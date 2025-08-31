इस कार कंपनी की हालत हुई पतली! 16 साल बाद टॉप-10 से भी हुई बाहर, चौथी बार लगातार तिमाही में घाटा

कार निर्माता कंपनी निसान 16 साल बाद टॉप-10 से बाहर हो गई हैं। यह कंपनी की बिक्री में बड़ी गिरावट है। साल 2025 की पहली छमाही में निसान (Nissan) की ग्लोबल सेल्स 6% गिरकर सिर्फ 16.1 लाख यूनिट्स रह गई। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

जापानी ऑटो दिग्गज निसान (Nissan) के बुरे दिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। कभी दुनिया की सबसे पॉपुलर ऑटो कंपनियों में शामिल रहने वाली निसान (Nissan) अब पहली बार ग्लोबल टॉप-10 सेल्स लिस्ट से बाहर हो गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

16 साल बाद बड़ा झटका

निकई एशिया (Nikkei Asia) की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2025 की पहली छमाही में निसान (Nissan) की ग्लोबल सेल्स 6% गिरकर सिर्फ 16.1 लाख यूनिट्स रह गई। यह आंकड़ा इसे टॉप-10 से बाहर कर देता है। BYD (चीन) ने 33% की तगड़ी ग्रोथ दिखाकर 8वें नंबर पर कब्जा कर लिया। सुजुकी (Suzuki) ने भी निसान (Nissan) को पछाड़ दिया और 16.3 लाख यूनिट्स की बिक्री (20,000 ज्यादा) हासिल की है। यह पहला मौका है, जब 2004 के बाद से सुजुकी (Suzuki) ने निसान (Nissan) को पीछे छोड़ा है।

लगातार घाटे में कंपनी

अप्रैल-जून 2025 के बीच निसान (Nissan) को लगभग 104 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। यह कंपनी का चौथा लगातार तिमाही घाटा है। वहीं, पिछले साल इसी अवधि में निसान (Nissan) ने करीब 191 मिलियन डॉलर का मुनाफा कमाया था।

बड़े बाजारों में गिरावट

चीन: चीन सबसे बड़ा मार्केट है, लेकिन यहां सेल्स 18% गिरकर सिर्फ 2.7 लाख यूनिट्स पर आ गई। 2018 में यह आंकड़ा 7.2 लाख था।

अमेरिका: अमेरिका में बिक्री बेहद सुस्त रही।

जापान (होम मार्केट): जापान में 10% गिरावट के साथ इसकी बिक्री सिर्फ 2.2 लाख यूनिट तक पहुंच गई, जो 1993 के बाद का सबसे कम आंकड़ा है।

निसान (Nissan) की मुश्किलें क्यों बढ़ीं? निसान की फैक्ट्रियों में जॉब कट और आर्थिक चुनौतियां देखी गई हैं। इसके अलावा लगातार घटता मार्केट शेयर और नए मॉडल के आकर्षण में कमी देखी गई है।

अब आगे क्या?