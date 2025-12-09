कंपनी अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली इस SUV पर दे रही ₹2.40 लाख का डिस्काउंट, कीमत इतनी रह गई
जीप इंडिया अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली कम्पास SUV पर दिसंबर के ईयरएंड डिस्काउंट का एलान कर दिया है। आप इस महीने इस SUV को खरीदते हैं तब आपको 2.40 लाख रुपए का बड़ा डिस्काउंट मिलेगा।
जीप इंडिया अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली कम्पास SUV पर दिसंबर के ईयरएंड डिस्काउंट का एलान कर दिया है। आप इस महीने इस SUV को खरीदते हैं तब आपको 2.40 लाख रुपए का बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। इससे पहले कंपनी नवंबर में इस कार पर 1.55 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रही थी। पहले इस SUV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 18.99 लाख रुपए थी, जो नए GST के बाद घटकर 17.73 लाख रुपए हो गई है। ऐसे में आप इस महीने इसे खरीदकर इस शानदार बेनिफट का फायदा उठा सकते हैं।
जीप कम्पास के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
जीप कम्पास के इंजन की बात करें तो इसमें 2.0-लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो 170ps की पावर और 350Nm का टॉर्क पैदा कर सकता है। इंजन को ट्रांसमिशन के लिए इसे 6-स्पीड मैनुअल या 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। कम्पास फ्रंट-व्हील और ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) दोनों ऑप्शन में खरीद सकते हैं। जहां तक माइलेज की बात है तो ये 15 से 17 km/l का माइलेज देती है।
अब बात करें कम्पास के फीचर्स की तो इसमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के साथ 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है। इसमें वेंटीलेटेड फ्रंट सीट्स, 8-वे एडजस्टेबल पावर्ड ड्राइवर सीट, वायरलेस फोन चार्जर, क्रूज कंट्रोल, डु्ल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और सनरूफ जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। कंपनी इसके फेसलिफ्ट मॉडल पर भी काम कर रही है, जिसे इस साल के आखिर तक लॉन्च किया जाएगा।
बात करें कम्पास की सेफ्टी की तो इसमें भी पैसेंजर्स के लिए एयरबैग मिलते हैं। SUV में कुल 6 एयरबैग दिए हैं। इसके साथ, इसमें 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। इसमें ADAS के सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं। भारतीय बाजार में इस SUV का मुकाबला हुंडई टक्सन, टाटा हैरियर, फॉक्सवैगन टिगुआन और सिट्रोन C5 एयरक्रॉस जैसे मॉडल से होता है।
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
