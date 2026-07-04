E20 पेट्रोल से सच में खराब हो रही है गाड़ी? सरकार ने सोशल मीडिया के दावों पर सब कर दिया क्लियर

केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों को पूरी तरह से झूठा बताया है, जिनमें कहा जा रहा था कि E20 पेट्रोल से गाड़ियां खराब हो रही हैं। सरकार ने साफ कहा कि यह पेट्रोल पूरी तरह सुरक्षित है।

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केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों को पूरी तरह से झूठा बताया है, जिनमें कहा जा रहा था कि E20 पेट्रोल से गाड़ियां खराब हो रही हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ-साफ शब्दों में कहा कि यह पेट्रोल पूरी तरह सुरक्षित है। इस पर कई वैज्ञानिक रिसर्च हुई हैं और विदेशों में भी सालों से इसका इस्तेमाल हो रहा है। सरकार ने कहा कि सोशल मीडिया पर पानी की बर्बादी, इंजन खराब होने और इंश्योरेंस खत्म होने जैसी जो भी बातें फैलाई जा रही हैं, वे सिर्फ अफवाह हैं। इन बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

क्या है इथेनॉल बनाने का प्रोसेस कुछ लोग दावा कर रहे थे कि एक लीटर इथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर पानी बर्बाद होता है। सरकार ने इसे गलत बताया है। मंत्रालय ने कहा कि इथेनॉल बनाने के लिए उस एक्स्ट्रा चावल का इस्तेमाल होता है, जो देश की जरूरत के बाद बच जाता है। आज की नई फैक्ट्रियों में एक लीटर इथेनॉल बनाने में सिर्फ 3 से 5 लीटर पानी ही लगता है। साथ ही वे इस पानी को रीसायकल भी कर लेती हैं। इसके अलावा, अब 40 पर्सेंट से ज्यादा इथेनॉल मक्के से बन रहा है। मक्के की खेती में धान के मुकाबले बहुत कम पानी की जरूरत होती है।

क्या पाया गया टेस्ट में गाड़ी खराब होने के डर पर सरकार ने ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) के टेस्ट का हवाला दिया। उन्होंने कारों को 40,000 किलोमीटर और बाइकों को 20,000 किलोमीटर चलाकर देखा। टेस्ट में पाया गया कि गाड़ी चलने या उसके माइलेज पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। माइलेज में सिर्फ मामूली सा बदलाव आता है। उल्टा, इथेनॉल की अच्छी क्वालिटी के कारण इंजन बेहतर काम करता है। गाड़ी के लोहे या प्लास्टिक के पार्ट्स को कोई नुकसान नहीं होता। हां, बहुत पुरानी गाड़ियों में रबर के कुछ हिस्से समय से पहले बदलने पड़ सकते हैं।

सोशल मीडिया के दावे नकली सोशल मीडिया के कुछ दावों को तो सरकार ने बिल्कुल बकवास बताया। जैसे कुछ वीडियो में कहा जा रहा था कि इस पेट्रोल में चीनी होती है, इसलिए चींटियां और मधुमक्खियां गाड़ी की तरफ आती हैं। सरकार ने कहा कि इथेनॉल को रिफाइन करते समय उसमें से चीनी पूरी तरह निकाल दी जाती है। इसमें ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं जिससे कीड़े दूर रहें। वैसे भी, पेट्रोल की तेज महक के आगे किसी और चीज की गंध नहीं टिकती। कुछ वीडियो में पेट्रोल में गन्ने का रस मिलाते हुए दिखाया गया था, जिसे सरकार ने पूरी तरह नकली बताया।