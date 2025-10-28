हुंडई की इस कार को 6 महीने में सिर्फ 84 ग्राहक मिले, अब स्टॉक खत्म करने दे रही ₹7 लाख डिस्काउंट!

संक्षेप: हुंडई मोटर इंडिया के लिए फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले हाफ में क्रेटा सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी। इसकी 99,345 यूनिट बिकीं। जबकि कंपनी के लिए सबसे कम बिकने वाली कार आयोनिक 5 रही। इस इलेक्ट्रिक SUV को अप्रैल से सितंबर 2025 तक सिर्फ 84 ग्राहक ही मिले।

Tue, 28 Oct 2025 09:08 AM

हुंडई मोटर इंडिया के लिए फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले हाफ में क्रेटा सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी। इसकी 99,345 यूनिट बिकीं। जबकि कंपनी के लिए सबसे कम बिकने वाली कार आयोनिक 5 रही। इस इलेक्ट्रिक SUV को अप्रैल से सितंबर 2025 तक सिर्फ 84 ग्राहक ही मिले। वहीं, इस साल इसकी 135 यूनिट ही बिकी हैं। इसकी सेल डाउन होने का बड़ा कारण सेगमेंट में हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक की एंट्री रही है। कंपनी इसका स्टॉक खत्म करना चाहती है। इस वजह से कई डीलर्स इस पर 7 लाख रुपए तक का डिस्काउंट भी दे रहे हैं।

हुंडई आयोनिक 5 इलेक्ट्रिक SUV की इस साल की सेल्स की बात करें तो जनवरी में इसकी 16 यूनिट, फरवरी में 16 यूनिट, मार्च में 19 यूनिट, अप्रैल में 16 यूनिट, मई में 11 यूनिट, जून में 12 यूनिट, जुलाई में 25 यूनिट, अगस्त में 14 यूनिट और सितंबर में इसकी 6 यूनिट बिकीं। यानी इस साल अब तक इसकी 135 यूनिट ही बिकीं हैं। बता दें कि इसकी एक्स-शोरूम कीमत 45.95 लाख रुपए है। चलिए इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं।

हुंडई आयोनिक 5 के स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स इस इलेक्ट्रिक कार के अंदर 12.3-इंच स्क्रीन का पेयर मिलता है। जिसमें इस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टचस्क्रीन साथ दिया है। कार में हेडअप डिस्पले भी मिलता है। कार में सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, वर्चुअली इंजन साउंड, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, चार डिस्क ब्रेक, मल्टी कोलाइजन-अवॉइडेंस ब्रेक, पावर चाइल्ड लॉक दिया है। इसमें लेवल 2 ADAS भी दिया है, जो 21 सेफ्टी फीचर्स को सपोर्ट करता है।

इसके इंटीरियर में ईको-फ्रेंडली मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। डैशबोर्ड और डोर ट्रिम्स पर सॉफ्ट टच मटेरियल दिया है। आर्मरेस्ट, सीट अपहोल्स्ट्री और स्टीयिरिंग व्हील पर पिक्सल डिजाइन मिलता है। कंपनी का कहना है कि कार के क्रैश पैड, स्विच, स्टीयरिंग व्हील, डोर पैनल पर बायो पेंट किया गया है। इसकी HDPI को 100% रिसाइकिल करके फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है।