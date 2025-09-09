गजब! ₹4.84 लाख रुपये तक सस्ती हो गई जीप कंपास, मेरिडियन, रैंगलर और ग्रैंड चेरोकी; जानिए क्या है वजह

जीप इंडिया ने अपने फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। बता दें कि GST 2.0 के नए टैक्स रेट्स के बाद कंपनी ने कंपास, मेरिडियन, रैंगलर और ग्रैंड चेरोकी की कीमतों में जबरदस्त कटौती कर दी है।

Tue, 9 Sep 2025 04:34 PM

जीप इंडिया ने अपने फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। बता दें कि GST 2.0 के नए टैक्स रेट्स के बाद कंपनी ने कंपास, मेरिडियन, रैंगलर और ग्रैंड चेरोकी की कीमतों में जबरदस्त कटौती कर दी है। इस बदलाव के बाद जीप के कारों की कीमतों में 2.16 लाख से लेकर 4.84 लाख रुपये तक की कटौती हुई है। नई कीमतें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी। आइए जानते हैं मॉडल वाइज प्राइस कट के बारे में।

यहां जानिए मॉडल वाइज कटौती जीप की लाइनअप में सबसे बड़ा फायदा रैंगलर को मिला है। इसकी कीमत अब 4.84 लाख रुपये तक कम हो गई है। जबकि ग्रैंड चेरोकी 4.50 लाख रुपये तक सस्ती हुई है। वहीं, जीप कंपास की कीमत में 2.16 लाख रुपये तक की कमी आई है। जबकि, जीप मेरिडियन 2.47 लाख तक सस्ती हो गई है।