इस कंपनी के 1.70 लाख कारों में आई खराबी, अब जारी हुआ रिकॉल; जानिए पूरा मामला
दिग्गज कार निर्माता कंपनी जगुआर लैंड रोवर (JLR) ने अमेरिका में अपनी करीब 1.70 लाख हाइब्रिड कारों को वापस बुलाने का फैसला किया है। यह कदम एक गंभीर तकनीकी खराबी के कारण उठाया गया है।
दिग्गज कार निर्माता कंपनी जगुआर लैंड रोवर (JLR) ने अमेरिका में अपनी करीब 1.70 लाख हाइब्रिड कारों को वापस बुलाने (रिकॉल) का फैसला किया है। यह कदम एक गंभीर तकनीकी खराबी के कारण उठाया गया है जिससे कार की पावर अचानक गुल हो सकती है। कंपनी के अनुसार, अगर इस समस्या को समय रहते ठीक नहीं किया गया तो सड़क पर बड़ी दुर्घटना होने का खतरा बढ़ सकता है। सबसे डराने वाली बात यह है कि खराबी आने पर कार का इंजन, लाइट और यहां तक कि एयर कंडीशनिंग भी काम करना बंद कर देते हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।
क्या है पूरा मामला
इस खराबी के दौरान कार चालक को स्क्रीन पर एक चेतावनी मिलती है जिसमें "Stop Safely Electric Fault Detected" लिखा होता है। रिपोर्ट के अनुसार, अगर ड्राइवर इस चेतावनी को नजरअंदाज कर गाड़ी चलाता रहता है, तो कार अपने आप 'न्यूट्रल' गियर में चली जाती है और गियरबॉक्स खराब होने का मैसेज दिखाने लगती है। इसके बाद गाड़ी धीरे-धीरे रुक जाती है और कार की बाहरी लाइटें, एसी और सेंट्रल डिस्प्ले भी बंद हो जाते हैं। अंधेरे में या तेज रफ्तार हाईवे पर कार की लाइटें और इंजन अचानक बंद हो जाना किसी बड़े हादसे को दावत देने जैसा है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Land Rover Discovery
₹ 1.25 - 1.39 करोड़
Land Rover Range Rover Velar
₹ 87.9 लाख से शुरू
Land Rover Discovery Sport
₹ 67.9 लाख से शुरू
Jaguar F-Pace
₹ 72.9 लाख से शुरू
क्या है गड़बड़ी की वजह
अमेरिका की नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन (NHTSA) ने जानकारी दी है कि इस रिकॉल से कुल 1,70,169 SUV गाड़ियां प्रभावित हुई हैं। इसमें रेंज रोवर इवोक, रेंज रोवर स्पोर्ट, वेलार, डिफेंडर और डिस्कवरी जैसे पॉपुलर मॉडल शामिल हैं जो साल 2019 से 2024 के बीच बने हैं। इसके अलावा, जगुआर की E-Pace और F-Pace कारों में भी यह समस्या पाई गई है। यह पूरी गड़बड़ी कार के माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम में लगे एक छोटे से पुर्जे 'DC-DC कनवर्टर' की वजह से हो रही है।
क्या है तकनीकी मामला
तकनीकी रूप से समझें तो इस कनवर्टर के अंदर लगी एक माइक्रोचिप में खराबी है। जब यह चिप ठीक से काम नहीं करती, तो कार के जरूरी हिस्सों को मिलने वाली बिजली की सप्लाई कट जाती है। इससे न केवल कार की रफ्तार रुक जाती है। बल्कि रात के समय बाहर की लाइटें बंद होने से दूसरी गाड़ियों को आपकी कार दिखना बंद हो सकती है। सेफ्टी रेगुलेटर्स ने इसे एक गंभीर खतरा माना है और कंपनी को तुरंत कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
भारतीय ग्राहकों के लिए सलाह
बता दें कि जगुआर लैंड रोवर के पास इस समस्या का कोई तुरंत समाधान उपलब्ध नहीं है। कंपनी अभी इसकी मरम्मत का तरीका डेवलप कर रही है। कंपनी 12 जून, 2026 तक सभी प्रभावित मालिकों को अंतरिम नोटिस भेजकर खतरे की जानकारी दे देगी। हालांकि, यह रिकॉल अभी अमेरिका के लिए है। ऐसे में भारतीय ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे ग्लोबल 'VIN चेक' के जरिए अपनी कार की स्थिति जान लें।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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