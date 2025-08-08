Isuzu V-Cross Prices Hiked by up to Rs. 1.25 Lakh कंपनी ने इस गाड़ी को ₹1.25 लाख मंहगा किया, नई कीमतें तुरंत लागू भी कर दीं; यहां देखें अपडेटेड प्राइस लिस्ट, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Isuzu V-Cross Prices Hiked by up to Rs. 1.25 Lakh

कंपनी ने इस गाड़ी को ₹1.25 लाख मंहगा किया, नई कीमतें तुरंत लागू भी कर दीं; यहां देखें अपडेटेड प्राइस लिस्ट

इसुजु इंडिया ने MU-X और V-Cross रेंज की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। दोनों मॉडलों के सभी वैरिएंट की बढ़ी हुई कीमतों में तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसुजु V-Cross का मिड-स्पेक Z 4x4 MT वैरिएंट 1.25 लाख रुपए तक महंगा हो गया है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 03:05 PM
share Share
Follow Us on
कंपनी ने इस गाड़ी को ₹1.25 लाख मंहगा किया, नई कीमतें तुरंत लागू भी कर दीं; यहां देखें अपडेटेड प्राइस लिस्ट
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Isuzu V-Crossarrow

इसुजु इंडिया ने MU-X और V-Cross रेंज की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। दोनों मॉडलों के सभी वैरिएंट की बढ़ी हुई कीमतों में तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसुजु V-Cross का मिड-स्पेक Z 4x4 MT वैरिएंट 1.25 लाख रुपए तक महंगा हो गया है। इसके बाद Z प्रेस्टीज 4x4 MT और Hi-Lander वैरिएंट की मौजूदा कीमतों से 99,700 रुपए और 59,900 रुपए ज्यादा हो गई हैं। वहीं, इसुजु V-Cross के Z4 प्रेस्टीज 4x4 AT और Z 4x2 AT वैरिएंट में क्रमशः 50,400 रुपए और 19,900 रुपए बढ़ा दिए गए हैं।

कुल मिलाकर इसकी नए शुरुआती एक्स-शोरूम कीमतें 21.80 लाख रुपए से 31.46 लाख रुपए तक हो गई हैं। इसुजु V-क्रॉस एक 5 सीटर पिकअप ट्रक है। यह 1.9 लीटर डीजल इंजन के साथ आता है, जो 163 पीएस की पावर और 360 एनएम का टॉर्क पैदा करता है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है। यह 2-व्हील-ड्राइव और 4-व्हील-ड्राइव दोनों ऑप्शन में उपलब्ध है। भारत में इसका मुकाबला टोयोटा हिलक्स से होता है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Isuzu V-Cross

Isuzu V-Cross

₹ 25.52 - 30.96 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XEV 9e

Mahindra XEV 9e

₹ 21.9 - 31.25 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹ 18.9 - 27.65 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Jeep Compass

Jeep Compass

₹ 18.99 - 32.41 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Safari

Tata Safari

₹ 15.5 - 27.44 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG Hector Plus

MG Hector Plus

₹ 17.5 - 23.94 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:इन तीन 7-सीटर कारों की डिमांड ने बोलेरो, XUV3XO, विटारा, सेल्टोस को छोड़ा पीछे

इसुजु V-क्रॉस में फीचर्स की बात करें तो इसमें 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, पावर-फोल्डेबल और एडजस्टेबल ORVM, क्रूज कंट्रोल और ऑटो AC जैसे फीचर्स दिए गए हैं। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग और रियर पार्किंग सेंसर के साथ रियर पार्किंग कैमरा भी मिलता है। इसुजु V-क्रॉस 8 कलर्स में उपलब्ध है। इसमें वालेंसिया ऑरेंज, नॉटिलस ब्लू, रेड स्पिनल मीका, सिल्की व्हाइट पर्ल, गैलेना ग्रे, सिल्वर मेटैलिक, ब्लैक माइका और स्प्लैश व्हाइट शामिल है।

Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।