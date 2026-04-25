इस कंपनी के 1.70 लाख कारों में आई खराबी, अब जारी हुआ रिकॉल; जानिए पूरा मामला

Apr 25, 2026 06:21 pm IST

दिग्गज कार निर्माता कंपनी जगुआर लैंड रोवर (JLR) ने अमेरिका में अपनी करीब 1.70 लाख हाइब्रिड कारों को वापस बुलाने का फैसला किया है। यह कदम एक गंभीर तकनीकी खराबी के कारण उठाया गया है।

दिग्गज कार निर्माता कंपनी जगुआर लैंड रोवर (JLR) ने अमेरिका में अपनी करीब 1.70 लाख हाइब्रिड कारों को वापस बुलाने (रिकॉल) का फैसला किया है। यह कदम एक गंभीर तकनीकी खराबी के कारण उठाया गया है जिससे कार की पावर अचानक गुल हो सकती है। कंपनी के अनुसार, अगर इस समस्या को समय रहते ठीक नहीं किया गया तो सड़क पर बड़ी दुर्घटना होने का खतरा बढ़ सकता है। सबसे डराने वाली बात यह है कि खराबी आने पर कार का इंजन, लाइट और यहां तक कि एयर कंडीशनिंग भी काम करना बंद कर देते हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

क्या है पूरा मामला इस खराबी के दौरान कार चालक को स्क्रीन पर एक चेतावनी मिलती है जिसमें "Stop Safely Electric Fault Detected" लिखा होता है। रिपोर्ट के अनुसार, अगर ड्राइवर इस चेतावनी को नजरअंदाज कर गाड़ी चलाता रहता है, तो कार अपने आप 'न्यूट्रल' गियर में चली जाती है और गियरबॉक्स खराब होने का मैसेज दिखाने लगती है। इसके बाद गाड़ी धीरे-धीरे रुक जाती है और कार की बाहरी लाइटें, एसी और सेंट्रल डिस्प्ले भी बंद हो जाते हैं। अंधेरे में या तेज रफ्तार हाईवे पर कार की लाइटें और इंजन अचानक बंद हो जाना किसी बड़े हादसे को दावत देने जैसा है।

क्या है गड़बड़ी की वजह अमेरिका की नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन (NHTSA) ने जानकारी दी है कि इस रिकॉल से कुल 1,70,169 SUV गाड़ियां प्रभावित हुई हैं। इसमें रेंज रोवर इवोक, रेंज रोवर स्पोर्ट, वेलार, डिफेंडर और डिस्कवरी जैसे पॉपुलर मॉडल शामिल हैं जो साल 2019 से 2024 के बीच बने हैं। इसके अलावा, जगुआर की E-Pace और F-Pace कारों में भी यह समस्या पाई गई है। यह पूरी गड़बड़ी कार के माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम में लगे एक छोटे से पुर्जे 'DC-DC कनवर्टर' की वजह से हो रही है।

क्या है तकनीकी मामला तकनीकी रूप से समझें तो इस कनवर्टर के अंदर लगी एक माइक्रोचिप में खराबी है। जब यह चिप ठीक से काम नहीं करती, तो कार के जरूरी हिस्सों को मिलने वाली बिजली की सप्लाई कट जाती है। इससे न केवल कार की रफ्तार रुक जाती है। बल्कि रात के समय बाहर की लाइटें बंद होने से दूसरी गाड़ियों को आपकी कार दिखना बंद हो सकती है। सेफ्टी रेगुलेटर्स ने इसे एक गंभीर खतरा माना है और कंपनी को तुरंत कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।