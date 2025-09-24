टाटा के इस कार ब्रांड पर बड़ा साइबर अटैक, 1 अक्टूबर तक फैक्ट्रियों में ताले! संकट में 2 लाख लोगों की नौकरियां

टाटा की कार ब्रांड जगुआर लैंड रोवर पर बड़ा साइबर अटैक हुआ है, जिसके कारण 1 अक्टूबर 2025 तक इसकी फैक्ट्रियों में ताले लटके लहेंगे। साइबर अटैक से कंपनी की सप्लाई चेन पर संकट मंडरा रहा है।

ऑटोमोबाइल सेक्टर की दिग्गज कंपनी जगुआर लैंड रोवर (Jaguar Land Rover -JLR) इस समय अब तक के सबसे बड़े संकट से जूझ रही है। कंपनी के ग्लोबल प्लांट्स पर 31 अगस्त 2025 को हुए एक बड़े साइबर अटैक के बाद उत्पादन पूरी तरह ठप हो गया है। हालात इतने गंभीर हैं कि कंपनी ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि फैक्ट्रियों का शटडाउन अब 1 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

JLR के साथ क्या हुआ?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, JLR पर हुआ यह रैनसमवेयर अटैक कंपनी की IT सिस्टम्स को पूरी तरह ठप कर चुका है। यूके के सोलीहुल (Solihull) और हेलवुड (Halewood) जैसे प्रमुख प्लांट्स लगभग बंद पड़े हैं। असर सिर्फ ब्रिटेन तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत, चीन, ब्राजील और स्लोवाकिया में भी प्रोडक्शन प्रभावित हुआ है। भारत में JLR की फैक्ट्री की क्षमता करीब 1,000 कारें प्रति माह है। लेकिन, इस हमले की वजह से अब यहां भी कारों की डिलीवरी में 3 से 8 महीने की देरी होने की आशंका है।

कर्मचारियों और डीलरों पर सीधा असर

सिर्फ यूके में ही 33,000 से ज्यादा कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। डीलरों के पास न तो नई कारों की रजिस्ट्रेशन की सुविधा है और न ही स्पेयर पार्ट्स ऑर्डर करने का ऑप्शन। यहां तक कि डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर भी काम नहीं कर रहा, यानी मरम्मत तक मुश्किल हो गई है।

सप्लाई चेन पर बड़ा खतरा

यह संकट केवल JLR तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे सप्लाई चेन पर पड़ रही है। अनुमान है कि करीब 2 लाख नौकरियों पर सीधा असर पड़ सकता है। छोटे और मझोले सप्लायर्स की हालत सबसे खराब है। उद्योग संगठन SMMT ने चेतावनी दी है कि 25% सप्लायर्स पहले ही कर्मचारियों को अस्थायी रूप से निकाल चुके हैं और आने वाले हफ्तों में और कंपनियां ऐसा कर सकती हैं।

सरकार और कंपनियों की भागदौड़ ब्रिटेन की National Cyber Security Centre (NCSC) और Tata Consultancy Services (TCS) मिलकर सिस्टम बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह हमला किसी राज्य प्रायोजित साइबर ग्रुप (Russia, North Korea, Iran जैसे देशों से) का हो सकता है। ब्रिटिश संसद में अब इस बात पर बहस तेज हो गई है कि बड़ी कंपनियों की डिजिटल सुरक्षा को कैसे मजबूत किया जाए।

JLR का बयान

कंपनी ने साफ कहा है कि उनकी प्राथमिकता कर्मचारियों, सप्लायर्स, ग्राहकों और डीलर्स की सुरक्षा और सहयोग सुनिश्चित करना है। "हम साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं, ताकि सुरक्षित तरीके से ऑपरेशंस को दोबारा शुरू किया जा सके।