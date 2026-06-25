जावा की इस मोटरसाइकिल को अब Amazon और Flipkart से खरीद पाएंगे, इस प्रोसेस को करना होगा फॉलो

ये मोटरसाइकिल को विशेष रूप से भारतीय सड़कों के लिए ट्यून की गई बेस्ट-इन-क्लास ब्रेकिंग और हैंडलिंग का भी फायदा मिलता है। 2026 जावा 42 आइवरी की एक्स-शोरूम कीमत 1,84,950 रुपए है। यह मोटरसाइकिल 118 शहरों में ऑनलाइन बुकिंग के लिए उपलब्ध है, और 130 डीलरशिप इन ई-कॉमर्स पूछताछ को संभाल रही हैं।

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जावा 42 आइवरी अब अमेजन और फ्लिपकार्ट पर बुकिंग के लिए उपलब्ध है। भारत के प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर इस मोटरसाइकिल को लाकर, जावा ने देश भर के उत्साही लोगों के लिए ऑनलाइन माध्यम से इसे खोजने और इसके ओनरशिप के सफर की शुरुआत करने को और भी आसान बना दिया है। आइवरी एडिशन जावा 42 की डिजाइन विरासत को आगे बढ़ाता है, जिसने भारत में मॉडर्न नियो-क्लासिक मोटरसाइकिल सेगमेंट को आकार देने में मदद की थी। इसकी सॉफ्ट पेस्टल फिनिश, क्लासिक अनुपात और सादगी से भरा स्टाइल क्लासिक मोटरसाइकिलिंग से जुड़ी पुरानी यादों को समेटे हुए है, और साथ ही इसे पूरी तरह से समकालीन रूप में पेश करता है।

यह सबसे नया एडिशन अपनी विशिष्ट रेट्रो लिवरी, सिग्नेचर '42' डेकल्स और टैंक पर चेकर फ्लैग मोटिफ के साथ इस डिजाइन फिलॉसफी को जारी रखता है, ये ऐसी डिटेल हैं जो मोटरसाइकिल के बेजोड़ करैक्टर और रेसिंग से प्रेरित विरासत को और मजबूत करते हैं। जावा 42 आइवरी बेहतरीन इंजीनियरिंग और रोज़मर्रा की उपयोगिता का एक शानदार कॉम्बिनेशन है।

इसमें एक पावरफुल लिक्विड-कूल्ड जे-पैंथर इंजन है जिसे स्मूथ 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है, जो एक मजेदार राइडिंग एक्सपीरियंस देता है। अन्य 350cc मोटरसाइकिलों की तुलना में 40% तक अधिक पावर जनरेट करने वाला यह इंजन दमदार एक्सीलरेशन और आसान राइडेबिलिटी प्रदान करता है, जो शहर के साथ-साथ लंबी यात्राओं के लिए भी उपयुक्त है। ऑप्टिमाइज्ड गियरिंग और थ्रॉटल मैपिंग राइडिंग के अनुभव को और बेहतर बनाते हैं, जबकि असिस्ट और स्लिपर क्लच तेज राइडिंग के दौरान कंट्रोल को बेहतर करता है।

ये मोटरसाइकिल को विशेष रूप से भारतीय सड़कों के लिए ट्यून की गई बेस्ट-इन-क्लास ब्रेकिंग और हैंडलिंग का भी फायदा मिलता है। 2026 जावा 42 आइवरी की एक्स-शोरूम कीमत 1,84,950 रुपए है। यह मोटरसाइकिल 118 शहरों में ऑनलाइन बुकिंग के लिए उपलब्ध है, और 130 डीलरशिप इन ई-कॉमर्स पूछताछ को संभाल रही हैं।

अमेजन और फ्लिपकार्ट पर इसकी शुरुआत के साथ, राइडर्स अब महज कुछ क्लिक्स के साथ इसे खोजने से लेकर बुकिंग करने तक का सफर तय कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म पर रिजर्वेशन होने के बाद, निकटतम अधिकृत डीलर बाकी की औपचारिकताएं पूरी करने और मोटरसाइकिल की डिलीवरी देने के लिए ग्राहक से संपर्क करता है।

1. Amazon.in या फ्लिपकार्ट पर एक्स-शोरूम बुकिंग राशि का भुगतान करें।

2. एक अधिकृत स्थानीय डीलर आर्डर की पुष्टि करेगा और शेष ऑन-रोड भुगतान के लिए ग्राहक का मार्गदर्शन करेगा।

3. रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस डीलरशिप पर पूरा किया जाएगा, जिसके बाद डिलीवरी होगी।

4. एक्सेसरीज और अन्य ऐड-ऑन्स डीलरशिप से ही खरीदे जा सकेंगे।

ओनरशिप एश्योरेंस प्रोग्राम

जावा येज्दी मोटरसाइकिल्स अपने इंडस्ट्री-फर्स्ट 'ओनरशिप एश्योरेंस प्रोग्राम' को जारी रख रही है, जो ग्राहक संतुष्टि और परेशानी मुक्त ओनरशिप को प्राथमिकता देता है। इसमें शामिल हैं।