Jeep जल्द ला सकती है अपना नया पिकअप ट्रक, मिल सकता है 3.6 लीटर का दमदार इंजन, हाइलक्स से होगी टक्कर
जीप जल्द भारत में अपने नए पिकअप ट्रक ग्लेडिएटर को लॉन्च कर सकती है। यह मिड-साइज पिकअप ट्रक अपने दमदार डिजाइन और ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटी के लिए जाना जाता है। भारत में इसका मुकाबला टोयोटा हाइलक्स जैसे मॉडल से हो सकता है।
जीप जल्द ही इंडियन मार्केट में नए पिकअप ट्रक - ग्लेडिएटर (Gladiator Pickup Truck) को लॉन्च कर सकती है। स्टेलेंटिस ने भारत में 4,000 करोड़ रुपये के निवेश और 2030 तक 12 नए मॉडल लॉन्च करने के प्लान का ऐलान किया है। इसी स्ट्रैटिजी के तहत भारत में ग्लेडिएटर पिकअप ट्रक की एंट्री होने की उम्मीद है। अमेरिका में बिकने वाला यह मिड-साइज पिकअप ट्रक अपने दमदार डिजाइन और ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटी के लिए जाना जाता है। भारत में इसका मुकाबला टोयोटा हाइलक्स से होगा।
रगेड डिजाइन और दमदार बॉडी
जीप ग्लेडिएटर को 4th जेनरेशन जीप रैंग्लर वाले प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। इसमें बॉडी-ऑन-फ्रेम कंस्ट्रक्शन मिलता है, जो इसे टफ रोड्स और हेवी यूज के लिए एक तगड़ा प्रोडक्ट बनाता है। भारत में कंपनी इसे खास तौर पर उन ग्राहकों के लिए ला सकती है, जो एडवेंचर ट्रिप और ऑफ-रोडिंग के लिए दमदार गाड़ी चाहते हैं। साइज की बात करें, तो ग्लेडिएटर की लंबाई 5,539mm, चौड़ाई 1,875mm और व्हीलबेस 3,487mm है। हार्ड-टॉप वर्जन की ऊंचाई 1,857 से 1,882mm, जबकि सॉफ्ट-टॉप वर्जन की ऊंचाई 1,907 से 1,933mm तक है।
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3.6-लीटर पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद
जीप ग्लेडिएटर में पहले 3.6-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड V6 पेट्रोल और 3.0-लीटर टर्बो डीजल V6 इंजन के ऑप्शन मिलते थे। कंपनी ने 2023 में डीजल इंजन बंद कर दिया था। ऐसे में भारत में इसके 3.6-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आने की उम्मीद है। यह इंजन 285hp की पावर और 353Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसके साथ 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है। हालांकि, माइलेज के मामले में यह ज्यादा किफायती नहीं है। अमेरिकी EPA के आंकड़ों के मुताबिक, इसकी फ्यूल एफिशिएंसी करीब 19mpg है, जो लगभग 8kmpl के बराबर है।
ऑफ-रोडिंग के लिए खास फीचर्स
ग्लेडिएटर में 44.7 डिग्री का अप्रोच एंगल, 26 डिग्री का ब्रेकओवर एंगल और 20.9 डिग्री का डिपार्चर एंगल दिया गया है। इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 254 से 295mm तक है और यह 800mm तक गहरे पानी से गुजर सकती है। अमेरिका में इसमें अलग-अलग 4x4 सिस्टम के ऑप्शन मिलते हैं। सेलेक्टेड वर्जन में इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग रियर डिफरेंशियल और फ्रंट स्वे-बार डिस्कनेक्ट सिस्टम भी दिया गया है।
मिलेंगे कई प्रीमियम फीचर्स
जीप ग्लेडिएटर में 12-वे पावर फ्रंट सीट्स, 7-इंच TFT डिस्प्ले वाला सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 12.3-इंच Uconnect 5 NAV टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इसके अलावा चार USB Type-C पोर्ट और रियर में डार्क-टिंटेड विंडो भी दी गई हैं। हालांकि, इसमें फैक्ट्री-फिटेड वेंटिलेटेड सीट्स और वायरलेस फोन चार्जर नहीं मिलते। फिलहाल भारत में ग्लेडिएटर की लॉन्च डेट, कीमत और यहां मिलने वाले फीचर्स को लेकर कंपनी ने कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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