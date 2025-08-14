Jaguar Land Rover to recall over 121,500 cars in US, check all details रिकॉल! इस कंपनी की 1.21 लाख से ज्यादा कारों में आई खराबी, बिगड़ सकता है गाड़ी का कंट्रोल, Auto Hindi News - Hindustan
Hindi Newsऑटो न्यूज़Jaguar Land Rover to recall over 121,500 cars in US, check all details

रिकॉल! इस कंपनी की 1.21 लाख से ज्यादा कारों में आई खराबी, बिगड़ सकता है गाड़ी का कंट्रोल

टाटा की जगुआर लैंड रोवर (Jaguar Land Rover) ने अमेरिका में 1.21 लाख से ज्यादा गाड़ियां वापस मंगाई हैं। कंपनी ने इन कारों के लिए रिकॉल जारी किया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 14 Aug 2025 02:38 PM
रिकॉल! इस कंपनी की 1.21 लाख से ज्यादा कारों में आई खराबी, बिगड़ सकता है गाड़ी का कंट्रोल
टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाली ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड जगुआर लैंड रोवर (Jaguar Land Rover-JLR) ने अमेरिका में 1,21,500 से ज्यादा गाड़ियां वापस बुलाने (Recall) का फैसला लिया है। इस बड़े रिकॉल का कारण फ्रंट सस्पेंशन नकल (Suspension Knuckle) में खराबी है, जो कार की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। आइए इसे जरा विस्तार से समझते हैं।

ये भी पढ़ें:अब 15 साल पुरानी कारों के लिए मारुति ला रही E20 किट, हर लीटर पर होगी बचत

किन गाड़ियों पर असर?

इस रिकॉल में रेंज रोवर (Range Rover) और रेंज रोवर स्पोर्ट (Range Rover Sport) मॉडल्स शामिल हैं। कंपनी के मुताबिक सभी प्रभावित गाड़ियों की नि:शुल्क जांच होगी और जिन पार्ट्स में खराबी मिलेगी, उन्हें फ्री में रिपेयर या रिप्लेस किया जाएगा।

क्या है असली खतरा?

अमेरिकी नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन (NHTSA) ने बताया कि इन गाड़ियों के एल्यूमिनियम फ्रंट सस्पेंशन नकल में क्रैक आने की संभावना है। यह हिस्सा फ्रंट व्हील को ब्रेक असेंबली और अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों से जोड़ता है। अगर यह पार्ट ड्राइविंग के दौरान फेल हो जाए, तो गाड़ी का कंट्रोल बिगड़ सकता है। हाई-स्पीड पर यह खराबी गंभीर हादसे का कारण बन सकती है।

दरअसल, NHTSA ने जून 2025 में करीब 91,856 गाड़ियों पर शुरुआती जांच शुरू की थी, जिसमें फ्रंट स्टीयरिंग नकल टूटने के मामले सामने आए थे।

JLR पर पहले से दबाव

यह रिकॉल ऐसे समय आया है, जब JLR पहले ही डिमांड स्लोडाउन और अमेरिकी टैरिफ के असर से जूझ रही है। टाटा मोटर्स का Q1 FY26 में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 4,003 करोड़ रहा, जो पिछले साल की तुलना में 62.2% कम है।

JLR का रेवेन्यू भी पिछले साल की तुलना में 9.2% घटकर 6.6 बिलियन पाउंड पर आ गया। कंपनी ने इसके पीछे कम सेल्स वॉल्यूम, टैरिफ का असर और पुराने जगुआर (Jaguar) मॉडल्स के फेज-आउट को वजह बताया।

नेतृत्व में बदलाव

JLR में इस समय लीडरशिप चेंज भी हो रहा है। PB बालाजी 17 नवंबर 2025 से कंपनी के नए CEO का पद संभालेंगे। JLR का यह बड़ा रिकॉल सिर्फ एक तकनीकी मुद्दा नहीं, बल्कि कंपनी की मौजूदा चुनौतियों की एक और कड़ी है। हालांकि, कंपनी का फ्री रिपेयर ऑफर यह दिखाता है कि वह कस्टमर सेफ्टी को लेकर गंभीर है।

