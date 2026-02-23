Toyota Hilux की बढ़ी टेंशन! नए अंदाज में लॉन्च हुई Isuzu V-Cross, कितनी बदल गई यह दमदार पिक-अप?

Toyota Hilux की बढ़ी टेंशन! नए अंदाज में लॉन्च हुई Isuzu V-Cross, कितनी बदल गई यह दमदार पिक-अप?
इसुज़ु इंडिया ने भारतीय सड़कों पर अपनी धाक जमाने के लिए 2026 V-Cross पिक-अप को नए अवतार में उतार दिया है। भारतीय मार्केट में इसकी एक्स-शोरूम कीमत 25.50 लाख से लेकर 30.28 लाख रुपये तक जाएगी।
इसुज़ु इंडिया ने भारतीय सड़कों पर अपनी धाक जमाने के लिए 2026 V-Cross पिक-अप को नए अवतार में उतार दिया है। भारतीय मार्केट में इसकी एक्स-शोरूम कीमत 25.50 लाख से लेकर 30.28 लाख रुपये तक जाएगी। इस बार सबसे बड़ा बदलाव यह है कि इसुज़ु ने इसके 4x2 वैरिएंट्स को हमेशा के लिए विदा कर दिया है। यानी अब यह दमदार पिक-अप केवल 4x4 वर्जन में ही उपलब्ध होगी। हल्के विजुअल अपडेट्स और प्रीमियम फीचर्स से लैस यह नई वी-क्रॉस सीधे तौर पर टोयोटा हिलक्स (Toyota Hilux) को कड़ी टक्कर देगी। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Isuzu V-Cross
₹ 25.52 - 30.96 लाख
Jeep Compass
₹ 17.73 - 30.58 लाख
Tata Safari
₹ 13.29 - 25.96 लाख
Tata Harrier EV
₹ 21.49 - 30.23 लाख
Toyota Innova Hycross
₹ 18.86 - 30.83 लाख
Mahindra XEV 9e
₹ 21.9 - 31.25 लाख
एक्सटीरियर में दिखा नया अंदाज
डिजाइन की बात करें तो 2026 मॉडल के फ्रंट लुक को काफी रिफ्रेश किया गया है। इसके ग्रिल और बंपर में मामूली लेकिन प्रभावी बदलाव किए गए हैं। ग्रिल पर अब एक नया ब्लैक लोअर लिप दिया गया है, जबकि बंपर की क्लैडिंग को पहले के मुकाबले कम कर दिया गया है। हालांकि, कंपनी ने फॉक्स स्किड प्लेट को हटा दिया है, लेकिन सिग्नेचर LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और फॉग लैम्प्स को बरकरार रखा गया है। साइड प्रोफाइल में सबसे बड़ा बदलाव इसके नए डिजाइन वाले 18-इंच के अलॉय व्हील्स हैं।
केबिन के अंदर हाई-टेक बदलाव
इंटीरियर की बात करें तो इसमें नई 10.3-इंच की 'फ्लोटिंग' टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट है, जिसने पुराने 9-इंच के सिस्टम की जगह ली है। यह नया सिस्टम वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी के साथ आता है। इसके अलावा, ड्राइविंग को सेफ और कंफर्टेबल बनाने के लिए अब इसमें 360-डिग्री कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे मॉडर्न फीचर्स भी जोड़ दिए गए हैं। म्यूजिक लवर्स के लिए इसमें 8-स्पीकर वाला दमदार साउंड सिस्टम दिया गया है।
दमदार है पिक-अप का पावरट्रेन
पावरट्रेन की बात करें तो इसुज़ु वी-क्रॉस में वही भरोसेमंद 1.9-लीटर का 4-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन मिलता है। इस इंजन को 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। सेफ्टी के लिहाज से इसमें 6-एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), और हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। यह कुल तीन वैरिएंट्स, Z (MT), Z Prestige (MT), और Z Prestige (AT) में उपलब्ध होगी। ग्राहक इसे सात कलर ऑप्शन में चुन सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।