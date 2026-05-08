मई में इस बाहुबली SUV को खरीदने पर होगी ₹4 लाख रुपये तक की बचत, जानिए इसकी खासियत

जीप इंडिया अपनी लग्जरी एसयूवी ग्रैंड चेरोकी पर मई, 2026 में बंपर छूट दे रही है। ग्राहक इस दौरान जीप ग्रैंड चेरोकी (Jeep Grand Cherokee) पर अधिकतर 4 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

निकट भविष्य में लग्जरी एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, जीप इंडिया अपनी लग्जरी एसयूवी ग्रैंड चेरोकी पर मई, 2026 में बंपर छूट दे रही है। ग्राहक इस दौरान जीप ग्रैंड चेरोकी (Jeep Grand Cherokee) पर अधिकतर 4 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं ग्रैंड चेरोकी के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

डिजाइन और लुक इसका डिजाइन काफी रॉयल है। इसके सामने की तरफ जीप की पहचान वाली '7-स्लॉट ग्रिल' दी गई है जो इसे काफी दमदार लुक देती है। इसमें लगी स्लिम एलईडी हेडलाइट्स और स्टाइलिश अलॉय व्हील्स इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। यह कार बाहर से जितनी मजबूत दिखती है, अंदर से उतनी ही आलीशान है। इसका इंटीरियर पूरी तरह लेदर और प्रीमियम मटीरियल से बना है।

फीचर्स और सेफ्टी जीप ने इसमें फीचर्स की कोई कमी नहीं छोड़ी है। डैशबोर्ड पर आपको बड़ी टचस्क्रीन मिलती है और पैसेंजर के लिए अलग से एक स्क्रीन दी गई है। इसमें सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स (जो गर्मी में ठंडी हो जाती हैं) और शानदार साउंड सिस्टम मिलता है। सेफ्टी के लिए इसमें 8 एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा और ADAS जैसे मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। खराब रास्तों पर चलने के लिए इसमें अलग-अलग 'ड्राइव मोड्स' दिए गए हैं, जिससे यह कीचड़ या पत्थरों पर भी आसानी से निकल जाती है।

पावरट्रेन, माइलेज और कीमत पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 2.0-लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो करीब 272bhp की ताकत देता है। यह कार 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आती है। चूंकि यह एक भारी और पावरफुल कार है इसलिए इसका माइलेज लगभग 8 से 10 किमी/लीटर के आसपास रहता है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 63 लाख रुपये है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें लग्जरी के साथ-साथ मजबूती और रफ-एंड-टफ परफॉरमेंस पसंद है।