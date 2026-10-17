जावा येजदी मोटरसाइकिल पर 100% फाइनेंस, स्कीम में BSA बाइक भी शामिल; ये फायदे भी मिलेंगे
एलिजिबल ग्राहक 'बाय नाउ पे लेटर' स्कीम चुन सकते हैं, जबकि कुछ फाइनेंसिंग ऑप्शन में 'नो-हाइपोथेकेशन' का बेनिफिट भी मिलता है। कंपनी ने महिंद्रा ग्रुप के कर्मचारियों के लिए खास तौर पर तैयार किए गए ओनरशिप प्रोग्राम भी पेश किए हैं।
फेस्टिव सीजन को देखते हुए टू-व्हीलर कंपनी जावा येजदी ने भी अपनी मोटरसाइकिल के लिए फाइनेंसिंग ऑफर्स लेकर आई है। क्लासिक लेजेंड्स के इन ऑफर्स का मकसद जावा, येज्दी और बीएसए (BSA) मोटरसाइकिलों की खरीद को ग्राहकों के लिए आसान बनाना है। खासकर जब लोग महंगी मोटरसाइकिल को EMI पर खरीदना चाहते हैं तब ये स्कीम काफी काम आएगी। ऐसे में आप भी इन क्लासिक लेजेंड्स मोटरसाइकिल को खरीदना का प्लान बना रहे हैं तब आपको एक बार फाइनेंसिंग ऑफर्स के बारे में जान लेना चाहिए।
100% तक फंडिंग का फायदा
इन फाइनेंसिंग स्कीमों में 100% तक फंडिंग, जीरो डाउन पेमेंट, 5.99% से शुरू होने वाली ब्याज दरें और 72 महीने तक की रीपेमेंट अवधि शामिल है। ये सभी चीजें एलिजिबिलिटी और नियमों व शर्तों के अधीन हैं। एलिजिबल ग्राहक 'बाय नाउ पे लेटर' (BNPL) स्कीम चुन सकते हैं, जबकि कुछ फाइनेंसिंग ऑप्शन में 'नो-हाइपोथेकेशन' का बेनिफिट भी मिलता है। कंपनी ने महिंद्रा ग्रुप के कर्मचारियों के लिए खास तौर पर तैयार किए गए ओनरशिप प्रोग्राम भी पेश किए हैं।
ये ऑफर्स क्लासिक लेजेंड्स पोर्टफोलियो में शामिल जावा, येज्दी और BSA ब्रांड की मोटरसाइकिलों पर लागू हैं। हालांकि, कंपनी ने अपनी घोषणा में मॉडल के हिसाब से अलग-अलग फाइनेंसिंग बेनिफिट के बारे में नहीं बताया है। कंपनी का कहना है कि इन फाइनेंसिंग ऑप्शन का उद्देश्य अलग-अलग फाइनेंशियल नीड और ओनरशिप प्राथमिकताओं वाले ग्राहकों को फायदा पहुंचाना है। ग्राहकों को लागू नियमों, एलिजिबल शर्तों और ऑफर्स की उपलब्धता के बारे में ऑफिशिय़ल डीलरशिप से जानकारी लेनी होगी।
मोटरसाइकिल की एक्स-शोरूम कीमतें
क्लासिक लेजेंड्स के पास जावा, येज्दी और BSA ब्रांड के तहत मोटरसाइकिलों की एक बड़ी रेंज मौजूद है। जावा लाइनअप में ऑल स्टार 42 OG जिसकी एक्स-शोरूम कीमतें 1.87 लाख रुपए से 1.90 लाख रुपए, जावा 350 की एक्स-शोरूम कीमतें 2.11 लाख रुपए से 2.22 लाख रुपए तक है, ये शामिल हैं। दूसरी तरफ, येज्दी रेंज में बेस रोडस्टर की कीमत 2 लाख रुपये से लेकर ट्यूबलेस व्हील वाली एडवेंचर की कीमत 2.33 लाख रुपये तक हैं। इसके अलावा, पोर्टफोलियो में BSA की 650cc मोटरसाइकिलें भी शामिल हैं, जिसमें स्क्रैम्बलर की एक्स-शोरूम कीमतें 3.25 लाख रुपए से 3.41 लाख रुपए तक हैं। वहीं, फ्लैगशिप मॉडल गोल्ड स्टार 650 की कीमतें 3.42 लाख रुपए से 3.65 लाख रुपए तक हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें