके लिए जबर्दस्त है। इस महीने जीप (Jeep) की दो एसयूवी पर बंपर डिस्काउंट मिल रहा है। आप इन दोनों एसयूवी को 1.65 लाख रुपये तक के बेनिफिट के साथ खरीद सकते हैं। जिन एसयूवी पर यह डील दी जा रही है, उनके नाम - Jeep Meridian और Jeep Compass है। अगर आप भी जीप के फैन हैं और नई एसयूवी लेने का मूड बना रहे हैं, तो हम आपको इन दोनों एसयूवी पर दी जा रही डील के बारे में डीटेल जानकारी दे रहे हैं।

जीप मेरिडियन जीप मेरिडियन की बात करें तो कंपनी इस SUV पर जून 2026 में कुल 1.65 लाख रुपये तक के फायदे दे रही है। MY24 (मॉडल ईयर 2024) वर्जन पर चुनिंदा ग्राहकों के लिए 1.30 लाख रुपये तक के कॉर्पोरेट बेनिफिट्स उपलब्ध हैं। इसके अलावा डॉक्टरों और लीजिंग कंपनियों को 30 हजार रुपये तक के अडिशनल बेनिफिट भी दिए जा रहे हैं, जिससे टोटल सेविंग और बढ़ जाती है।

पावरट्रेन की बात करें, तो जीप मेरिडियन में 2.0-लीटर डीजल इंजन दिया गया है, जो 170 हॉर्सपावर की ताकत पैदा करता है। इस इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन उपलब्ध है। SUV के टॉप वेरिएंट्स में 4x4 ड्राइव सिस्टम भी दिया जाता है। भारत में जीप मेरिडियन की कीमत 23.33 लाख रुपये से शुरू होकर 37.82 लाख रुपये तक जाती है।

जीप कंपास जीप कंपास पर भी इस महीने शानदार ऑफर्स दिए जा रहे हैं। जून 2026 में इस SUV पर कुल 1.50 लाख रुपये तक के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। कंपनी इसके अलावा 1.10 लाख रुपये तक के कॉर्पोरेट बेनिफिट्स भी ऑफर कर रही है। डॉक्टरों और लीजिंग कंपनियों के लिए 15,000 रुपये का अडिशनल स्पेशल बेनिफिट भी उपलब्ध है। हालांकि, यह बेनिफिट मेरिडियन की तुलना में आधा है, लेकिन फिर भी ग्राहकों के लिए अच्छी सेविंग का मौका है।

जीप कंपास में भी वही 2.0-लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो 170 हॉर्सपावर की पावर जनरेट करता है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल और 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दोनों ऑप्शन उपलब्ध हैं। इसके सेलेक्टेड हाई-स्पेक वेरिएंट्स में 4x4 सिस्टम भी दिया जाता है। जीप कंपास की कीमत इंडियन मार्केट में 17.99 लाख रुपये से शुरू होकर 30.70 लाख रुपये तक जाती है।