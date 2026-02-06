Jawa की नई बाइक, 730cc इंजन देता है 75hp की ताकत, कॉल और SMS अलर्ट भी

संक्षेप: जावा की यह नई बाइक 730cc इंजन से लैस है, जो 75hp की पावर जेनरेट करता है। इसका लुक किसी को भी एक बार में पसंद आ जाने वाला है। इसमें नेविगेशन और कनेक्टिविटी फंक्शन्स के साथ TFT डिस्प्ले भी दिया गया है।

Feb 06, 2026 04:15 pm IST

बाइकर्स के लिए मार्केट में एक नए मोटरसाइकिल आई है। इसका नाम Jawa 730 Twin है। जावा की यह नई बाइक ग्लोबल मार्केट के लिए है। यह बाइक 730cc इंजन से लैस है, जो 75hp की पावर जेनरेट करता है। कंपनी इसे अगले महीने चेक रिपब्लिक के Brno में होने वाले Motosalon ट्रेड फेयर में लॉन्च हो सकती है। बाइक दिखने में काफी जबर्दस्त है। इसका लुक किसी को भी एक बार में पसंद आ जाने वाला है। आइए डीटेल में जानते हैं इस बाइक के बारे में।

8200rpm पर 75hp की पावर अभी जावा की ग्लोबल वेबसाइट पर 750cc प्लेटफॉर्म के तीन मॉडल लिस्ट हैं। इनमें एक रेट्रो, एक रेसिंग और एक टूरिंग बाइक है। माना जा रहा है कि नई 730 ट्विन भी इसी प्लेटफॉर्म में शामिल होगी, जिसमें वही 730cc, लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन होगा, जो 8200rpm पर 75hp और 7100rpm पर 68Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। जावा का कहना है कि इस इंजन को स्विस इंजीनियरिंग स्पेशलिस्ट सूटर की मदद से डिवेलप किया गया है, 2010 से 2012 के बीच मोटो2 चैंपियनशिप में अपनी भागीदारी और सफलता के लिए प्रसिद्ध है।

राउंड हेडलाइट का डिजाइन कुछ क्लासिक जावा मॉडल्स जैसा स्टाइलिंग की बात करें तो, 730 ट्विन कैफे रेसर थीम को एक यूनीक लुक देता है। इसका फ्रंट एंड काफी झुका हुआ दिखता है और राउंड हेडलाइट का डिजाइन कुछ क्लासिक जावा मॉडल्स जैसा है। इनमें भारत में बेचे गए रिवाइव्ड वर्जन भी शामिल हैं। बाइक में इंटीग्रेटेड टेललाइट के साथ सिंगल सीट सेटअप दिया गया है। वहीं इसका नंबर प्लेट होल्डर स्विंगआर्म पर लगा हुआ है।

कनेक्टिविटी फंक्शन्स के साथ TFT डिस्प्ले हार्डवेयर की बात करें तो, 730 ट्विन में KYB का USD फोर्क और पीछे की तरफ मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। ब्रेकिंग के लिए आगे की तरफ ट्विन ब्रेम्बो कैलिपर्स लगे हैं। बाइक में दिए गए दोनों अलॉय वील 17 ​​इंच के हैं। इसमें नेविगेशन और कनेक्टिविटी फंक्शन्स के साथ TFT डिस्प्ले भी दिया गया है। खास बात है कि यह कॉल और SMS अलर्ट भी देता है। बताते चलें कि इस बाइक के भारत में लॉन्च होने की संभावना काफी कम है।