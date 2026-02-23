Toyota Hilux की बढ़ी टेंशन! नए अंदाज में लॉन्च हुई Isuzu V-Cross, कितनी बदल गई यह दमदार पिक-अप?

Feb 23, 2026 10:29 am IST

इसुज़ु इंडिया ने भारतीय सड़कों पर अपनी धाक जमाने के लिए 2026 V-Cross पिक-अप को नए अवतार में उतार दिया है। भारतीय मार्केट में इसकी एक्स-शोरूम कीमत 25.50 लाख से लेकर 30.28 लाख रुपये तक जाएगी। इस बार सबसे बड़ा बदलाव यह है कि इसुज़ु ने इसके 4x2 वैरिएंट्स को हमेशा के लिए विदा कर दिया है। यानी अब यह दमदार पिक-अप केवल 4x4 वर्जन में ही उपलब्ध होगी। हल्के विजुअल अपडेट्स और प्रीमियम फीचर्स से लैस यह नई वी-क्रॉस सीधे तौर पर टोयोटा हिलक्स (Toyota Hilux) को कड़ी टक्कर देगी। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

एक्सटीरियर में दिखा नया अंदाज डिजाइन की बात करें तो 2026 मॉडल के फ्रंट लुक को काफी रिफ्रेश किया गया है। इसके ग्रिल और बंपर में मामूली लेकिन प्रभावी बदलाव किए गए हैं। ग्रिल पर अब एक नया ब्लैक लोअर लिप दिया गया है, जबकि बंपर की क्लैडिंग को पहले के मुकाबले कम कर दिया गया है। हालांकि, कंपनी ने फॉक्स स्किड प्लेट को हटा दिया है, लेकिन सिग्नेचर LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और फॉग लैम्प्स को बरकरार रखा गया है। साइड प्रोफाइल में सबसे बड़ा बदलाव इसके नए डिजाइन वाले 18-इंच के अलॉय व्हील्स हैं।

केबिन के अंदर हाई-टेक बदलाव

इंटीरियर की बात करें तो इसमें नई 10.3-इंच की 'फ्लोटिंग' टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट है, जिसने पुराने 9-इंच के सिस्टम की जगह ली है। यह नया सिस्टम वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी के साथ आता है। इसके अलावा, ड्राइविंग को सेफ और कंफर्टेबल बनाने के लिए अब इसमें 360-डिग्री कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे मॉडर्न फीचर्स भी जोड़ दिए गए हैं। म्यूजिक लवर्स के लिए इसमें 8-स्पीकर वाला दमदार साउंड सिस्टम दिया गया है।