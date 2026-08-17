भारत में लॉन्च इस SUV का '85th एनिवर्सरी एडिशन', सिर्फ 85 लोग ही खरीद पाएंगे; जानिए खासियतें

जीप इंडिया ने ब्रांड के 85 साल पूरे होने के मौके पर भारत में कंपास का '85th एनिवर्सरी एडिशन' लॉन्च कर दिया है। यह एक लिमिटेड एडिशन कार होगी। पूरे देश में इसकी सिर्फ 85 गाड़ियां ही बेची जाएंगी।

जीप कंपास 85th एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च

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जीप इंडिया ने अपनी ब्रांड के 85 साल पूरे होने की खुशी का जश्न बढ़ाते हुए भारत में कंपास का '85th एनिवर्सरी एडिशन' लॉन्च कर दिया है। यह एक लिमिटेड एडिशन कार होगी। पूरे देश में इसकी सिर्फ 85 गाड़ियां ही बेची जाएंगी। कंपनी ने इस स्पेशल एडिशन की एक्स-शोरूम कीमत 26.70 लाख रुपये रखी है। इस गाड़ी में मैकेनिकल तौर पर यानी इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, इसके लुक, फीचर्स और एक्सेसरीज को बहुत ही खास और अलग अंदाज में डिजाइन किया गया है। आइए जानते हैं इस नई कंपास में क्या-क्या खास देखने को मिलेगा।

कुछ ऐसी होगी डिजाइन लुक और डिजाइन की बात करें तो नई कंपास एनिवर्सरी एडिशन के बाहर 18-इंच के ऑल-ब्लैक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसके साथ ही बॉडी पर 85 साल के जश्न वाले खास बैज और स्टिकर लगाए गए हैं, जो इसे रेगुलर कंपास से एकदम अलग बनाते हैं। हालांकि, जीप की सिग्नेचर 7-स्लॉट ग्रिल, एलईडी लाइट्स और गाड़ी का दमदार मस्कुलर शेप पहले जैसा ही रखा गया है। इसे सड़क पर चलाना अपने आप में एक अलग और खास अहसास देने वाला है।

मिलेगा ऑल-ब्लैक थीम केबिन गाड़ी के अंदर बैठते ही आपको ऑल-ब्लैक थीम वाला केबिन मिलेगा। इसमें 'मायान गोल्ड' रंग के खूबसूरत टच दिए गए हैं। जीप ने इसमें कई एडवांस और काम के सेफ्टी फीचर्स जोड़े हैं। इसमें नया डिजिटल आईआरवीएम और आगे-पीछे का रोड व्यू रिकॉर्ड करने के लिए फ्रंट और रियर डैशकैम दिए गए हैं। यह ड्राइविंग के वक्त सुरक्षा के लिहाज से बेहद मददगार साबित होंगे। इसके अलावा सनरूफ के आसपास 'स्काईलाउंज' एम्बिएंट लाइटिंग और केबिन लाइटिंग का नया पैकेज भी दिया गया है।

दमदार होगा कार का पावरट्रेन इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है। इस स्पेशल एडिशन में वही पुराना और भरोसेमंद 2.0-लीटर मल्टीजेट II टर्बो डीजल इंजन मिलता है। यह 4-सिलेंडर इंजन 170bhp की पावर और 350Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ग्राहक अपनी पसंद के हिसाब से 6-स्पीड मैनुअल या 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स चुन सकते हैं। इसके टॉप मॉडल में जीप का दमदार 4x4 (फोर-बाय-फोर) सिस्टम भी मिलता है।