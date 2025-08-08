कंपनी ने इस गाड़ी को ₹1.25 लाख मंहगा किया, नई कीमतें तुरंत लागू भी कर दीं; यहां देखें अपडेटेड प्राइस लिस्ट
इसुजु इंडिया ने MU-X और V-Cross रेंज की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। दोनों मॉडलों के सभी वैरिएंट की बढ़ी हुई कीमतों में तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसुजु V-Cross का मिड-स्पेक Z 4x4 MT वैरिएंट 1.25 लाख रुपए तक महंगा हो गया है।
इसुजु इंडिया ने MU-X और V-Cross रेंज की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। दोनों मॉडलों के सभी वैरिएंट की बढ़ी हुई कीमतों में तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसुजु V-Cross का मिड-स्पेक Z 4x4 MT वैरिएंट 1.25 लाख रुपए तक महंगा हो गया है। इसके बाद Z प्रेस्टीज 4x4 MT और Hi-Lander वैरिएंट की मौजूदा कीमतों से 99,700 रुपए और 59,900 रुपए ज्यादा हो गई हैं। वहीं, इसुजु V-Cross के Z4 प्रेस्टीज 4x4 AT और Z 4x2 AT वैरिएंट में क्रमशः 50,400 रुपए और 19,900 रुपए बढ़ा दिए गए हैं।
कुल मिलाकर इसकी नए शुरुआती एक्स-शोरूम कीमतें 21.80 लाख रुपए से 31.46 लाख रुपए तक हो गई हैं। इसुजु V-क्रॉस एक 5 सीटर पिकअप ट्रक है। यह 1.9 लीटर डीजल इंजन के साथ आता है, जो 163 पीएस की पावर और 360 एनएम का टॉर्क पैदा करता है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है। यह 2-व्हील-ड्राइव और 4-व्हील-ड्राइव दोनों ऑप्शन में उपलब्ध है। भारत में इसका मुकाबला टोयोटा हिलक्स से होता है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Isuzu V-Cross
₹ 25.52 - 30.96 लाख
Mahindra XEV 9e
₹ 21.9 - 31.25 लाख
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
Jeep Compass
₹ 18.99 - 32.41 लाख
Tata Safari
₹ 15.5 - 27.44 लाख
MG Hector Plus
₹ 17.5 - 23.94 लाख
इसुजु V-क्रॉस में फीचर्स की बात करें तो इसमें 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, पावर-फोल्डेबल और एडजस्टेबल ORVM, क्रूज कंट्रोल और ऑटो AC जैसे फीचर्स दिए गए हैं। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग और रियर पार्किंग सेंसर के साथ रियर पार्किंग कैमरा भी मिलता है। इसुजु V-क्रॉस 8 कलर्स में उपलब्ध है। इसमें वालेंसिया ऑरेंज, नॉटिलस ब्लू, रेड स्पिनल मीका, सिल्की व्हाइट पर्ल, गैलेना ग्रे, सिल्वर मेटैलिक, ब्लैक माइका और स्प्लैश व्हाइट शामिल है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।