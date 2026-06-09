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इस मोटरसाइकिल के डिजाइन से नहीं हटेगी नजर! 1000cc इंजन से लैस, सिर्फ 15 ग्राहक ही खरीद पाएंगे

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय बाजार में जावा मोटरसाइकिल अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी है। अब कंपनी ज्यादा दमदार इंजन सेगमेंट में अपनी पोजीशन को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। अब इस चेक मोटरसाइकिल ब्रांड ने ब्रनो बाइक शो में एक दिलचस्प नया प्रोटोटाइप, 'जावा 1000 स्पोर्ट क्रूजर कॉन्सेप्ट' पेश किया है।

इस मोटरसाइकिल के डिजाइन से नहीं हटेगी नजर! 1000cc इंजन से लैस, सिर्फ 15 ग्राहक ही खरीद पाएंगे

भारतीय बाजार में जावा मोटरसाइकिल अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी है। अब कंपनी ज्यादा दमदार इंजन सेगमेंट में अपनी पोजीशन को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। अब इस चेक मोटरसाइकिल ब्रांड ने ब्रनो बाइक शो में एक दिलचस्प नया प्रोटोटाइप, 'जावा 1000 स्पोर्ट क्रूजर कॉन्सेप्ट' पेश किया है। चेक मैन्युफैक्चरर और चीनी ब्रांड 'जेडी' (Jedi) की पार्टनरशिप में बने इस खास मॉडल का प्रोडक्शन दुनियाभर में सिर्फ 15 यूनिट तक ही सीमित रहने की खबर है।

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1000 cc के इंजन से लैस
इस कॉन्सेप्ट मोटरसाइकिल में 1000 cc का इंजन लगा है जो लगभग 113 bhp की पावर देता है। इसका वजन लगभग 240 Kg है। दिखने में यह कॉन्सेप्ट डिजाइनर जान हर्बेक का काम है, जिन्होंने जावा की खास पेंट स्कीम के साथ बहती हुई बॉडी लाइन्स और लो-स्लंग स्टांस को जोड़ा है। क्रूजर एर्गोनॉमिक्स के बावजूद, इसके चेसिस में हाई-परफॉर्मेंस पार्ट्स लगे हैं, जिनमें टॉप-क्लास ब्रेम्बो स्टाइलमा ब्रेक कैलिपर्स और आगे-पीछे प्रीमियम ओहलिन्स सस्पेंशन शामिल हैं। एग्जॉस्ट कॉन्फिगरेशन में एक खास लियो विंस एंड कैन लगा है। अगर इंजन 270-डिग्री क्रैंकशाफ्ट लेआउट का इस्तेमाल करता है, तो ये अच्छी आवाज का वादा करता है।

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इंजन केसिंग का अनोखा लुक
इसे ब्रनो में प्री-प्रोडक्शन प्रोटोटाइप के तौर पर दिखाया गया था, लेकिन मोटरसाइकिल की असल तैयारी पर सवालिया निशान है। सबसे अहम बात यह है कि इंजन केसिंग का बहुत ही अनोखा लुक यह बताता है कि डिस्प्ले वाली बाइक शायद अभी शुरुआती स्टेज का बिना चलने वाला 3D-प्रिंटेड या क्ले स्टाइलिंग मॉडल है। ये कोई चलने-फिरने वाली मशीन नहीं है।

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कीमत करीब 56 लाख रुपए
प्रोडक्शन के लिए तैयार मॉडल की कोई पक्की टाइमलाइन नहीं बताई गई है। एक खास ब्रांड की इस बेहद एक्सक्लूसिव मोटरसाइकिल की कमर्शियल सफलता भी पक्की नहीं है। इसकी कीमत लगभग £53,000 (करीब 56 लाख रुपए) होने का अनुमान है, जिससे पता चलता है कि स्पोर्ट क्रूजर को अमीर कलेक्टरों और ब्रांड के पक्के चाहने वालों के खास ग्रुप के बाहर एक मुश्किल बाजार का सामना करना पड़ेगा।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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