दीवाली ऑफर: टेस्ट राइड लेने पर फ्री मिल सकती है जावा-येज्दी मोटरसाइकिल, ₹1888 की EMI पर भी मिलेगी
इसमें 1,888 रुपए प्रति लाख से शुरू होने वाली EMI, 4.75% से शुरू होने वाले इंटरेस्ट रेट और 4,999 रुपए से शुरू होने वाला डाउन पेमेंट शामिल है। ये ऑप्शन ग्राहकों के लिए मोटरसाइकिल खरीदना आसान बनाते हैं।
इस दीवाली आप जावा येज्दी मोटरसाइकिल्स को जीत सकते हैं। दरअसल, कंपनी फेस्टिव फाइनेंस ऑफर्स और टेस्ट राइड एंड विन योर ड्रीम बाइक कैंपेन के साथ बाइक खरीदना और भी आसान बना रही है। अब ग्राहक ना केवल अट्रैक्टिव फेस्टिव फाइनेंस ऑफर्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। बल्कि टेस्ट राइड एंड विन योर ड्रीम बाइक कैंपेन में भाग भी ले सकते हैं, जिससे उन्हें अपनी पसंदीदा मोटरसाइकिल को अपना बनाने का एक शानदार मौका मिलेगा। ग्राहक कई बेहतरीन फाइनेंसिंग ऑप्शन में से चुन सकते हैं।
इसमें 1,888 रुपए प्रति लाख से शुरू होने वाली EMI, 4.75% से शुरू होने वाले इंटरेस्ट रेट और 4,999 रुपए से शुरू होने वाला डाउन पेमेंट शामिल है। ये ऑप्शन ग्राहकों के लिए मोटरसाइकिल खरीदना आसान बनाते हैं। टेस्ट राइड एंड विन योर ड्रीम बाइक कैंपेन के साथ मिलकर, यह फेस्टिव सीजन राइडिंग का सपना देखने वालों को अपने नजदीकी डीलरशिप पर जाने और इन मोटरसाइकिलों का एक्सपीरियंस करने की एक और बड़ी वजह देता है।
क्लासिक लेजेंड्स के को-फाउंडर, अनुपम थरेजा ने कहा, "कई लोगों के लिए, एक मोटरसाइकिल का मालिक होना एक चाहत से शुरू होता है, जो अक्सर सड़क पर किसी बाइक को देखने, ऑनलाइन खोजने या किसी दोस्त के साथ इसकी सवारी करने से पैदा होती है। इस दीवाली हम उनके लिए उस चाहत को पूरा करना और आसान बनाना चाहते हैं। हमारी त्योहारी पहलों को इसी तरह डिजाइन किया गया है ताकि उस चाहत को पूरा करना आसान हो सके और अधिक राइडर्स उन मोटरसाइकिलों के करीब आ सकें जिनके वे लंबे समय प्रशंसक रहे हैं।"
उन्होंने आगे कहा, "इनमें से प्रत्येक ब्रांड का एक अनूठा करेक्टर है और राइडर्स के साथ एक गहरा अटैचमेंट है। हम ओनरशिप की दिशा में पहला कदम आसान बना रहे हैं। साथ ही, उन सभी चीजों को बरकरार रख रहे हैं जो इन मोटरसाइकिलों को इतना खास और आकर्षक बनाती हैं।" इन मोटरसाइकिल में जावा का सदाबहार स्टाइल, येज्दी का बेबाक और साहसी अंदाज हो और बीएसए की बेमिसाल ब्रिटिश कारीगरी देखने को मिलती है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें