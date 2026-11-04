ADAS, 360-डिग्री कैमरा के साथ आई नई इलेक्ट्रिक बस ECOLIFE e12, आग बुझाने वाला सिस्टम भी

JBM EV ने अपनी नई इलेक्ट्रिक सिटी बस - ECOLIFE e12 को लॉन्च किया है। बस में कई कमाल के फीचर दिए गए हैं, जिनमें ADAS, 360 डिग्री कैमरा और टेलीमैक्स सिस्टम शामिल हैं। आइए डीटेल में जानते हैं ECOLIFE e12 इलेक्ट्रिक बस के बारे में।

JBM Electric Vehicles (JBM EV) ने अपनी नई इलेक्ट्रिक सिटी बस - ECOLIFE e12 को लॉन्च किया है। कंपनी ने इसे सिंगापुर अर्बन मोबिलिटी वीक (SUMW) 2026 में लॉन्च किया है। इस बस में कई कमाल के फीचर दिए गए हैं, जिनमें ADAS, 360 डिग्री कैमरा और टेलीमैक्स सिस्टम शामिल हैं। बस की लॉन्चिंग के मौके पर सिंगापुर में भारत के हाई कमिश्नर डॉ. शिल्पक अंबुले और JBM Electric Vehicles के चेयरमैन निशांत आर्य मौजूद रहे। तो आइए डीटेल में जानते हैं ECOLIFE e12 इलेक्ट्रिक बस के बारे में।

हल्की बॉडी और एडवांस सेफ्टी फीचर्स ECOLIFE e12 में हल्की फुल-एल्यूमीनियम मोनोकॉक बॉडी दी गई है। इसमें सिंगापुर के नियमों के मुताबिक Intelligent Transport System (ITS) भी दिया गया है। इसके अलावा टेलीमैटिक्स सिस्टम की मदद से बस की हेल्थ और परफॉर्मेंस से जुड़ी जानकारी 24 घंटे ट्रैक की जा सकेगी। सेफ्टी के लिए इसमें ADAS फीचर्स दिए गए हैं। इनमें आगे चल रहे व्हीकल से कोलिजन यानी टक्कर की वॉर्निंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, पैदल यात्रियों और साइकिल से चलने वालों से टक्कर की वॉर्निंग और ब्लाइंड-स्पॉट डिटेक्शन शामिल हैं। इसके अलावा बस में ड्राइवर की नींद और ध्यान भटकने पर अलर्ट, 360-डिग्री कैमरा और आग का पता लगाने के साथ उसे बुझाने वाला सिस्टम भी दिया गया है। कंपनी ने बस को साइबर अटैक से बचाने के लिए भी सेफ्टी टेक्नोलॉजी शामिल की है।

सिंगापुर में बनाया APAC हेडक्वार्टर नई बस लाने के साथ JBM EV ने सिंगापुर में अपना एशिया-पैसिफिक (APAC) हेडक्वार्टर भी शुरू किया है। यह सेंटर कंपनी के रीजनल मार्केटिंग और सेल्स, आफ्टरसेल्स सर्विस, बिजनेस ऑपरेशन और पार्टनरशिप से जुड़े काम संभालेगा। कंपनी के चेयरमैन निशांत आर्य के मुताबिक JBM का फोकस कस्टमर पार्टनरशिप के जरिए इलेक्ट्रिक बस कारोबार बढ़ाने और अलग-अलग जरूरत के हिसाब से अपने प्रोडक्ट और सर्विस तैयार करने पर है।

10,000 इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डरबुक JBM EV के मुताबिक उसके पास अगले दो साल में दुनिया के अलग-अलग बाजारों में डिलीवरी के लिए 10,000 इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डरबुक है। भारत में कंपनी का इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसकी ऐनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 20,000 बसों की है। कंपनी का दावा है कि उसकी 4,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें अलग-अलग मार्केट्स में चल रही हैं। JBM के अनुसार, उसकी इलेक्ट्रिक बसें अब तक कुल 50 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय कर चुकी हैं और 150 करोड़ से अधिक पैसेंजर्स को ट्रैवल करा चुकी हैं।

कंपनी ने यह भी दावा किया है कि उसके इलेक्ट्रिक बस बेड़े से कुल 650 अरब किलोग्राम से ज्यादा CO2 एमिशन की बचत हुई है। बताते चलें कि कंपनी का E-Verse इकोसिस्टम फास्ट-चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, लिथियम-आयन बैटरी, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाओं को एक साथ उपलब्ध कराता है।