इंस्टाग्राम पर डस्टर की कीमतों का 'पेपर लीक', बेस मॉडल बस इतने लाख में मिलेगा; ऑनरोड प्राइस भी जानिए

Mar 03, 2026 02:56 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
रेनो इंडिया अपनी नेक्स्ट जनरेशन डस्टर की कीमतों से 17 मार्च को पर्दा उठाएगी। कंपनी ने इसे 26 जनवरी को लॉन्च किया था। वहीं, इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी थी। हालांकि, इसकी कीमतों पर सस्पेंस बनाकर रखा। ऐसे में अब जल्द ही ये सस्पेंस खत्म होने वाला है।

इंस्टाग्राम पर डस्टर की कीमतों का 'पेपर लीक', बेस मॉडल बस इतने लाख में मिलेगा; ऑनरोड प्राइस भी जानिए

रेनो इंडिया अपनी नेक्स्ट जनरेशन डस्टर की कीमतों से 17 मार्च को पर्दा उठाएगी। कंपनी ने इसे 26 जनवरी को लॉन्च किया था। वहीं, इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी थी। हालांकि, इसकी कीमतों पर सस्पेंस बनाकर रखा। ऐसे में अब जल्द ही ये सस्पेंस खत्म होने वाला है। हालांकि, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें इसकी कीमतों का खुलासा पहले ही कर दिया गया है। इंस्टाग्राम पर एक इन्फ्लुएंसर ने ऐसा किया है। उसका दावा है कि डस्टर 1.3 टर्बो की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.70 लाख रुपए होगी।

यह वीडियो fuelburner2.0 नाम के एक इंस्ट्रा ग्राम पेज पर शेयर किया गया है। इस वीडियो में वो अपने इलाके में एक रेनो डीलरशिप के अंदर है। डीलरशिप की सही लोकेशन नहीं बताई गई है। वीडियो में वह एक कागज पकड़े हुए दिख रहा है, जिसके बारे में उसका दावा है कि यह उसे डीलर ने दिया था। इस पेपर को दिखाते हुए उसने बताया कि 1.3-लीटर टर्बो इंजन वाली डस्टर के बेस वेरिएंट की कीमत 9.70 लाख एक्स-शोरूम से शुरू होगी। इंश्योरेंस का खर्च 34,500 रुपए और RTO चार्ज लगभग 82,100 रुपए है। ऐसे में ये SUV ऑनरोड 10.86 लाख की पड़ेगी।

इन्फ्लुएंसर ने उन लोगों के लिए एक और कैलकुलेशन भी दिखाया जो EMI पर कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आप 1.36 लाख का डाउन पेमेंट करते हैं और बाकी रकम लोन के तौर पर लेते हैं, तो आपको डस्टर के लिए 19,263 EMI देनी होगी। वह आगे बताते हैं कि 1.0 टर्बो वैरिएंट और भी कम कीमत पर लॉन्च किया जाएगा। डस्टर का हाइब्रिड वर्जन इस साल फेस्टिव सीजन तक मार्केट में आ जाएगा। बता दें कि वीडियो वायरल होन के बाद इसे हटा भी लिया गया। हालांकि, हम इन कीमतों को लेकर किसी तरह का दावा नहीं कर सकते। फिर भी माना जा रहा हा है कीमतें 10 लाख रुपए से कम ही रहेगी।

बता दे कि 2026 डस्टर डीलरशिप पर पहुंच चुकी है। ग्राहक वहां जाकर इसके फीचर्स, सेफ्टी, इंजन जैसी तमाम जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसकी प्री-बुकिंग 26 जनवरी 2026 से ही शुरू हुई थी। जिसमें शुरुआती कीमत और डिलीवरी प्रायोरिटी शुरुआती ग्राहकों के लिए रिजर्व रहेगी। कंपनी इसकी डिलीवरी मार्च 2026 में शुरू करेगी। मिडसाइज SUV सेगमेंट में इसका मुकाबला मारुति ब्रेजा, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, हुंडई क्रेटा, हुंडई वेन्यू, किआ सेल्टोस, किआ सोनेट जैसे कई मॉडल से होने वाला है।

ये भी पढ़ें:इस कंपनी का मुंह ताकती रह गईं MG, महिंद्रा, हुंडई समेत 16 कंपनी; शान से बनी नं-1

डस्टर के नए और पुराने मॉडल में कितना अंतर है, यहां समझिए

न्यू Vs ओल्ड: रेनो डस्टर एक्सटीरियर

फ्रंड का डिजाइन: नई डस्टर की तुलना में पुराने मॉडल का फ्रंट ज्यादा सामान्य (कन्वेंशनल) था, जिसमें एक बड़ी ग्रिल (क्रोम स्लैट्स के साथ) और बीच में बड़ा 'रेनो' लोगो था। ग्रिल के दोनों ओर एक सामान्य लाइटिंग सेटअप था जिसमें प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और L-शेप जैसी LED DRLs शामिल थीं। इसमें एक ऊंचा बंपर था जिसमें एक मजबूत स्किड प्लेट और एक एयर डैम था, जबकि गोल फॉग लैंप दोनों तरफ अपनी-अपनी हाउसिंग में लगे थे।

दूसरी तरफ, 2026 रेनो डस्टर ज्यादा मॉडर्न और स्पोर्टी दिखती है। इसके फ्रंट की खासियतों में स्लीक आइब्रो जैसी LED DRLs, 'DUSTER' मोनोग्राम वाली ग्लॉस ब्लैक ग्रिल, मल्टी-रिफ्लेक्टिव LED हेडलाइट्स और अग्रेसिव डिजाइन वाली सिल्वर-फिनिश स्किड प्लेट शामिल हैं। यहां भी एक एयर डैम है और LED फॉग लैंप पुराने मॉडल की तरह ही कोने में लगे हैं।

साइड का डिजाइन: साइड से देखने पर आपको रेनो SUV के दोनों वर्जन के डिजाइन में सबसे ज्यादा समानता दिखेगी। हालांकि, दोनों मॉडल में 3 विंडो पैन हैं, लेकिन पुराने डस्टर में वे बड़े थे और पीछे के क्वार्टर ग्लास के लिए विंडो लाइन अलग थी। दूसरी तरफ, तीसरे-जनरेशन मॉडल में C-पिलर के पास विंडो बेल्टलाइन ऊपर की ओर मुड़ी हुई है, जिसमें एक छोटा रियर क्वार्टर ग्लास पैनल भी है।

दोनों वर्जन में आपको ब्लैक-आउट रूफ रेल्स (नए मॉडल पर 50Kg तक लोड उठाने की क्षमता के साथ), ORVM-माउंटेड टर्न इंडिकेटर्स और डुअल-टोन एलॉय व्हील्स भी दिखेंगे। जबकि पहले बेची गई डस्टर में 16-इंच के एलॉय व्हील्स थे, तीसरे-जनरेशन मॉडल में 18-इंच के यूनिट्स (ज्यादा अच्छे डिजाइन वाले) हैं, जो बड़े व्हील हाउसिंग के लिए अभी भी छोटे लगते हैं। नई डस्टर में ब्लैक कलर की साइड बॉडी क्लैडिंग और क्रोम इंसर्ट वाली साइड मोल्डिंग भी देख सकते हैं।

रियर का डिजाइन: पीछे से देखने पर दोनों वर्जन बिल्कुल अलग दिखते हैं। जहां पुरानी डस्टर में फ्लैट बूटलिड और वर्टिकली ओरिएंटेड टेल लाइट सेटअप था, वहीं नए मॉडल में नई कनेक्टेड टेल लाइट्स, एक फंकी स्पॉइलर और एक मजबूत लेकिन अच्छे से डिजाइन की गई स्किड प्लेट है। दोनों में कॉमन एलिमेंट्स में एक बड़ी रियर विंडशील्ड, वाइपर, वॉशर और डिफॉगर शामिल हैं। 2026 डस्टर में रेनो का नया 2-डाइमेंशनल लोगो भी है, जैसा कि इसके नए इंटरनेशनल मॉडल्स में देखा गया है।

ये भी पढ़ें:Holi Offers: टाटा की 3 कारों पर ₹1 लाख तक डिस्काउंट, फटाफट देखें लिस्ट

न्यू Vs ओल्ड: रेनो डस्टर इंटीरियर

अगर आप SUV के दोनों वर्जन के बीच और भी अंतर जानना चाहते हैं, तो इंटीरियर सबसे अहम हो जाता है। रेनो ने यह पक्का करने के लिए खास कोशिश की है कि नई डस्टर का केबिन अंदर जाते ही प्रीमियम दिखे और महसूस हो। जबकि पुराने मॉडल का इंटीरियर सिंपल लेकिन काम का था, प्रीमियमनेस के मामले में यह उतना अच्छा नहीं था। इसमें बड़े साइड और सेंट्रल AC वेंट, एक भारी दिखने वाला 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और एक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर था, जबकि पूरे केबिन में सॉफ्ट-टच मटीरियल की कमी थी।

नई डस्टर में चीजें पूरी तरह से अलग हैं। इसमें डैशबोर्ड और डोर पैड के लिए सॉफ्ट-टच मटीरियल, एक ज्यादा मॉडर्न दिखने वाला 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील (जिसमें रेनो का लेटेस्ट लोगो है), और डैशबोर्ड पर कार्बन फाइबर जैसा ट्रिम इंसर्ट मिलता है। आपको सेंटर कंसोल पर ब्रश्ड-सिल्वर एक्सेंट और स्लीक AC वेंट भी दिखेंगे। पुरानी डस्टर में एयर-कंडीशनिंग के लिए मोटे बटन अब हटा दिए गए हैं और नए वर्जन में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल के लिए स्लीक फिजिकल टॉगल जैसे स्विच हैं। नई डस्टर में स्टोरेज के साथ एक फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट भी है जो पुराने मॉडल में बिल्कुल नहीं था।

पुराने मॉडल में फैब्रिक सीटों के साथ ब्राउन और ग्रे केबिन थीम थी, नई डस्टर में डुअल-टोन लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलती है। 2026 डस्टर के आइकॉनिक लॉन्च एडिशन में सीटों और स्टीयरिंग व्हील के लिए कंट्रास्ट पीली सिलाई भी है। पीछे की तरफ, नई डस्टर में तीनों पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, जबकि पुराने मॉडल में एक फिक्स्ड सेंटर हेडरेस्ट था। हालांकि, दोनों में फोल्ड-आउट आर्मरेस्ट है, लेकिन सिर्फ नई SUV में ही तीनों पैसेंजर्स के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट भी मिलते हैं।

न्यू Vs ओल्ड: रेनो डस्टर फीचर्स

इक्विपमेंट के मामले में नई डस्टर में वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच का ऑल-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, और एक पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है। इसमें मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस फोन चार्जर, 6-वे पावर-एडजस्टेबल और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, और एक पावर्ड टेलगेट भी मिलता है। दूसरी तरफ, पुराने डस्टर में 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम (वायर्ड स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ), ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs शामिल थे।

नई डस्टर में सेफ्टी फीचर्स में 6 एयरबैग, रेन-सेंसिंग वाइपर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), एक 360-डिग्री कैमरा, और कुछ एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) फंक्शन भी शामिल हैं। फेसलिफ्टेड फर्स्ट-जेन डस्टर में सिर्फ जरूरी चीजें थीं, जिसमें डुअल फ्रंट एयरबैग, EBD के साथ ABS, एक रिवर्स पार्किंग कैमरा, और रियर पार्किंग सेंसर शामिल थे।

ये भी पढ़ें:हुंडई की ₹5.47 लाख की कार पर आया होली डिस्काउंट, ये 2 मॉडल भी हुए सस्ते

न्यू Vs ओल्ड: रेनो डस्टर पावरट्रेन
पुराने रेनो डस्टर के बंद होने से पहले, इसमें 2 पेट्रोल इंजन ऑप्शन थे। इसमें एक 106 PS 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड यूनिट और एक 156 PS 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल। BS6 नॉर्म्स से पहले, रेनो डस्टर को 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ भी पेश करता था जो दो ट्यून (85 PS और 110 PS) बनाता था। दूसरी तरफ, नई डस्टर 3 पेट्रोल-ओनली पावरट्रेन ऑप्शन के साथ आती है। ये हैं 100 PS 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल, माइल्ड-हाइब्रिड के साथ 163 PS 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल और एक 1.8-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन जिसके डिटेल्स इस साल के आखिर (दिवाली के आसपास) में इसके आने के करीब कन्फर्म किए जाएंगे।

न्यू Vs ओल्ड: रेनो डस्टर कीमतें
पुराने डस्टर की एक्स-शोरूम कीमतें इसके बंद होने से पहले 9.86 लाख रुपए से 14.25 लाख रुपए के बीच थी। दूसरी तरफ, नए मॉडल की कीमतों का एलान मार्च में किया जाएगा। फिर भी उम्मीद इस बात की है कि इसकी कीमत 10 लाख रुपए से शुरू हो सकती हैं। यह हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस के साथ अपना कॉम्पटीशन फिर से शुरू करेगी। साथ ही, होंडा एलिवेट, स्कोडा कुशाक, मारुति विक्टोरिस, मारुति ग्रैंड विटारा, टाटा सिएरा और अपकमिंग निसान टेक्टन जैसी अन्य कॉम्पैक्ट SUV को भी टक्कर दे सकती है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

