इस कंपनी की 80,000 से ज्यादा कारों में आई खराबी, जारी हुआ रिकॉल; आपकी गाड़ी में तो नहीं कोई दिक्कत?

अमेरिका में जीप ने रैंगलर की 80,000 SUVs के लिए रिकॉल जारी किया है। अगर आपके 2024 या 2025 मॉडल जीप रैंगलर (Jeep Wrangler) है, तो कंपनी का नोटिफिकेशन आते ही अपनी SUV को डीलरशिप पर जरूर लेकर जाएं।

Thu, 21 Aug 2025 01:12 PM

कार निर्माता कंपनी जीप (Jeep) ने अपनी सबसे पॉपुलर ऑफ-रोड SUV रैंगलर (Wrangler) के लगभग 80,000 यूनिट्स को रिकॉल किया है। इसकी वजह एक फॉल्टी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) बताया जा रहा है, जिसमें गड़बड़ी आने से ड्राइविंग के दौरान सेफ्टी खतरे में पड़ सकती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

गड़बड़ी कहां है? जांच के दौरान पता चला कि रिमोट स्टार्ट एंटीना की केबल बायीं तरफ पीछे वाले सीटबेल्ट रिट्रैक्टर ब्रैकेट के नीचे दब सकती है। ऐसा होने पर TPMS लो टायर प्रेशर को सही से डिटेक्ट नहीं कर पाता और डैशबोर्ड पर वार्निंग लाइट लगातार जलती रहती है।

जांच कब शुरू हुई? अक्टूबर 2024 में NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) ने जांच शुरू की। महीनों की जांच के बाद जुलाई 2025 में कंपनी ने इस प्रोडक्शन फॉल्ट की पुष्टि की।अब जीप (Jeep) ने तुरंत एक रिकॉल कैंपेन शुरू किया है।

कितनी गाड़ियां प्रभावित? जानकारी के मुताबिक कुल 78,989 जीप रैंगलर (Jeep Wrangler) के 2024 और 2025 मॉडल इस रिकॉल से प्रभावित हुए हैं। कंपनी का अनुमान है कि सिर्फ 1% गाड़ियों (करीब 790 यूनिट्स) में ही असल दिक्कत होगी।

रिकॉल में मिलेगा क्या? ग्राहकों को जीप (Jeep) डीलरशिप पर जाकर गाड़ी की फ्री जांच करवानी होगी। टेक्नीशियन केबल की स्थिति चेक करेंगे और जरूरत पड़ने पर उसे मुफ्त में बदल देंगे। जीप (Jeep) अगले महीने से ग्राहकों को नोटिफिकेशन लेटर भेजना शुरू करेगी। हालांकि, अभी तक इसका फाइनल समाधान डीलरशिप पर उपलब्ध नहीं है।