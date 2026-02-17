नए अवतार में आई जावा की ये भौकाली बाइक, कीमत मात्र ₹1.85 लाख; मिलेंगे कई गजब अपडेट्स
जावा 42 (Jawa 42) अब नए अवतार में आ गई है। कंपनी ने इसको नए आइवरी (Ivory) कलर में लॉन्च किया है। इसकी कीमत 1.85 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। ये अब तक का सबसे महंगा वैरिएंट है। आइए इसकी खासियत जानते हैं।
क्लासिक लुक और मॉडर्न स्टाइल के लिए मशहूर जावा 42 (Jawa 42) अब नए आइवरी (Ivory) कलर में लॉन्च हो गई है। इस नए शेड की एक्स-शोरूम कीमत ₹1.85 लाख रखी गई है। खास बात यह है कि यह अब 42 लाइन-अप का सबसे महंगा कलर वैरिएंट बन गया है। इससे पहले ड्यूल-चैनल ABS और अलॉय व्हील वैरिएंट की कीमत ₹1.83 लाख तक जाती थी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Jawa 42
₹ 1.59 - 1.98 लाख
Jawa 350
₹ 1.83 - 2.11 लाख
Jawa 42 FJ
₹ 1.94 - 2.03 लाख
Jawa Perak
₹ 2 लाख
Royal Enfield Classic 350
₹ 1.83 - 2.18 लाख
Honda Hness CB350
₹ 1.92 - 1.97 लाख
आइवरी शेड में क्या है खास?
नया आइवरी (Ivory) कलर एक सॉफ्ट पेस्टल टोन में आता है, जो बाइक को अलग पहचान देता है।इस शेड में फ्रंट फेंडर, हेडलैम्प नैसेल, फ्यूल टैंक, साइड पैनल, रियर फेंडर बिल्कुल अलग है। फ्यूल टैंक पर बड़ा और बोल्ड ‘42’ लिखा गया है, जबकि साइड पैनल पर ‘42’ की ब्रांडिंग दी गई है।
इंजन और बाकी साइकिल पार्ट्स को ब्लैक फिनिश में रखा गया है, जो इसे “फैक्ट्री कस्टम” जैसा लुक देता है, यानी क्लासिक और मॉडर्न का शानदार मेल मिलता है।
इंजन और परफॉर्मेंस में कोई बदलाव नहीं
नए आइवरी (Ivory) वैरिएंट में मैकेनिकल तौर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें 294.7cc लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है, जो 27 bhp की पावर और 26.84 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। इसमें असिस्ट और स्लिपर क्लच देखने को मिलता है। यह इंजन स्मूद राइडिंग और शहर व हाइवे दोनों के लिए बढ़िया परफॉर्मेंस देता है।
सस्पेंशन और हार्डवेयर
इसमें डबल क्रैडल फ्रेम, फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर्क, रियर में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिलता है। टॉप वैरिएंट में अलॉय व्हील मिलते हैं, जबकि चाहें तो वायर-स्पोक रिम्स का विकल्प भी चुना जा सकता है।
वारंटी और ओनरशिप बेनिफिट
जावा येज्दी ओनरशिप एश्योरेंस प्रोग्राम (Jawa Yezdi Ownership Assurance Programme) के तहत 4 साल / 50,000 किमी की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है, जिसको एक्स्ट्रा पेमेंट से 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें 8 साल तक रोडसाइड असिस्टेंस, 5 साल तक AMC (वार्षिक मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट) मिलता है, यानी खरीद के बाद भी लंबी अवधि तक भरोसे का साथ मिलता है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।