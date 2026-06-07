Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

इन दो SUV पर इस महीने मिल रहा सबसे बड़ा ऑफर, होगी 1.65 लाख रुपये तक की बचत

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

इस महीने जीप (Jeep) की दो एसयूवी पर बंपर डिस्काउंट मिल रहा है। आप इन दोनों एसयूवी को 1.65 लाख रुपये तक के बेनिफिट के साथ खरीद सकते हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इस बंपर ऑफर के बारे में। 

इन दो SUV पर इस महीने मिल रहा सबसे बड़ा ऑफर, होगी 1.65 लाख रुपये तक की बचत

नई एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो जून 2026 यानी यह महीना आपके लिए जबर्दस्त है। इस महीने जीप (Jeep) की दो एसयूवी पर बंपर डिस्काउंट मिल रहा है। आप इन दोनों एसयूवी को 1.65 लाख रुपये तक के बेनिफिट के साथ खरीद सकते हैं। जिन एसयूवी पर यह डील दी जा रही है, उनके नाम - Jeep Meridian और Jeep Compass है। अगर आप भी जीप के फैन हैं और नई एसयूवी लेने का मूड बना रहे हैं, तो हम आपको इन दोनों एसयूवी पर दी जा रही डील के बारे में डीटेल जानकारी दे रहे हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
BMW 5 Series
BMW 5 Series
₹ 74.4 लाख से शुरू
अभी ऑफर पाएं
BMW X7
BMW X7
₹ 1.26 - 1.33 करोड़
अभी ऑफर पाएं
BMW X5
BMW X5
₹ 93.6 लाख - 1.07 करोड़
अभी ऑफर पाएं
BMW 3 Series LWB
BMW 3 Series LWB
₹ 62 - 65 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Thar ROXX
Mahindra Thar ROXX
₹ 12.39 - 22.82 लाख
अभी ऑफर पाएं

जीप मेरिडियन

जीप मेरिडियन की बात करें तो कंपनी इस SUV पर जून 2026 में कुल 1.65 लाख रुपये तक के फायदे दे रही है। MY24 (मॉडल ईयर 2024) वर्जन पर चुनिंदा ग्राहकों के लिए 1.30 लाख रुपये तक के कॉर्पोरेट बेनिफिट्स उपलब्ध हैं। इसके अलावा डॉक्टरों और लीजिंग कंपनियों को 30 हजार रुपये तक के अडिशनल बेनिफिट भी दिए जा रहे हैं, जिससे टोटल सेविंग और बढ़ जाती है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Jeep Meridian

Jeep Meridian

₹ 23.33 - 37.82 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Jeep Compass

Jeep Compass

₹ 17.99 - 30.7 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Jeep Wrangler

Jeep Wrangler

₹ 67.65 - 73.16 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Jeep Grand Cherokee

Jeep Grand Cherokee

₹ 67.5 लाख से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Jeep Sub-4m SUV

Jeep Sub-4m SUV

₹ 10 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें

पावरट्रेन की बात करें, तो जीप मेरिडियन में 2.0-लीटर डीजल इंजन दिया गया है, जो 170 हॉर्सपावर की ताकत पैदा करता है। इस इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन उपलब्ध है। SUV के टॉप वेरिएंट्स में 4x4 ड्राइव सिस्टम भी दिया जाता है। भारत में जीप मेरिडियन की कीमत 23.33 लाख रुपये से शुरू होकर 37.82 लाख रुपये तक जाती है।

ये भी पढ़ें:डस्टर 1.0 टर्बो का माइलेज आया सामने, एक लीटर पेट्रोल में चलती है इतने किलोमीटर

जीप कंपास

जीप कंपास पर भी इस महीने शानदार ऑफर्स दिए जा रहे हैं। जून 2026 में इस SUV पर कुल 1.50 लाख रुपये तक के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। कंपनी इसके अलावा 1.10 लाख रुपये तक के कॉर्पोरेट बेनिफिट्स भी ऑफर कर रही है। डॉक्टरों और लीजिंग कंपनियों के लिए 15,000 रुपये का अडिशनल स्पेशल बेनिफिट भी उपलब्ध है। हालांकि, यह बेनिफिट मेरिडियन की तुलना में आधा है, लेकिन फिर भी ग्राहकों के लिए अच्छी सेविंग का मौका है।

ये भी पढ़ें:धकाधक बिकने वाली मारुति की इस कार पर बंपर छूट, 30 km का है माइलेज

जीप कंपास में भी वही 2.0-लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो 170 हॉर्सपावर की पावर जनरेट करता है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल और 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दोनों ऑप्शन उपलब्ध हैं। इसके सेलेक्टेड हाई-स्पेक वेरिएंट्स में 4x4 सिस्टम भी दिया जाता है। जीप कंपास की कीमत इंडियन मार्केट में 17.99 लाख रुपये से शुरू होकर 30.70 लाख रुपये तक जाती है।

ये भी पढ़ें:कहीं खाली ना हो जाए स्टॉक! मारुति की इस SUV पर ₹1.65 लाख की आई छूट

डिस्क्लेमर: ऑफर और बेनिफिट हर शहर के लिए अलग-अलग हो सकते हैं और ये स्टॉक की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। सटीक जानकारी के लिए कृपया अपने लोकल डीलर से संपर्क करें।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।