गजब! ₹4.84 लाख रुपये तक सस्ती हो गई जीप कंपास, मेरिडियन, रैंगलर और ग्रैंड चेरोकी; जानिए क्या है वजह

जीप इंडिया ने अपने फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। बता दें कि GST 2.0 के नए टैक्स रेट्स के बाद कंपनी ने कंपास, मेरिडियन, रैंगलर और ग्रैंड चेरोकी की कीमतों में जबरदस्त कटौती कर दी है।
जीप इंडिया ने अपने फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। बता दें कि GST 2.0 के नए टैक्स रेट्स के बाद कंपनी ने कंपास, मेरिडियन, रैंगलर और ग्रैंड चेरोकी की कीमतों में जबरदस्त कटौती कर दी है। इस बदलाव के बाद जीप के कारों की कीमतों में 2.16 लाख से लेकर 4.84 लाख रुपये तक की कटौती हुई है। नई कीमतें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी। आइए जानते हैं मॉडल वाइज प्राइस कट के बारे में।
यहां जानिए मॉडल वाइज कटौती
जीप की लाइनअप में सबसे बड़ा फायदा रैंगलर को मिला है। इसकी कीमत अब 4.84 लाख रुपये तक कम हो गई है। जबकि ग्रैंड चेरोकी 4.50 लाख रुपये तक सस्ती हुई है। वहीं, जीप कंपास की कीमत में 2.16 लाख रुपये तक की कमी आई है। जबकि, जीप मेरिडियन 2.47 लाख तक सस्ती हो गई है।
क्या कहती है कंपनी
इस मौके पर कंपनी के बिजनेस हेड और डायरेक्टर कुमार प्रियेश ने कहा कि “ये बदलाव ग्राहकों के लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। इससे मार्केट में हलचल आने की पूरी संभावना है। अब ग्राहक बड़े सेगमेंट की एसयूवी खरीदने में हिचकिचाएंगे नहीं। वहीं, पहले बजट से बाहर मॉडल जैसे कंपास, मेरिडियन, रैंगलर और ग्रैंड चेरोकी को भी आसानी से खरीद सकते हैं।”
