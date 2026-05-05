एक झटके में 75 लाख रुपये तक सस्ती हुई रेंज रोवर, कंपनी ने रातों-रात घटा दिए दाम, जानिए क्या रही वजह

May 05, 2026 02:29 pm IST

जेएलआर (JLR) इंडिया ने अपनी प्रीमियम कारों की कीमतों में भारी कटौती का एलान किया है। कंपनी ने यह कदम भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाले 'फ्री ट्रेड एग्रीमेंट' (FTA) को ध्यान में रखते हुए उठाया है।

अगर आप रेंज रोवर (Range Rover) खरीदने का सपना देख रहे थे तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल, जेएलआर (JLR) इंडिया ने अपनी सबसे महंगी और प्रीमियम कारों की कीमतों में भारी कटौती का एलान किया है। कंपनी ने यह कदम भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाले 'फ्री ट्रेड एग्रीमेंट' (FTA) को ध्यान में रखते हुए उठाया है। सबसे खास बात यह है कि कंपनी ने इस समझौते के पूरी तरह लागू होने का इंतजार नहीं किया। कंपनी ने पहले ही इसका फायदा ग्राहकों को देना शुरू कर दिया है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

किन मॉडल्स के गिरे दाम? कीमतों में यह बड़ी कटौती रेंज रोवर के उन मॉडल्स पर हुई है जो सीधे ब्रिटेन से बनकर भारत आते हैं। इसमें सबसे बड़ा फायदा रेंज रोवर SV खरीदने वालों को मिलेगा। इस कार की कीमत पहले 4.25 करोड़ रुपये थी जो अब 75 लाख रुपये घटकर सीधे 3.50 करोड़ रुपये पर आ गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी ने अब इसमें शानदार 'अल्ट्रा मेटालिक पेंट' को भी स्टैंडर्ड कर दिया है। इसके लिए पहले ग्राहकों को अलग से मोटी रकम चुकानी पड़ती थी। यानी अब कम कीमत में आपको ज्यादा लग्जरी फीचर्स मिलेंगे।

रेंज रोवर स्पोर्ट SV भी हुई सस्ती इसी तरह रफ्तार और स्टाइल के शौकीनों की पहली पसंद रेंज रोवर स्पोर्ट SV की कीमत में भी 40 लाख रुपये की कमी की गई है। पहले यह कार 2.75 करोड़ रुपये की आती थी। हालांकि, अब आप इसे 2.35 करोड़ रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में घर ले जा सकते हैं। कंपनी का मानना है कि इस कटौती के बाद यह कार अपने सेगमेंट में दूसरी कंपनियों को कड़ी टक्कर देगी और ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को अपनी ओर खींचेगी।

बाकी कारों का क्या होगा? बता दें कि यह डिस्काउंट सिर्फ उन्हीं कारों पर है जो ब्रिटेन से आयात की जाती हैं। जो गाड़ियां भारत के पुणे प्लांट में बनती हैं, उनकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इनमें रेंज रोवर इवोक, वेलार और डिस्कवरी स्पोर्ट शामिल हैं। हालांकि, डिफेंडर और डिस्कवरी मॉडल भी पुराने दाम पर ही बिकेंगे। दरअसल, ये ब्रिटेन के बजाय स्लोवाकिया में बनते हैं। इसलिए उन पर इस समझौते का कोई असर नहीं पड़ेगा।