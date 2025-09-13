अब आप भी बना लो इस दमदार SUV को खरीदने का प्लान, नए GST ने ₹2.16 लाख घटा दिए; इतनी हो गई कीमत

22 सितंबर से लागू हो रहे नए GST स्लैब का असर इसकी कारों पर भी देखने को मिला है। इस कार की कीमतों में 6.64% या 2.16 लाख की टैक्स कटौती की गई है। ऐसे में आप इस कार को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको इसके सभी वैरिएंट की नई कीमतें देख लेना चाहिए।

देश के अंदर लग्जरी और दमदार SUVs बेचने वाली अमेरिकन ऑटोमोबाइल कंपनी जीप (Jeep) ने अपनी कारों की नई कीमतों की लिस्ट जारी कर दी है। 22 सितंबर से लागू हो रहे नए GST स्लैब का असर इसकी कारों पर भी देखने को मिला है। इस कार की कीमतों में 6.64% या 2.16 लाख की टैक्स कटौती की गई है। पहले कम्पास के शुरुआती वैरिएंट स्पोर्ट की एक्स-शोरूम कीमत 18,99,000 रुपए थी। जो अब घटकर 17,73,000 रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 1,26,000 रुपए की कटौती हो गई है। ऐसे में आप इस कार को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको इसके सभी वैरिएंट की नई कीमतें देख लेना चाहिए।

जीप कम्पास की नई एक्स-शोरूम कीमतें (न्यू GST) 2.0-लीटर टर्बो डीजल मैनुअल वैरिएंट मौजूदा कीमत नई कीमत अंतर चेंज % Sport Rs. 18,99,000 Rs. 17,73,000 -Rs. 1,26,000 -6.64% Longitude Rs. 22,33,000 Rs. 20,85,000 -Rs. 1,48,000 -6.63% Longitude (O) Rs. 24,83,000 Rs. 23,18,000 -Rs. 1,65,000 -6.65% Trail Edition Rs. 25,33,949 Rs. 23,66,000 -Rs. 1,67,949 -6.63% Limited (O) Rs. 26,33,000 Rs. 24,58,000 -Rs. 1,75,000 -6.65% Model S (O) Rs. 28,33,000 Rs. 26,45,000 -Rs. 1,88,000 -6.64% 2.0-लीटर टर्बो डीजल ऑटो (TC) वैरिएंट मौजूदा कीमत नई कीमत अंतर चेंज % Longitude Rs. 24,33,000 Rs. 22,71,000 -Rs. 1,62,000 -6.66% Longitude (O) Rs. 26,83,000 Rs. 25,05,000 -Rs. 1,78,000 -6.63% Trail Editon Rs. 27,33,949 Rs. 25,52,000 -Rs. 1,81,949 -6.66% Limited (O) Rs. 28,33,000 Rs. 26,45,000 -Rs. 1,88,000 -6.64% Model S (O) Rs. 30,33,000 Rs. 28,31,000 -Rs. 2,02,000 -6.66% Model S 4WD Rs. 32,41,000 Rs. 30,25,000 -Rs. 2,16,000 -6.66%

जीप कम्पास के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस जीप कम्पास के इंजन की बात करें तो इसमें 2.0-लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो 170ps की पावर और 350Nm का टॉर्क पैदा कर सकता है। इंजन को ट्रांसमिशन के लिए इसे 6-स्पीड मैनुअल या 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। कम्पास फ्रंट-व्हील और ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) दोनों ऑप्शन में खरीद सकते हैं। जहां तक माइलेज की बात है तो ये 15 से 17 km/l का माइलेज देती है।

अब बात करें कम्पास के फीचर्स की तो इसमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के साथ 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है। इसमें वेंटीलेटेड फ्रंट सीट्स, 8-वे एडजस्टेबल पावर्ड ड्राइवर सीट, वायरलेस फोन चार्जर, क्रूज कंट्रोल, डु्ल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और सनरूफ जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। कंपनी इसके फेसलिफ्ट मॉडल पर भी काम कर रही है, जिसे इस साल के आखिर तक लॉन्च किया जाएगा।