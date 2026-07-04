E20 पेट्रोल से सच में खराब हो रही है गाड़ी? सरकार ने सोशल मीडिया के दावों पर सब कर दिया क्लियर
केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों को पूरी तरह से झूठा बताया है, जिनमें कहा जा रहा था कि E20 पेट्रोल से गाड़ियां खराब हो रही हैं। सरकार ने साफ कहा कि यह पेट्रोल पूरी तरह सुरक्षित है।
केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों को पूरी तरह से झूठा बताया है, जिनमें कहा जा रहा था कि E20 पेट्रोल से गाड़ियां खराब हो रही हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ-साफ शब्दों में कहा कि यह पेट्रोल पूरी तरह सुरक्षित है। इस पर कई वैज्ञानिक रिसर्च हुई हैं और विदेशों में भी सालों से इसका इस्तेमाल हो रहा है। सरकार ने कहा कि सोशल मीडिया पर पानी की बर्बादी, इंजन खराब होने और इंश्योरेंस खत्म होने जैसी जो भी बातें फैलाई जा रही हैं, वे सिर्फ अफवाह हैं। इन बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।
क्या है इथेनॉल बनाने का प्रोसेस
कुछ लोग दावा कर रहे थे कि एक लीटर इथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर पानी बर्बाद होता है। सरकार ने इसे गलत बताया है। मंत्रालय ने कहा कि इथेनॉल बनाने के लिए उस एक्स्ट्रा चावल का इस्तेमाल होता है, जो देश की जरूरत के बाद बच जाता है। आज की नई फैक्ट्रियों में एक लीटर इथेनॉल बनाने में सिर्फ 3 से 5 लीटर पानी ही लगता है। साथ ही वे इस पानी को रीसायकल भी कर लेती हैं। इसके अलावा, अब 40 पर्सेंट से ज्यादा इथेनॉल मक्के से बन रहा है। मक्के की खेती में धान के मुकाबले बहुत कम पानी की जरूरत होती है।
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क्या पाया गया टेस्ट में
गाड़ी खराब होने के डर पर सरकार ने ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) के टेस्ट का हवाला दिया। उन्होंने कारों को 40,000 किलोमीटर और बाइकों को 20,000 किलोमीटर चलाकर देखा। टेस्ट में पाया गया कि गाड़ी चलने या उसके माइलेज पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। माइलेज में सिर्फ मामूली सा बदलाव आता है। उल्टा, इथेनॉल की अच्छी क्वालिटी के कारण इंजन बेहतर काम करता है। गाड़ी के लोहे या प्लास्टिक के पार्ट्स को कोई नुकसान नहीं होता। हां, बहुत पुरानी गाड़ियों में रबर के कुछ हिस्से समय से पहले बदलने पड़ सकते हैं।
सोशल मीडिया के दावे नकली
सोशल मीडिया के कुछ दावों को तो सरकार ने बिल्कुल बकवास बताया। जैसे कुछ वीडियो में कहा जा रहा था कि इस पेट्रोल में चीनी होती है, इसलिए चींटियां और मधुमक्खियां गाड़ी की तरफ आती हैं। सरकार ने कहा कि इथेनॉल को रिफाइन करते समय उसमें से चीनी पूरी तरह निकाल दी जाती है। इसमें ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं जिससे कीड़े दूर रहें। वैसे भी, पेट्रोल की तेज महक के आगे किसी और चीज की गंध नहीं टिकती। कुछ वीडियो में पेट्रोल में गन्ने का रस मिलाते हुए दिखाया गया था, जिसे सरकार ने पूरी तरह नकली बताया।
सरकार ने गिनाए प्रोग्राम के फायदे
सरकार ने इस पूरे प्रोग्राम के फायदे भी गिनाए। भारत ने तय समय से पहले यानी दिसंबर, 2025 में ही पेट्रोल में 20 पर्सेंट इथेनॉल मिलाने का टारगेट पूरा कर लिया है। साल 2014 से अब तक इस कदम की वजह से देश के 1.9 लाख करोड़ रुपये बचे हैं, जो पहले बाहर से तेल खरीदने में जाते थे। हमारे किसानों को भी 1.6 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का पेमेंट मिला है। इससे प्रदूषण भी बहुत कम हुआ है और करीब 930 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। आज भारत की इथेनॉल बनाने की क्षमता बहुत मजबूत हो चुकी है और यह देश के लिए एक बड़ी कामयाबी है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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