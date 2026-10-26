जीप कंपास का नया ऑटोमैटिक वैरिएंट लॉन्च, ₹21.99 लाख से शुरू है कीमत; जानिए खासियत

जीप इंडिया ने अपनी पॉपुलर एसयूवी कंपास का नया ऑटोमैटिक मॉडल लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने जीप कंपास Sport 9AT को 21.99 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर उतारा गया है।

जीप कंपास Sport 9AT लॉन्च

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जीप इंडिया ने अपनी पॉपुलर एसयूवी कंपास का नया ऑटोमैटिक मॉडल लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने जीप कंपास Sport 9AT को 21.99 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर उतारा गया है। खास बात यह है कि पहली बार इसके स्पोर्ट वैरिएंट में 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है। इसके साथ ही यह भारतीय मार्केट में मिलने वाली सबसे सस्ती ऑटोमैटिक कंपास बन गई है। कंपनी के अनुसार, इसकी डिलीवरी अगले महीने के दूसरे सप्ताह से शुरू होगी। ग्राहक इसे जीप की डीलरशिप से खरीद सकेंगे।

मिलेगा ऑटोमैटिक गियरबॉक्स बता दें कि पहली बार इसके स्पोर्ट वैरिएंट में 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है। इससे पहले ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के लिए ग्राहकों को ज्यादा महंगे वैरिएंट चुनने पड़ते थे। नया मॉडल स्पोर्ट मैनुअल और लॉन्गिट्यूड मैनुअल वैरिएंट के ऊपर रखा गया है। इसमें फ्रंट-व्हील ड्राइव सिस्टम मिलेगा, यानी इंजन की ताकत आगे के पहियों तक पहुंचेगी। इसमें एफएसडी सस्पेंशन और डीएसटी स्टीयरिंग सपोर्ट भी मिलता है। यह गाड़ी चलाने के दौरान बेहतर आराम और नियंत्रण देने में मदद कर सकते हैं।

वायरलेस कनेक्टिविटी से है लैस फीचर्स की बात करें तो नई कंपास में 21.3 सेंटीमीटर की यूकनेक्ट टचस्क्रीन दी गई है। इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले का सपोर्ट मिलता है, जिससे फोन को बिना तार लगाए कनेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा, स्टीयरिंग पर ही ऑडियो और दूसरे फंक्शन कंट्रोल करने के बटन दिए गए हैं। इसमें इलेक्ट्रिक तरीके से एडजस्ट होने वाले बाहरी रियर-व्यू मिरर भी मिलते हैं। सुरक्षा के लिए कंपनी ने 6 एयरबैग दिए हैं। इसके साथ क्रूज कंट्रोल और ऑटो होल्ड जैसे फीचर भी मिलते हैं।

दमदार है एसयूवी का पावरट्रेन नई कंपास के इस मॉडल में 2.0-लीटर मल्टीजेट II टर्बो डीजल इंजन दिया गया है। यह 4 सिलेंडर वाला इंजन 170bhp की ताकत और 350Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है, जो इंजन की ताकत आगे के पहियों तक पहुंचाता है। कंपनी ने इस मॉडल में पेट्रोल इंजन का ऑप्शन नहीं दिया है। इसमें एफएसडी सस्पेंशन सिस्टम और डीएसटी स्टीयरिंग सपोर्ट भी मिलता है।