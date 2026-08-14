प्लेन नहीं ये है हाइ़ड्रोडन से दौड़ने वाली कार! 653Kmph की स्पीड से दौड़कर बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड

एंडी ग्रीन के लिए यह तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले उन्होंने 2006 में JCB डीजलमैक्स के साथ डीजल से चलने वाली कार के लिए जमीन पर सबसे तेज गति का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उससे पहले, 1997 में उन्होंने थ्रस्ट SSC के साथ साउंड बैरियर तोड़ने वाला जमीन पर सबसे तेज गति का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था।

653Kmph की स्पीड से दौड़कर बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड

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JCB ब्रांड का नाम सुनते ही दिमाग में बुलडोजर जैसी बड़ी मशीन की फोटो उभर जाती है। हालांकि, कंपनी विदेशी बाजारों में अपने दूसरे प्रोडक्ट भी पेश करती है। अब इस ब्रिटिश इंजीनियरिंग कंपनी ने हाइड्रोजन से चलने वाले कम्बशन व्हीकल के लिए जमीन पर सबसे तेज गति का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यह रिकॉर्ड-तोड़ने वाला कारनामा JCB की अपनी बनाई हाइड्रोमैक्स स्पीडस्टर ने किया। इसने एंडी ग्रीन की ड्राइविंग में 653.90 किमी/घंटा की औसत टॉप स्पीड हासिल की। ​​यह रिकॉर्ड अमेरिका के यूटा में बोनविले साल्ट फ्लैट्स पर बनाया गया।

एंडी ग्रीन के लिए यह तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले उन्होंने 2006 में JCB डीजलमैक्स के साथ डीजल से चलने वाली कार के लिए जमीन पर सबसे तेज गति का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उससे पहले, 1997 में उन्होंने थ्रस्ट SSC के साथ साउंड बैरियर तोड़ने वाला जमीन पर सबसे तेज गति का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। बता दें कि इसका डिजाइन प्लेन की तर्ज पर तैयार किया गया है। यानी ये एक जमीन पर दौड़ने वाला प्लान कहा जा सकता है।

अपनी पहली दौड़ में हाइड्रोमैक्स ने 644.74 किमी/घंटा की औसत गति दर्ज की, जबकि दूसरी दौड़ में इसने 663.26 किमी/घंटा की गति हासिल की। ​​दोनों दौड़ की औसत गति 653.90 किमी/घंटा रही, जिससे इसने 2004 में BMW H2R द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिसने 298.53 किमी/घंटा की गति हासिल की थी। JCB का कहना है कि अपनी औसत टॉप स्पीड के साथ, हाइड्रोमैक्स इतिहास में किसी भी तरह का सबसे तेज हाइड्रोजन-ऑपरेटेड व्हीकल है।

9.75 मीटर लंबी इस स्पीडस्टर में दो हाइड्रोजन-ऑपरेटेड इंजन लगे हैं जिनकी कुल क्षमता 9.6 लीटर है। ये इंजन कुल मिलाकर 1622hp की पावर जनरेट करते हैं और इनमें बोनविले साल्ट फ्लैट्स की ज्यादा ऊंचाई से निपटने के लिए सिंगल-स्टेज मोटरस्पोर्ट टर्बोचार्जर लगा है। इसके अलावा, इसमें 'ले मैन्स' कार के लिए डिजाइन किए गए स्पार्क प्लग का इस्तेमाल किया गया है।

इंजन कार के चेसिस के किनारों पर लगे हैं। एक इंजन फ्रंट एक्सल को और दूसरा रियर एक्सल को चलाता है। दोनों ही 6-स्पीड सीक्वेंशियल गियरबॉक्स से जुड़े हैं। कंपनी ने बताया कि गियरबॉक्स के लिए इस्तेमाल किए गए क्लच JCB डिगर से लिए गए थे, क्योंकि मोटरस्पोर्ट-स्पेसिफिकेशन वाले क्लच स्पीड-रिकॉर्ड कार के लोड को संभालने के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे।

हाइड्रोमैक्स को स्टील-फ्रेम चेसिस पर बनाया गया है, जबकि ड्राइवर कार्बन फाइबर मोनोकॉक सब-चेसिस में बैठता है। विंडस्क्रीन को हवा के दबाव को कम करने के लिए खास आकार दिया गया है और हाइड्रोजन टैंक कार्बन फाइबर सब-चेसिस के पीछे लगा है। हाइड्रोमैक्स के अगले हिस्से (नोज) के नीचे बने खास चैनल हवा के दबाव को कम करने के लिए कार के निचले हिस्से से हवा को बाहर निकालने का काम करते हैं।