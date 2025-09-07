Jawa and Yezdi Motorcycles Now Under Rs 2 Lakh, Savings Up To Rs 17000, check details अब ₹2 लाख से भी सस्ती हुईं जावा और येज्दी की बाइक्स, सीधे होगी इतने हजार की बचत; यहां देखिए डिटेल्स, Auto Hindi News - Hindustan
अब ₹2 लाख से भी सस्ती हुईं जावा और येज्दी की बाइक्स, सीधे होगी इतने हजार की बचत; यहां देखिए डिटेल्स

जावा (Jawa) और येज्दी (Yezdi) मोटरसाइकिल अब 2 लाख से भी सस्ती हो गई हैं। अब इन पर 17,000 रुपये तक की बचत हो सकती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 7 Sep 2025 01:02 AM
क्लासिक लेजेंड्स (Classic Legends) ने भारत में जावा (Jawa) और येज्दी (Yezdi) की मशहूर बाइक्स को दोबारा जिंदा किया है। कंपनी ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने अपने ज्यादातर मॉडल्स की कीमतें घटा दी हैं और अब ये 2 लाख से कम (एक्स-शोरूम) में उपलब्ध होंगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

क्यों घटे दाम?

दरअसल, हाल ही में लागू हुए GST 2.0 रिफॉर्म के तहत 350cc से कम इंजन वाली बाइक्स पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका सीधा फायदा जावा (Jawa) और येज्दी (Yezdi) की बाइक्स पर पड़ा है, जो 293cc और 334cc के लिक्विड-कूल्ड अल्फा2 (Alpha2) इंजन से चलती हैं।

इसमें 334cc का इंजन मिलता है, जो 29PS की पावर और 30Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसके लोकप्रिय मॉडल की बात करें तो इसमें येज्दी एडवेंचर (Yezdi Adventure), रोडस्टर (Roadster), स्क्रैम्बलर (Scrambler) और जावा 43 बॉबर (Jawa 42 Bobber) जैसी बाइक्स शामिल हैं।

अब ये बाइक्स युवाओं के लिए और ज्यादा किफायती हो गई हैं। खासकर उन लोगों के लिए जो पहली बार परफॉर्मेंस-क्लासिक बाइक खरीदना चाहते हैं।

पॉलिसी बदली, किस्मत बदली

पहले जावा (Jawa) और येज्दी (Yezdi) बाइक्स भारत से गायब हो गई थीं, क्योंकि टू-स्ट्रोक इंजन पर पाबंदी लग गई थी। लेकिन, अब सरकार की नई GST पॉलिसी ने इन्हें फिर से मजबूत वापसी का मौका दिया है।

कंपनी के सह-संस्थापक अनुपम थरेजा ने कहा कि GST रेट में कटौती ने 350cc से नीचे की बाइक्स को और ज्यादा सुलभ बना दिया है। दशकों पहले हमारी बाइक्स पॉलिसी बदलाव से गायब हो गई थीं, लेकिन आज एक पॉलिसी ने हमें फिर से चमकने का मौका दिया है।

कम होगी मेंटेनेंस कॉस्ट

क्लासिक लेजेंड्स ने सिर्फ कीमत ही नहीं घटाई, बल्कि ऑफ्टर-सेल्स कॉम्पोनेंट पर भी GST कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने का वादा किया है।

फेस्टिव सीजन में होगी जोरदार डिमांड

त्योहारों से ठीक पहले हुई इस प्राइस कटौती से जावा (Jawa) और येज्दी (Yezdi) की बिक्री में जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद है। कंपनी का कहना है कि अब युवा खरीदार अपनी ड्रीम बाइक आसानी से खरीद पाएंगे।

क्लासिक लेजेंड्स ने जावा (Jawa) और येज्दी (Yezdi) को हाई-फैशन रेट्रो मशीन के रूप में पेश किया है, जिसमें क्लासिक लुक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी दोनों का मेल है।

