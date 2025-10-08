Jawa Yezdi Motorcycles are now available on Amazon, check details अब अमेजन से ऑर्डर करें जावा-येज्दी की ये गजब बाइक्स, घर बैठे अपना पसंदीदा मॉडल करें बुक; मिल रहे कई जबरदस्त ऑफर, Auto Hindi News - Hindustan
अब अमेजन से ऑर्डर करें जावा-येज्दी की ये गजब बाइक्स, घर बैठे अपना पसंदीदा मॉडल करें बुक; मिल रहे कई जबरदस्त ऑफर

अब आप घर बैठे अपनी पसंदीदा बाइक अमेजन (Amazon) से बुक कर सकते हैं। जी हां, क्योंकि जावा-येज्दी (Jawa-Yezdi) की मोटरसाइकिलें अब अमेजन से भी मिल सकती हैं। इसके लिए अमेजन जबरदस्त ऑफर भी दे रही है।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 8 Oct 2025 04:42 PM
अब अमेजन से ऑर्डर करें जावा-येज्दी की ये गजब बाइक्स, घर बैठे अपना पसंदीदा मॉडल करें बुक; मिल रहे कई जबरदस्त ऑफर

क्लासिक लुक और दमदार परफॉर्मेंस के लिए मशहूर जावा-येज़्दी मोटरसाइकिलें (Jawa-Yezdi Motorcycles) ने अब ऑनलाइन शॉपिंग की दुनिया में बड़ा कदम रखा है। कंपनी ने अमेजन इंडिया (Amazon India) के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की है, जिसके बाद अब आप जावा (Jawa) और येज्दी (Yezdi) की बाइकें सीधे अमेजन (Amazon) पर ऑर्डर कर सकते हैं। शुरुआत में ये बाइक्स 40 शहरों में उपलब्ध होंगी और कंपनी का लक्ष्य है कि त्योहारी सीजन तक इसे 100 शहरों तक पहुंचाया जाए।

अमेजन पर कौन-कौन सी बाइक्स मिलेंगी?

अमेजन (Amazon) और फ्लिपकार्ट (Flipkart) दोनों प्लेटफॉर्म पर जावा-येज्दी (Jawa-Yezdi) की पूरी लाइनअप लिस्ट की गई है। इसमें Jawa 350, Jawa 42, Jawa 42 Bobber, Jawa Perak, Yezdi Adventure, Yezdi Scrambler और Yezdi Roadster (नई अपडेटेड वर्जन) मिलेगी। कंपनी ने बताया कि फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर पिछले साल अक्टूबर में लिस्टिंग के बाद रिकॉर्ड सेल हुई थी। उसी सफलता को देखते हुए अब अमेजन (Amazon) के साथ पार्टनरशिप की गई है।

ऑनलाइन खरीद पर मिलेंगे स्पेशल ऑफर

अमेजन (Amazon) और फ्लिपकार्ट (Flipkart) दोनों ही प्लेटफॉर्म पर जावा-येज्दी (Jawa-Yezdi) बाइक्स की खरीदारी के साथ ग्राहकों को EMI, कैशबैक और नो-कॉस्ट फाइनेंस प्लान्स मिलेंगे।

अमेजन पर ऑफर

अमेजन (Amazon) Pay ICICI को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पर 5% कैशबैक मिलेगा। इस पर आसान EMI ऑप्शन भी है। इसके अलावा Flipkart पर भी 24 महीने का नो-कॉस्ट EMI ऑफर मिलेगा। Flipkart Axis / SBI कार्ड पर 5% (4,000 तक) कैशबैक मिलेगा। बाइक फाइनेंस और इंश्योरेंस की सुविधा भी मिलेगी।

किन राज्यों में शुरू हुई ऑनलाइन सेल?

अभी जावा-येज्दी (Jawa-Yezdi) की ऑनलाइन बुकिंग 40 डीलरशिप्स के जरिए 30 से ज्यादा शहरों में लाइव है। इनमें कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, असम, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे शहर शामिल हैं। जल्द ही इसे और शहरों को भी जोड़ा जाएगा।

ये भी पढ़ें:बजट का रखिए इंतजाम! दिसंबर में लॉन्च हो सकती है मारुति सुजुकी e-Vitara

GST 2.0 से हुआ बाइक्स का दाम कम

नए GST 2.0 नियमों के चलते Jawa-Yezdi बाइक्स की कीमतों में भी गिरावट आई है। अब सभी 350cc तक की बाइक्स पर 18% GST लगता है। नई Yezdi Roadster की कीमत में लगभग 16,500 तक की कमी हुई है। साथ ही नए स्टाइलिंग एलिमेंट्स और एक्सेसरीज भी जोड़े गए हैं।

