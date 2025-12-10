Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
Jeep Grand Cherokee Rs 4 Lakh Discounts In December 2025
ईयरएंड डिस्काउंट हो तो ऐसा! कंपनी ने एक झटके में पूरे ₹4 लाख सस्ती कर दी ये SUV, कीमत बस इतनी रह गई

ईयरएंड डिस्काउंट हो तो ऐसा! कंपनी ने एक झटके में पूरे ₹4 लाख सस्ती कर दी ये SUV, कीमत बस इतनी रह गई

संक्षेप:

दिसंबर के हर दिन के खत्म होने के साथ साल 2026 नजदीक आता जा रहा है। दिसंबर के साथ जीप इंडिया की SUVs पर मिलने वाला तगड़ा डिस्काउंट भी खत्म हो जाएगा। इस महीने कंपनी अपनी ग्रैंड चेरोकी SUV पर सबसे ज्यादा 4 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रही है।

Dec 10, 2025 04:00 pm IST
Jeep Grand Cherokeearrow

दिसंबर के हर दिन के खत्म होने के साथ साल 2026 नजदीक आता जा रहा है। दिसंबर के साथ जीप इंडिया की SUVs पर मिलने वाला तगड़ा डिस्काउंट भी खत्म हो जाएगा। इस महीने कंपनी अपनी ग्रैंड चेरोकी SUV पर सबसे ज्यादा 4 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रही है। यानी इस कार पर इस ऑफर का फायदा लेना है तब आपको बचे हुए 20 दिन के अंदर ही इसे खरीदने का प्लान करना होगा। इतना ही नहीं, हो सकता है कि जनवरी 2026 से कारों की कीमतों में इजाफा भी होने लगे। बता दें कि इसकी एक्स-शोरूम कीमत 63 लाख रुपए है। हालांकि, डिस्काउंट के बाद इसकी रिवाइड्ज कीमत 59 लाख रुपए हो गई है। ये कंपनी के पोर्टफोलियो की सबसे महंगी और लग्जरी कार भी है।

जीप ग्रैंड चेरोकी के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इसमें स्लिमर हेडलाइट्स और टेल लाइट्स के साथ अपने पुराने मॉडल की तुलना में एक शार्प डिजाइन मिलती है। इसके फ्रंट में Jeep का सिग्नेचर 7-स्लैट ग्रिल और 'Jeep' लोगो देखने को मिलता है। स्क्वॉयर-ऑफ व्हील आर्च, बॉडी क्लैडिंग और 20-इंच और मेटॉलिक ओलॉय व्हील्स ग्रैंड चेरोकी को एक स्ट्रॉन्ग अपील देते हैं। रियर की तरफ इसमें स्लिम LED टेल लाइट्स और क्रोम सराउंड के साथ एक रियर विंडशील्ड है।

इस SUV में 2.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 270 hp का पावर और 400 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ऑफरोडिंग के लिए ये भारतीय बाजार में मौजूद दूसरी सभी SUV पर भारी पड़ती है। इसमें 215 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है, जिसके चलते ग्रैंड चेरोकी 533 mm गहरे पानी में चल सकती है। जीप ग्रैंड चेरोकी सिगंल वैरिएंट और 4 कलर्स में उपलब्ध है।

बात करें इसे डिजाइन की तो इसमें 10.25 इंच के फ्रंट को-पैसेंजर टचस्क्रीन डिस्प्ले के साथ क्लास-लीडिंग टेक्नोलॉजी पेश करती है। इसके अलावा इसमें 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.0 इंच का हेड-अप डिस्प्ले और 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी देखने को मिलता है। पहली रो में बैठने वालों के लिए इसमें 10-इंच का 4 डिस्प्ले मिलता है। इसमें 1,076-लीटर का बूट स्पेस दिया है।

ग्रैंड चेरोकी के अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, एंबिएंट लाइटिंग, वेंटिलेटेड सीट्स, सराउंड व्यू कैमरा, वेंटिलेशन के साथ लेदर सीटें, 9-स्पीकर साउंड सिस्टम दिया है। सेफ्टी के लिए इसमें 8 एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, टेरेन रिस्पॉन्स मोड और एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम (ADAS), हिल स्टार्ट असिस्ट, रेन ब्रेक सपोर्ट, हेडअप डिस्प्ले, सराउंड व्यू कैमरा जैसे कई फीचर्स दिए हैं।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

