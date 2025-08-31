Is Nissan losing its ground? Falls out of top 10 for first time in 16 years, check details इस कार कंपनी की हालत हुई पतली! 16 साल बाद टॉप-10 से भी हुई बाहर, चौथी बार लगातार तिमाही में घाटा, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Is Nissan losing its ground? Falls out of top 10 for first time in 16 years, check details

इस कार कंपनी की हालत हुई पतली! 16 साल बाद टॉप-10 से भी हुई बाहर, चौथी बार लगातार तिमाही में घाटा

कार निर्माता कंपनी निसान 16 साल बाद टॉप-10 से बाहर हो गई हैं। यह कंपनी की बिक्री में बड़ी गिरावट है। साल 2025 की पहली छमाही में निसान (Nissan) की ग्लोबल सेल्स 6% गिरकर सिर्फ 16.1 लाख यूनिट्स रह गई। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 31 Aug 2025 03:49 PM
share Share
Follow Us on
इस कार कंपनी की हालत हुई पतली! 16 साल बाद टॉप-10 से भी हुई बाहर, चौथी बार लगातार तिमाही में घाटा
0

जापानी ऑटो दिग्गज निसान (Nissan) के बुरे दिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। कभी दुनिया की सबसे पॉपुलर ऑटो कंपनियों में शामिल रहने वाली निसान (Nissan) अब पहली बार ग्लोबल टॉप-10 सेल्स लिस्ट से बाहर हो गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:₹1 लाख से ₹2 लाख तक डिस्काउंट, मारुति की इन 6 कारों को सस्ते में खरीदने का मौका

16 साल बाद बड़ा झटका

निकई एशिया (Nikkei Asia) की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2025 की पहली छमाही में निसान (Nissan) की ग्लोबल सेल्स 6% गिरकर सिर्फ 16.1 लाख यूनिट्स रह गई। यह आंकड़ा इसे टॉप-10 से बाहर कर देता है। BYD (चीन) ने 33% की तगड़ी ग्रोथ दिखाकर 8वें नंबर पर कब्जा कर लिया। सुजुकी (Suzuki) ने भी निसान (Nissan) को पछाड़ दिया और 16.3 लाख यूनिट्स की बिक्री (20,000 ज्यादा) हासिल की है। यह पहला मौका है, जब 2004 के बाद से सुजुकी (Suzuki) ने निसान (Nissan) को पीछे छोड़ा है।

लगातार घाटे में कंपनी

अप्रैल-जून 2025 के बीच निसान (Nissan) को लगभग 104 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। यह कंपनी का चौथा लगातार तिमाही घाटा है। वहीं, पिछले साल इसी अवधि में निसान (Nissan) ने करीब 191 मिलियन डॉलर का मुनाफा कमाया था।

बड़े बाजारों में गिरावट

चीन: चीन सबसे बड़ा मार्केट है, लेकिन यहां सेल्स 18% गिरकर सिर्फ 2.7 लाख यूनिट्स पर आ गई। 2018 में यह आंकड़ा 7.2 लाख था।

अमेरिका: अमेरिका में बिक्री बेहद सुस्त रही।

जापान (होम मार्केट): जापान में 10% गिरावट के साथ इसकी बिक्री सिर्फ 2.2 लाख यूनिट तक पहुंच गई, जो 1993 के बाद का सबसे कम आंकड़ा है।

निसान (Nissan) की मुश्किलें क्यों बढ़ीं?

निसान की फैक्ट्रियों में जॉब कट और आर्थिक चुनौतियां देखी गई हैं। इसके अलावा लगातार घटता मार्केट शेयर और नए मॉडल के आकर्षण में कमी देखी गई है।

ये भी पढ़ें:₹1 लाख से ₹2 लाख तक डिस्काउंट, मारुति की इन 6 कारों को सस्ते में खरीदने का मौका

अब आगे क्या?

ऑटो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि निसान (Nissan) को जल्द ही अपनी रणनीति बदलनी होगी। ईवी (EV) सेगमेंट में BYD और टेस्ला (Tesla) जैसे ब्रांड्स तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जबकि टोयोटा (Toyota) और फॉक्सवैगन (Volkswagen) अभी भी मजबूती से टिके हैं।

Auto News Hindi Nissan Magnite

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।