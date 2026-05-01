SUV की टॉप स्पीड 1 सेकंड निकली कम, कोर्ट ने कंपनी को ₹1.65 करोड़ लौटाने का दिया आदेश

आयोग ने पाया कि शिकायतकर्ता इस गलत बयान से धोखा खा गया जो उसके द्वारा 1.65 करोड़ रुपए के वाहन की खरीद का एक महत्वपूर्ण कारक था। एडवोकेट जैन ने तर्क दिया कि वाहन में फ्यूल फिलर फ्लैप- सेंट्रल लॉकिंग प्रणाली का अभाव था, जो एक आवश्यक सुरक्षा सुविधा है और स्टैंडर्ड फीचर्स की लिस्ट में शामिल थी।

जगुआर लैंड रोवर (JLR) इंडिया से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें कंपनी को ग्राहक को कार का पूरा अमाउंट लौटाने का आदेश मिला है। दरअसल, उत्तराखंड राज्य उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग ने लक्जरी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी JLR इंडिया को उसकी पूरी कीमत करीब 1.65 करोड़ रुपए ब्याज सहित ग्राहक को लौटाने का आदेश दिया है। कंपनी की डिफेंडर 110 X P400 SUV में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चरल बदलाव पाए जाने के बाद यह निर्देश दिया गया है।

आयोग की अध्यक्ष कुमकुम रानी और सदस्य बी एस मनराल की पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि मैन्युफैक्चरर ने विज्ञापन में दिए अपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को पूरा करने में नाकाम रहने वाले व्हीकल को बेचकर 'अनुचित व्यापार व्यवहार' और 'सेवा में कमी' की है। आयोग में शिकायत हरिद्वार जिले के रूड़की स्थित मैसर्स ईप्रो ग्लोबल लिमिटेड ने दर्ज कराई थी जिससे अक्टूबर 2022 में अपने निदेशक जगदीप चौहान के लिए डिफेंडर 110 X P400 खरीदी थी।

अपने वादे पर खरी नहीं उतरी SUV

शिकायतकर्ता के वकील वैभव जैन के मुताबिक, यह SUV अपने मूल वादों पर खरी नहीं उतर पाई। प्रमुख शिकायतों में से एक व्हीकल की एक्सीलरेशन कैपेसिटी यानी गति बढ़ाने में कार द्वारा लिए जाने वाले समय से संबंधित थी जो कंपनी द्वारा विज्ञापन में दिए गए दावे से कहीं कम थी। कंपनी ने विज्ञापन में कहा गया था कि डिफेंडर 110 X P400 मॉडल 6.1 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की गति तक पहुंच सकता है, लेकिन शिकायतकर्ता ने सबूत पेश किया कि वाहन को उस गति को प्राप्त करने में लगातार 7.1 सेकंड से अधिक समय लगता था।

कई दूसरे खतरे का भी अंदेशा

आयोग ने पाया कि शिकायतकर्ता इस गलत बयान से धोखा खा गया जो उसके द्वारा 1.65 करोड़ रुपए के वाहन की खरीद का एक महत्वपूर्ण कारक था। एडवोकेट जैन ने तर्क दिया कि वाहन में फ्यूल फिलर फ्लैप- सेंट्रल लॉकिंग प्रणाली का अभाव था, जो एक आवश्यक सुरक्षा सुविधा है और स्टैंडर्ड फीचर्स की लिस्ट में शामिल थी। उन्होंने जोर दिया कि इस लॉकिंग प्रणाली के न होने से सुरक्षा का गंभीर खतरा पैदा होता है, क्योंकि अनऑथराइज्ड व्यक्ति आसानी से फ्यूल टैंक तक पहुंचकर फ्यूल चुरा सकते हैं या रेत या चीनी जैसे खतरनाक पदार्थ डाल सकते हैं जो दूरदराज के एरिया में जानलेवा साबित हो सकता है ।

आयोग के आदेश में एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह भी है कि व्हीकल के चेसिस यानी भार वहन करने वाले मूलभूत ढांचे में बड़े पैमाने पर मरम्मत की गई थी। लगातार आ रही कर्कश आवाज की समस्या को दूर करने के लिए ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर ने कार मालिक की सहमति के बिना चेसिस की कटिंग, वेल्डिंग और रिवेटिंग कर दी। पीठ ने कहा कि कार में इस तरह के स्ट्रक्चरल चेंजेस से इसकी बुनियाद ही बदल जाती है और इसकी सुरक्षा और उपयोगिता प्रभावित होती है।

JLR इंडिया ने व्हीकल के प्रदर्शन में कमी का बचाव करते हुए दावा किया कि विज्ञापन में दी गयी स्पीड कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल कंजीशन के तहत हासिल की गई थी और फ्यूल लॉक की कमी का कारण ऑटोमोबाइल चिप्स की ग्लोबल कमी थी । हालांकि, आयोग ने इन तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि खरीद के समय खरीददार को इनके बारे में सूचित नहीं किया गया था।