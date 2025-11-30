Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़instead of india costliest number plate HR88B8888, you can add these 5 cars to Garage
₹1.17 करोड़ की नंबर प्लेट! इतनी कीमत में 5 कारें घर आएंगी, लिस्ट देखकर दंग रह जाएंगे

₹1.17 करोड़ की नंबर प्लेट! इतनी कीमत में 5 कारें घर आएंगी, लिस्ट देखकर दंग रह जाएंगे

संक्षेप:

हरियाणा में ‘HR 88 B 8888’ नंबर प्लेट रिकॉर्ड 1.17 करोड़ में बिकी है। लेकिन, उसी रकम में आप 5 शानदार कारें अपने गैराज में खड़ी कर सकते हैं। आज हम आपको यहां ऐसी 5 कारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इस नंबर प्लेट की कीमत में आसानी से आ जाएंगी।

Sun, 30 Nov 2025 08:35 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

भारत में VIP नंबर प्लेट्स की दीवानगी किसी से छुपी नहीं है, लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा ही हाई-प्रोफाइल हो गया। हरियाणा में ‘HR 88 B 8888’ नंबर प्लेट रिकॉर्ड 1.17 करोड़ में बिकी है। जी हां, सिर्फ एक नंबर के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च कर दी गई। अब जरा सोचिए कि 1.17 करोड़ में सिर्फ नंबर आता है। लेकिन, उसी रकम में आप 5 शानदार कारें अपने गैराज में खड़ी कर सकते हैं। आज हम आपको यहां ऐसी 5 कारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इस नंबर प्लेट की कीमत में आसानी से आ जाएंगी।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Kiger
Renault Kiger
₹ 5.76 - 10.34 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Triber
Renault Triber
₹ 5.76 - 8.6 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:दिसंबर 2025 में धूम मचाने आ रहीं ये 3 नई कारें, मारुति की पहली EV भी शामिल

1- MG कॉमेट ईवी – छोटी सी कार

कीमत:- 4.99 लाख (एक्स-शोरूम)

अगर आप शहर में रोज ऑफिस जाते हैं और ट्रैफिक में गाड़ी चलाते-चलाते परेशान हो चुके हैं, तो MG कॉमेट EV आपके लिए परफेक्ट है। ये साइज छोटी है, इसलिए इसकी पार्किंग आसान है। ये चलाने में बेहद किफायती है और इसका लुक काफी स्टाइलिश है। ये 1.17 करोड़ में ऐसी 23 कॉमेट ईवी (Comet EVs) खरीदी जा सकती हैं, सोचिए कितना मजा आएगा।

2- महिंद्रा थार रॉक्स– दमदार रोड प्रेजेंस वाली SUV

कीमत:- 12.99 लाख

अगर आप चाहते हैं कि आपकी कार सड़क पर आते ही सबका ध्यान आपकी तरफ जाए, तो थार रॉक्स (Thar Roxx) आपके लिए बनी है। इसमें मस्कुलर लुक, बढ़िया ऑफ-रोड क्षमता और डेली चलाने के लिए भी आरामदायक है। ये एक नंबर की कीमत में करीब 9 थार रॉक्स (Thar Roxx) खरीदी जा सकती हैं।

3- स्कोडा ऑक्टेविया RS – परफॉर्मेंस वाली लग्जरी सेडान

कीमत:- 49.99 लाख

अगर आप मिड-लाइफ क्राइसिस वाली ‘तेज चलने वाली’, ‘लग्जरी वाली’, ‘फैमिली कार वाली’ तीनों जरूरतों को एक साथ पूरा करना चाहते हैं, तो ऑक्टेविया RS आपके लिए सही है।

इसमें दमदार पावर, शानदार स्टाइल, आरामदायक + टेक + स्पोर्ट्स फील मिलता है। अगर आप 1.17 करोड़ में ये कार खरीदें, तो आप 2 ऑक्टेविया RS घर ला सकते हैं।

4- टाटा सिएरा (Tata Sierra) – फीचर्स में बेस्ट

कीमत:- 11.49 लाख

20 साल बाद सिएरा (Sierra) फिर से वापस आई है और इस बार पूरी तरह नए अवतार में आई है। इसमें कई फर्स्ट-इन-सेगमेंट फीचर्स मिलते हैं। ये एसयूवी शानदार लुक के साथ आती है।

ये क्रेटा (Creta), कुशाक (Kushaq) और सेल्टोस (Seltos) जैसी SUVs को कड़ी टक्कर देती है। आप 1.17 करोड़ में 10 से ज्यादा टाटा सिएरा (Tata Sierra) SUVs खरीद सकते हैं।

5- टोयोटा हायलुक्स (Toyota Hilux)

कीमत:- 28 लाख

टोयोटा हायलुक्स (Toyota Hilux) पिकअप सिर्फ गाड़ी नहीं, बल्कि एक टैंक है। ये जबरदस्त ऑफ-रोड क्षमता के साथ आती है। ये काफी बेहद भरोसेमंद इंजन के साथ आती है। ये एडवेंचर लवर्स की पहली पसंद है। 1.17 करोड़ में 4 Hilux खरीदी जा सकती है।

ये भी पढ़ें:दिसंबर 2025 में धूम मचाने आ रहीं ये 3 नई कारें, मारुति की पहली EV भी शामिल

1.17 करोड़ में एक VIP नंबर प्लेट जरूर मिल जाती है, लेकिन उसी पैसे में 5 बढ़िया कारों का अपना खुद का छोटा सा कार कलेक्शन बनाया जा सकता है। हालांकि, नंबर प्लेट का स्टेटस काफी अलग है। अब तो ये आप पर निर्भर करता है कि अगर आपके पास 1.17 करोड़ हों, तो आप VIP नंबर या 5 कारें चुनेंगे।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।