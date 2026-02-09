इस पावरफुल SUV को खरीदने का सबसे शानदार मौका, 2.75 लाख रुपये तक का फायदा

संक्षेप: जीप कंपास पर इस महीने 2.75 लाख रुपये तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। 2.75 रुपये के बेनिफिट्स में कैश डिस्काउंट के साथ एक्सचेंज और कॉर्पोरेट ऑफर शामिल है। सबसे ज्यादा फायदा साल 2025 में मैन्युफैक्चर हुई यूनिट्स पर दिया जा रहा है।

Feb 09, 2026 04:00 pm IST

SUV लेने का मन बना रहे हैं, तो आपके लिए एक धमाकेदार ऑफर है। यह ऑफर Jeep Compass पर दिया जा रहा है। Cartoq की रिपोर्ट के अनुसार जीप कंपास पर डीलर्स इस महीने 2.75 लाख रुपये तक के बेनिफिट दे रहे हैं। 2.75 रुपये के बेनिफिट्स में कैश डिस्काउंट के साथ एक्सचेंज और कॉर्पोरेट ऑफर शामिल है। सबसे ज्यादा फायदा साल 2025 में मैन्युफैक्चर हुई यूनिट्स पर दिया जा रहा है।

ग्राहकों को लुभाने की कोशिश



एंट्री-लेवल और मिड-स्पेक वेरिएंट्स के लिए कैश डिस्काउंट काफी जबर्दस्त है। इससे इसकी ऑन-रोड कीमत घटकर हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस के टॉप-एंड वेरिएंट्स के साथ सीधी टक्कर में आ जाती है। यह कंपनी की एक शानदार स्ट्रैटिजी है। इससे कंपनी उन ग्राहकों को अपनी तरफ खींचना चाहती है, जो आम एसयूवी के लिए अपना बजट बढ़ा रहे हैं और इसी बीच उन्हें एक प्रीमियम अमेरिकी एसयूवी खरीदने के लिए लुभाया किया जा सके। टॉप-स्पेक मॉडल S और ट्रेल-रेटेड Trailhawk वर्जन में भी अच्छा खासा बेनिफिट ऑफर किया जा रहा है। हालांकि, इन ट्रिम्स की उपलब्धता सीमित हो सकती है।

जबर्दस्त इंजन है खूबी जीप कंपास की सबसे बड़ी खूबी इसका चेसिस, सस्पेंशन ट्यूनिंग और डीजल इंजन का 350Nm का शानदार टॉर्क है। ये सब 2.75 लाख रुपये के बेनिफिट्स के साथ मिलना एक तगड़ी डील है। साथ ही जीप कंपास उन गिनी-चुनी एसयूवी में से एक है, जो पावरफुल 2.0 लीटर का डीजल इंजन ऑफर करती है।

आने वाला है नया इंजन जीप कंपास और मेरिडियन दोनों में टाटा मोटर्स का बिल्कुल नया 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल हाइपेरियन इंजन मिलने वाला है। यह वही इंजन है, जो टाटा सफारी, हैरियर और सिएरा जैसी पेट्रोल गाड़ियों में ऑफर किया जा रहा है।

कंपास और मेरिडियन में यह इंजन 170 पीएस 280 एनएम की पावर जेनरेट करेगा। इसमें आपको 6-स्पीड मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलेंगे। नया पेट्रोल इंजन कंपास और मेरिडियन को उन ग्राहकों के लिए और भी आकर्षक और किफायती बनाएगा जो पहले इन एसयूवी को खरीदने के बारे में नहीं सोचते थे।