प्लेन नहीं ये है हाइ़ड्रोडन से दौड़ने वाली कार! 653Kmph की स्पीड से दौड़कर बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड
एंडी ग्रीन के लिए यह तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले उन्होंने 2006 में JCB डीजलमैक्स के साथ डीजल से चलने वाली कार के लिए जमीन पर सबसे तेज गति का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उससे पहले, 1997 में उन्होंने थ्रस्ट SSC के साथ साउंड बैरियर तोड़ने वाला जमीन पर सबसे तेज गति का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था।
JCB ब्रांड का नाम सुनते ही दिमाग में बुलडोजर जैसी बड़ी मशीन की फोटो उभर जाती है। हालांकि, कंपनी विदेशी बाजारों में अपने दूसरे प्रोडक्ट भी पेश करती है। अब इस ब्रिटिश इंजीनियरिंग कंपनी ने हाइड्रोजन से चलने वाले कम्बशन व्हीकल के लिए जमीन पर सबसे तेज गति का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यह रिकॉर्ड-तोड़ने वाला कारनामा JCB की अपनी बनाई हाइड्रोमैक्स स्पीडस्टर ने किया। इसने एंडी ग्रीन की ड्राइविंग में 653.90 किमी/घंटा की औसत टॉप स्पीड हासिल की। यह रिकॉर्ड अमेरिका के यूटा में बोनविले साल्ट फ्लैट्स पर बनाया गया।
एंडी ग्रीन के लिए यह तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले उन्होंने 2006 में JCB डीजलमैक्स के साथ डीजल से चलने वाली कार के लिए जमीन पर सबसे तेज गति का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उससे पहले, 1997 में उन्होंने थ्रस्ट SSC के साथ साउंड बैरियर तोड़ने वाला जमीन पर सबसे तेज गति का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। बता दें कि इसका डिजाइन प्लेन की तर्ज पर तैयार किया गया है। यानी ये एक जमीन पर दौड़ने वाला प्लान कहा जा सकता है।
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अपनी पहली दौड़ में हाइड्रोमैक्स ने 644.74 किमी/घंटा की औसत गति दर्ज की, जबकि दूसरी दौड़ में इसने 663.26 किमी/घंटा की गति हासिल की। दोनों दौड़ की औसत गति 653.90 किमी/घंटा रही, जिससे इसने 2004 में BMW H2R द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिसने 298.53 किमी/घंटा की गति हासिल की थी। JCB का कहना है कि अपनी औसत टॉप स्पीड के साथ, हाइड्रोमैक्स इतिहास में किसी भी तरह का सबसे तेज हाइड्रोजन-ऑपरेटेड व्हीकल है।
9.75 मीटर लंबी इस स्पीडस्टर में दो हाइड्रोजन-ऑपरेटेड इंजन लगे हैं जिनकी कुल क्षमता 9.6 लीटर है। ये इंजन कुल मिलाकर 1622hp की पावर जनरेट करते हैं और इनमें बोनविले साल्ट फ्लैट्स की ज्यादा ऊंचाई से निपटने के लिए सिंगल-स्टेज मोटरस्पोर्ट टर्बोचार्जर लगा है। इसके अलावा, इसमें 'ले मैन्स' कार के लिए डिजाइन किए गए स्पार्क प्लग का इस्तेमाल किया गया है।
इंजन कार के चेसिस के किनारों पर लगे हैं। एक इंजन फ्रंट एक्सल को और दूसरा रियर एक्सल को चलाता है। दोनों ही 6-स्पीड सीक्वेंशियल गियरबॉक्स से जुड़े हैं। कंपनी ने बताया कि गियरबॉक्स के लिए इस्तेमाल किए गए क्लच JCB डिगर से लिए गए थे, क्योंकि मोटरस्पोर्ट-स्पेसिफिकेशन वाले क्लच स्पीड-रिकॉर्ड कार के लोड को संभालने के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे।
हाइड्रोमैक्स को स्टील-फ्रेम चेसिस पर बनाया गया है, जबकि ड्राइवर कार्बन फाइबर मोनोकॉक सब-चेसिस में बैठता है। विंडस्क्रीन को हवा के दबाव को कम करने के लिए खास आकार दिया गया है और हाइड्रोजन टैंक कार्बन फाइबर सब-चेसिस के पीछे लगा है। हाइड्रोमैक्स के अगले हिस्से (नोज) के नीचे बने खास चैनल हवा के दबाव को कम करने के लिए कार के निचले हिस्से से हवा को बाहर निकालने का काम करते हैं।
हाइड्रोमैक्स के लिए, JCB ने बिल्कुल नए टायर बनवाए जो तेज रफ्तार पर फैलते हैं। इसी वजह से सामने के व्हील आर्च को फिर से डिजाइन करके बड़ा करना पड़ा। इंजन का तापमान कम करने के लिए कूलिंग इनलेट के बजाय, इसमें बर्फ के दो टैंक इस्तेमाल किए जाते हैं। हर दौड़ के लिए 250kg बर्फ की जरूरत होती है। दावा किया गया था कि पूरे रिकॉर्ड रन के दौरान, हाइड्रोमैक्स 2kg से थोड़ा ज्यादा हाइड्रोजन इस्तेमाल करेगी और 18 लीटर पानी बनाएगी।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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