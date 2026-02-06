Hindustan Hindi News
Jawa की नई बाइक, 730cc इंजन देता है 75hp की ताकत, कॉल और SMS अलर्ट भी

Jawa की नई बाइक, 730cc इंजन देता है 75hp की ताकत, कॉल और SMS अलर्ट भी

संक्षेप:

जावा की यह नई बाइक 730cc इंजन से लैस है, जो 75hp की पावर जेनरेट करता है। इसका लुक किसी को भी एक बार में पसंद आ जाने वाला है। इसमें नेविगेशन और कनेक्टिविटी फंक्शन्स के साथ TFT डिस्प्ले भी दिया गया है। 

Feb 06, 2026 04:15 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
बाइकर्स के लिए मार्केट में एक नए मोटरसाइकिल आई है। इसका नाम Jawa 730 Twin है। जावा की यह नई बाइक ग्लोबल मार्केट के लिए है। यह बाइक 730cc इंजन से लैस है, जो 75hp की पावर जेनरेट करता है। कंपनी इसे अगले महीने चेक रिपब्लिक के Brno में होने वाले Motosalon ट्रेड फेयर में लॉन्च हो सकती है। बाइक दिखने में काफी जबर्दस्त है। इसका लुक किसी को भी एक बार में पसंद आ जाने वाला है। आइए डीटेल में जानते हैं इस बाइक के बारे में।

8200rpm पर 75hp की पावर

अभी जावा की ग्लोबल वेबसाइट पर 750cc प्लेटफॉर्म के तीन मॉडल लिस्ट हैं। इनमें एक रेट्रो, एक रेसिंग और एक टूरिंग बाइक है। माना जा रहा है कि नई 730 ट्विन भी इसी प्लेटफॉर्म में शामिल होगी, जिसमें वही 730cc, लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन होगा, जो 8200rpm पर 75hp और 7100rpm पर 68Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। जावा का कहना है कि इस इंजन को स्विस इंजीनियरिंग स्पेशलिस्ट सूटर की मदद से डिवेलप किया गया है, 2010 से 2012 के बीच मोटो2 चैंपियनशिप में अपनी भागीदारी और सफलता के लिए प्रसिद्ध है।

Jawa

राउंड हेडलाइट का डिजाइन कुछ क्लासिक जावा मॉडल्स जैसा

स्टाइलिंग की बात करें तो, 730 ट्विन कैफे रेसर थीम को एक यूनीक लुक देता है। इसका फ्रंट एंड काफी झुका हुआ दिखता है और राउंड हेडलाइट का डिजाइन कुछ क्लासिक जावा मॉडल्स जैसा है। इनमें भारत में बेचे गए रिवाइव्ड वर्जन भी शामिल हैं। बाइक में इंटीग्रेटेड टेललाइट के साथ सिंगल सीट सेटअप दिया गया है। वहीं इसका नंबर प्लेट होल्डर स्विंगआर्म पर लगा हुआ है।

ये भी पढ़ें:हुंडई ने कराई मौज, 10 हजार के एक्सेसरीज फ्री, कुछ सर्विस पर 50% तक का ऑफ

कनेक्टिविटी फंक्शन्स के साथ TFT डिस्प्ले

हार्डवेयर की बात करें तो, 730 ट्विन में KYB का USD फोर्क और पीछे की तरफ मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। ब्रेकिंग के लिए आगे की तरफ ट्विन ब्रेम्बो कैलिपर्स लगे हैं। बाइक में दिए गए दोनों अलॉय वील 17 ​​इंच के हैं। इसमें नेविगेशन और कनेक्टिविटी फंक्शन्स के साथ TFT डिस्प्ले भी दिया गया है। खास बात है कि यह कॉल और SMS अलर्ट भी देता है। बताते चलें कि इस बाइक के भारत में लॉन्च होने की संभावना काफी कम है।

ये भी पढ़ें:होंडा सिटी से लेकर हुंडई वरना तक, आ रहा इन सेडान्स का तगड़ा फेसलिफ्ट

(Photo: Autox)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi bikes

