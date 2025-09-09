jeep car cheaper by up to rs 4-84 lakh after gst reforms 2-0 गजब! ₹4.84 लाख रुपये तक सस्ती हो गई जीप कंपास, मेरिडियन, रैंगलर और ग्रैंड चेरोकी; जानिए क्या है वजह, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़jeep car cheaper by up to rs 4-84 lakh after gst reforms 2-0

गजब! ₹4.84 लाख रुपये तक सस्ती हो गई जीप कंपास, मेरिडियन, रैंगलर और ग्रैंड चेरोकी; जानिए क्या है वजह

जीप इंडिया ने अपने फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। बता दें कि GST 2.0 के नए टैक्स रेट्स के बाद कंपनी ने कंपास, मेरिडियन, रैंगलर और ग्रैंड चेरोकी की कीमतों में जबरदस्त कटौती कर दी है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 04:34 PM
share Share
Follow Us on
गजब! ₹4.84 लाख रुपये तक सस्ती हो गई जीप कंपास, मेरिडियन, रैंगलर और ग्रैंड चेरोकी; जानिए क्या है वजह

जीप इंडिया ने अपने फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। बता दें कि GST 2.0 के नए टैक्स रेट्स के बाद कंपनी ने कंपास, मेरिडियन, रैंगलर और ग्रैंड चेरोकी की कीमतों में जबरदस्त कटौती कर दी है। इस बदलाव के बाद जीप के कारों की कीमतों में 2.16 लाख से लेकर 4.84 लाख रुपये तक की कटौती हुई है। नई कीमतें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी। आइए जानते हैं मॉडल वाइज प्राइस कट के बारे में।

यहां जानिए मॉडल वाइज कटौती

जीप की लाइनअप में सबसे बड़ा फायदा रैंगलर को मिला है। इसकी कीमत अब 4.84 लाख रुपये तक कम हो गई है। जबकि ग्रैंड चेरोकी 4.50 लाख रुपये तक सस्ती हुई है। वहीं, जीप कंपास की कीमत में 2.16 लाख रुपये तक की कमी आई है। जबकि, जीप मेरिडियन 2.47 लाख तक सस्ती हो गई है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Jeep Meridian

Jeep Meridian

₹ 24.99 - 38.79 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XEV 9e

Mahindra XEV 9e

₹ 21.9 - 31.25 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Tucson

Hyundai Tucson

₹ 29.27 - 36.04 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Isuzu MU-X

Isuzu MU-X

₹ 33.23 - 35.19 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Force Motors Urbania

Force Motors Urbania

₹ 30.51 - 37.21 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Hilux

Toyota Hilux

₹ 30.4 - 37.9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

क्या कहती है कंपनी

इस मौके पर कंपनी के बिजनेस हेड और डायरेक्टर कुमार प्रियेश ने कहा कि “ये बदलाव ग्राहकों के लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। इससे मार्केट में हलचल आने की पूरी संभावना है। अब ग्राहक बड़े सेगमेंट की एसयूवी खरीदने में हिचकिचाएंगे नहीं। वहीं, पहले बजट से बाहर मॉडल जैसे कंपास, मेरिडियन, रैंगलर और ग्रैंड चेरोकी को भी आसानी से खरीद सकते हैं।”

Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।