Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जावा की इस मोटरसाइकिल को अब Amazon और Flipkart से खरीद पाएंगे, इस प्रोसेस को करना होगा फॉलो

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

ये मोटरसाइकिल को विशेष रूप से भारतीय सड़कों के लिए ट्यून की गई बेस्ट-इन-क्लास ब्रेकिंग और हैंडलिंग का भी फायदा मिलता है। 2026 जावा 42 आइवरी की एक्स-शोरूम कीमत 1,84,950 रुपए है। यह मोटरसाइकिल 118 शहरों में ऑनलाइन बुकिंग के लिए उपलब्ध है, और 130 डीलरशिप इन ई-कॉमर्स पूछताछ को संभाल रही हैं।

जावा की इस मोटरसाइकिल को अब Amazon और Flipkart से खरीद पाएंगे, इस प्रोसेस को करना होगा फॉलो
Jawa 42
EMI केवल2,191/ माह

जावा 42 आइवरी अब अमेजन और फ्लिपकार्ट पर बुकिंग के लिए उपलब्ध है। भारत के प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर इस मोटरसाइकिल को लाकर, जावा ने देश भर के उत्साही लोगों के लिए ऑनलाइन माध्यम से इसे खोजने और इसके ओनरशिप के सफर की शुरुआत करने को और भी आसान बना दिया है। आइवरी एडिशन जावा 42 की डिजाइन विरासत को आगे बढ़ाता है, जिसने भारत में मॉडर्न नियो-क्लासिक मोटरसाइकिल सेगमेंट को आकार देने में मदद की थी। इसकी सॉफ्ट पेस्टल फिनिश, क्लासिक अनुपात और सादगी से भरा स्टाइल क्लासिक मोटरसाइकिलिंग से जुड़ी पुरानी यादों को समेटे हुए है, और साथ ही इसे पूरी तरह से समकालीन रूप में पेश करता है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Revolt Motors RV400
Revolt Motors RV400
₹ 1.4 लाख से शुरू
EMI केवल1,831/ माह
पात्रता जांचें
TVS iQube
TVS iQube
₹ 1.15 - 1.71 लाख
EMI केवल1,504/ माह
पात्रता जांचें
Okaya EV Ferrato Disruptor
Okaya EV Ferrato Disruptor
₹ 1.55 लाख
EMI केवल2,027/ माह
पात्रता जांचें
Ather Energy 450X
Ather Energy 450X
₹ 1.5 - 1.8 लाख
EMI केवल1,961/ माह
पात्रता जांचें
Hero XPulse 200 4V
Hero XPulse 200 4V
₹ 1.4 - 1.55 लाख
EMI केवल1,831/ माह
पात्रता जांचें
Ather Energy 450S
Ather Energy 450S
₹ 84,341 - 1.53 लाख
EMI केवल1,103/ माह
पात्रता जांचें

यह सबसे नया एडिशन अपनी विशिष्ट रेट्रो लिवरी, सिग्नेचर '42' डेकल्स और टैंक पर चेकर फ्लैग मोटिफ के साथ इस डिजाइन फिलॉसफी को जारी रखता है, ये ऐसी डिटेल हैं जो मोटरसाइकिल के बेजोड़ करैक्टर और रेसिंग से प्रेरित विरासत को और मजबूत करते हैं। जावा 42 आइवरी बेहतरीन इंजीनियरिंग और रोज़मर्रा की उपयोगिता का एक शानदार कॉम्बिनेशन है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Jawa 42

Jawa 42

₹ 1.59 - 1.98 लाख

EMI केवल2,079/ माह
पात्रता जांचें
Jawa 350

Jawa 350

₹ 1.83 - 2.11 लाख

EMI केवल2,393/ माह
पात्रता जांचें
Jawa Perak

Jawa Perak

₹ 2 लाख

EMI केवल2,615/ माह
पात्रता जांचें
Jawa 42 Bobber

Jawa 42 Bobber

₹ 1.93 - 2.16 लाख

EMI केवल2,524/ माह
पात्रता जांचें
Honda Hness CB350

Honda Hness CB350

₹ 1.92 - 1.97 लाख

EMI केवल2,510/ माह
पात्रता जांचें
Royal Enfield Goan Classic 350

Royal Enfield Goan Classic 350

₹ 2.18 - 2.21 लाख

EMI केवल2,850/ माह
पात्रता जांचें
ये भी पढ़ें:हर महीने नंबर-1 बनने वाली ये 7-सीटर हो गई महंगी, मारुति ने इतने रुपए बढ़ा दिए

इसमें एक पावरफुल लिक्विड-कूल्ड जे-पैंथर इंजन है जिसे स्मूथ 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है, जो एक मजेदार राइडिंग एक्सपीरियंस देता है। अन्य 350cc मोटरसाइकिलों की तुलना में 40% तक अधिक पावर जनरेट करने वाला यह इंजन दमदार एक्सीलरेशन और आसान राइडेबिलिटी प्रदान करता है, जो शहर के साथ-साथ लंबी यात्राओं के लिए भी उपयुक्त है। ऑप्टिमाइज्ड गियरिंग और थ्रॉटल मैपिंग राइडिंग के अनुभव को और बेहतर बनाते हैं, जबकि असिस्ट और स्लिपर क्लच तेज राइडिंग के दौरान कंट्रोल को बेहतर करता है।

ये मोटरसाइकिल को विशेष रूप से भारतीय सड़कों के लिए ट्यून की गई बेस्ट-इन-क्लास ब्रेकिंग और हैंडलिंग का भी फायदा मिलता है। 2026 जावा 42 आइवरी की एक्स-शोरूम कीमत 1,84,950 रुपए है। यह मोटरसाइकिल 118 शहरों में ऑनलाइन बुकिंग के लिए उपलब्ध है, और 130 डीलरशिप इन ई-कॉमर्स पूछताछ को संभाल रही हैं।

ये भी पढ़ें:मारुति की इस लाइफस्टाइल SUV को खरीदना हुआ महंगा, कंपनी ने इतने रुपए बढ़ा दिए

अमेजन और फ्लिपकार्ट पर इसकी शुरुआत के साथ, राइडर्स अब महज कुछ क्लिक्स के साथ इसे खोजने से लेकर बुकिंग करने तक का सफर तय कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म पर रिजर्वेशन होने के बाद, निकटतम अधिकृत डीलर बाकी की औपचारिकताएं पूरी करने और मोटरसाइकिल की डिलीवरी देने के लिए ग्राहक से संपर्क करता है।

1. Amazon.in या फ्लिपकार्ट पर एक्स-शोरूम बुकिंग राशि का भुगतान करें।
2. एक अधिकृत स्थानीय डीलर आर्डर की पुष्टि करेगा और शेष ऑन-रोड भुगतान के लिए ग्राहक का मार्गदर्शन करेगा।
3. रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस डीलरशिप पर पूरा किया जाएगा, जिसके बाद डिलीवरी होगी।
4. एक्सेसरीज और अन्य ऐड-ऑन्स डीलरशिप से ही खरीदे जा सकेंगे।

ये भी पढ़ें:देश की नंबर-1 इलेक्ट्रिक स्कूटर, 10 लाख घरों तक पहुंचा; देखते रह गए ओला, बजाज

ओनरशिप एश्योरेंस प्रोग्राम
जावा येज्दी मोटरसाइकिल्स अपने इंडस्ट्री-फर्स्ट 'ओनरशिप एश्योरेंस प्रोग्राम' को जारी रख रही है, जो ग्राहक संतुष्टि और परेशानी मुक्त ओनरशिप को प्राथमिकता देता है। इसमें शामिल हैं।

4-साल/50,000-किमी की स्टैंडर्ड वारंटी*
6 साल तक के लिए एक्सटेंडेड वारंटी के विकल्प*ॉ
8 साल तक की रोडसाइड असिस्टेंस*
देशव्यापी कवरेज के साथ 5 साल तक का एएमसी*
देश भर में 450+ सेल्स और सर्विस टचपॉइंट्स पर उपलब्ध व्यापक ओनरशिप बेनिफिट्स

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi Amazon Amazon Sale अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।