कंपनी ने इस गाड़ी को ₹1.25 लाख मंहगा किया, नई कीमतें तुरंत लागू भी कर दीं; यहां देखें अपडेटेड प्राइस लिस्ट

इसुजु इंडिया ने MU-X और V-Cross रेंज की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। दोनों मॉडलों के सभी वैरिएंट की बढ़ी हुई कीमतों में तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसुजु V-Cross का मिड-स्पेक Z 4x4 MT वैरिएंट 1.25 लाख रुपए तक महंगा हो गया है। इसके बाद Z प्रेस्टीज 4x4 MT और Hi-Lander वैरिएंट की मौजूदा कीमतों से 99,700 रुपए और 59,900 रुपए ज्यादा हो गई हैं। वहीं, इसुजु V-Cross के Z4 प्रेस्टीज 4x4 AT और Z 4x2 AT वैरिएंट में क्रमशः 50,400 रुपए और 19,900 रुपए बढ़ा दिए गए हैं।

कुल मिलाकर इसकी नए शुरुआती एक्स-शोरूम कीमतें 21.80 लाख रुपए से 31.46 लाख रुपए तक हो गई हैं। इसुजु V-क्रॉस एक 5 सीटर पिकअप ट्रक है। यह 1.9 लीटर डीजल इंजन के साथ आता है, जो 163 पीएस की पावर और 360 एनएम का टॉर्क पैदा करता है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है। यह 2-व्हील-ड्राइव और 4-व्हील-ड्राइव दोनों ऑप्शन में उपलब्ध है। भारत में इसका मुकाबला टोयोटा हिलक्स से होता है।