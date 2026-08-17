भारत में लॉन्च इस SUV का '85th एनिवर्सरी एडिशन', सिर्फ 85 लोग ही खरीद पाएंगे; जानिए खासियतें
जीप इंडिया ने ब्रांड के 85 साल पूरे होने के मौके पर भारत में कंपास का '85th एनिवर्सरी एडिशन' लॉन्च कर दिया है। यह एक लिमिटेड एडिशन कार होगी। पूरे देश में इसकी सिर्फ 85 गाड़ियां ही बेची जाएंगी।
जीप इंडिया ने अपनी ब्रांड के 85 साल पूरे होने की खुशी का जश्न बढ़ाते हुए भारत में कंपास का '85th एनिवर्सरी एडिशन' लॉन्च कर दिया है। यह एक लिमिटेड एडिशन कार होगी। पूरे देश में इसकी सिर्फ 85 गाड़ियां ही बेची जाएंगी। कंपनी ने इस स्पेशल एडिशन की एक्स-शोरूम कीमत 26.70 लाख रुपये रखी है। इस गाड़ी में मैकेनिकल तौर पर यानी इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, इसके लुक, फीचर्स और एक्सेसरीज को बहुत ही खास और अलग अंदाज में डिजाइन किया गया है। आइए जानते हैं इस नई कंपास में क्या-क्या खास देखने को मिलेगा।
कुछ ऐसी होगी डिजाइन
लुक और डिजाइन की बात करें तो नई कंपास एनिवर्सरी एडिशन के बाहर 18-इंच के ऑल-ब्लैक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसके साथ ही बॉडी पर 85 साल के जश्न वाले खास बैज और स्टिकर लगाए गए हैं, जो इसे रेगुलर कंपास से एकदम अलग बनाते हैं। हालांकि, जीप की सिग्नेचर 7-स्लॉट ग्रिल, एलईडी लाइट्स और गाड़ी का दमदार मस्कुलर शेप पहले जैसा ही रखा गया है। इसे सड़क पर चलाना अपने आप में एक अलग और खास अहसास देने वाला है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Jeep Compass
₹ 17.99 - 30.7 लाख
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
Tata Harrier EV
₹ 21.49 - 30.23 लाख
Mahindra BE 6 SPORTEQ
₹ 19.45 - 26.95 लाख
Mahindra XEV 9e
₹ 21.9 - 31.25 लाख
मिलेगा ऑल-ब्लैक थीम केबिन
गाड़ी के अंदर बैठते ही आपको ऑल-ब्लैक थीम वाला केबिन मिलेगा। इसमें 'मायान गोल्ड' रंग के खूबसूरत टच दिए गए हैं। जीप ने इसमें कई एडवांस और काम के सेफ्टी फीचर्स जोड़े हैं। इसमें नया डिजिटल आईआरवीएम और आगे-पीछे का रोड व्यू रिकॉर्ड करने के लिए फ्रंट और रियर डैशकैम दिए गए हैं। यह ड्राइविंग के वक्त सुरक्षा के लिहाज से बेहद मददगार साबित होंगे। इसके अलावा सनरूफ के आसपास 'स्काईलाउंज' एम्बिएंट लाइटिंग और केबिन लाइटिंग का नया पैकेज भी दिया गया है।
दमदार होगा कार का पावरट्रेन
इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है। इस स्पेशल एडिशन में वही पुराना और भरोसेमंद 2.0-लीटर मल्टीजेट II टर्बो डीजल इंजन मिलता है। यह 4-सिलेंडर इंजन 170bhp की पावर और 350Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ग्राहक अपनी पसंद के हिसाब से 6-स्पीड मैनुअल या 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स चुन सकते हैं। इसके टॉप मॉडल में जीप का दमदार 4x4 (फोर-बाय-फोर) सिस्टम भी मिलता है।
क्या कहती है कंपनी
जीप कंपास साल 2017 से ही भारत में कंपनी का मुख्य आधार रही है। इस नए एडिशन की बुकिंग जीप की आधिकारिक डीलरशिप और ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए शुरू हो चुकी है। यह कार उन लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है जो एक प्रीमियम और सबसे अलग दिखने वाली एसयूवी खरीदना चाहते हैं। स्टेलेंटिस इंडिया के बिजनेस हेड कुमार प्रियेश ने बताया कि यह स्पेशल एडिशन उन ग्राहकों के लिए खासतौर पर तैयार किया गया है जो अपनी गाड़ी में ज्यादा प्राइवेसी, एडवांस सेफ्टी और एक अलग पहचान चाहते हैं।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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