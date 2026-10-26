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जीप कंपास का नया ऑटोमैटिक वैरिएंट लॉन्च, ₹21.99 लाख से शुरू है कीमत; जानिए खासियत

By Ashutosh Kumar
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जीप इंडिया ने अपनी पॉपुलर एसयूवी कंपास का नया ऑटोमैटिक मॉडल लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने जीप कंपास Sport 9AT को 21.99 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर उतारा गया है।

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जीप इंडिया ने अपनी पॉपुलर एसयूवी कंपास का नया ऑटोमैटिक मॉडल लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने जीप कंपास Sport 9AT को 21.99 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर उतारा गया है। खास बात यह है कि पहली बार इसके स्पोर्ट वैरिएंट में 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है। इसके साथ ही यह भारतीय मार्केट में मिलने वाली सबसे सस्ती ऑटोमैटिक कंपास बन गई है। कंपनी के अनुसार, इसकी डिलीवरी अगले महीने के दूसरे सप्ताह से शुरू होगी। ग्राहक इसे जीप की डीलरशिप से खरीद सकेंगे।

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मिलेगा ऑटोमैटिक गियरबॉक्स

बता दें कि पहली बार इसके स्पोर्ट वैरिएंट में 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है। इससे पहले ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के लिए ग्राहकों को ज्यादा महंगे वैरिएंट चुनने पड़ते थे। नया मॉडल स्पोर्ट मैनुअल और लॉन्गिट्यूड मैनुअल वैरिएंट के ऊपर रखा गया है। इसमें फ्रंट-व्हील ड्राइव सिस्टम मिलेगा, यानी इंजन की ताकत आगे के पहियों तक पहुंचेगी। इसमें एफएसडी सस्पेंशन और डीएसटी स्टीयरिंग सपोर्ट भी मिलता है। यह गाड़ी चलाने के दौरान बेहतर आराम और नियंत्रण देने में मदद कर सकते हैं।

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वायरलेस कनेक्टिविटी से है लैस

फीचर्स की बात करें तो नई कंपास में 21.3 सेंटीमीटर की यूकनेक्ट टचस्क्रीन दी गई है। इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले का सपोर्ट मिलता है, जिससे फोन को बिना तार लगाए कनेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा, स्टीयरिंग पर ही ऑडियो और दूसरे फंक्शन कंट्रोल करने के बटन दिए गए हैं। इसमें इलेक्ट्रिक तरीके से एडजस्ट होने वाले बाहरी रियर-व्यू मिरर भी मिलते हैं। सुरक्षा के लिए कंपनी ने 6 एयरबैग दिए हैं। इसके साथ क्रूज कंट्रोल और ऑटो होल्ड जैसे फीचर भी मिलते हैं।

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दमदार है एसयूवी का पावरट्रेन

नई कंपास के इस मॉडल में 2.0-लीटर मल्टीजेट II टर्बो डीजल इंजन दिया गया है। यह 4 सिलेंडर वाला इंजन 170bhp की ताकत और 350Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है, जो इंजन की ताकत आगे के पहियों तक पहुंचाता है। कंपनी ने इस मॉडल में पेट्रोल इंजन का ऑप्शन नहीं दिया है। इसमें एफएसडी सस्पेंशन सिस्टम और डीएसटी स्टीयरिंग सपोर्ट भी मिलता है।

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साथ में एक्सेसरी पैक भी मिलेगा

कंपनी इस एसयूवी के साथ 29,900 रुपये का अलग एक्सेसरी पैक भी दे रही है। इसमें केबिन की सजावटी लाइटिंग, सुरक्षा से जुड़े फीचर वाला डैशकैम, बाहरी बॉडी पर लगने वाली सजावटी पट्टियां, हर मौसम में इस्तेमाल होने वाली फ्लोर मैट और मड फ्लैप शामिल हैं। हालांकि, ये सभी चीजें गाड़ी के साथ स्टैंडर्ड तौर पर नहीं मिलेंगी। ग्राहक चाहें तो इन्हें अलग से खरीद सकते हैं। फिलहाल भारतीय मार्केट में जीप कंपास की एक्स-शोरूम कीमत 17.99 लाख रुपये से 30.95 लाख रुपये तक है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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