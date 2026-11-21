न्यू कार सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम में अब 3 दर्जन से ज्यादा कार शामिल हो चुकी हैं। इन कारों का भारतीय कंडीशन के हिसाब से टेस्ट किया जाता है। जिसमें मिलने वाली रेटिंग इन कारों को भारतीय सड़कों पर सुरक्षित बनाती है।

न्यू कार सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम (BNCAP) में अब 3 दर्जन से ज्यादा कार शामिल हो चुकी हैं। इन कारों का भारतीय कंडीशन के हिसाब से टेस्ट किया जाता है। जिसमें मिलने वाली रेटिंग इन कारों को भारतीय सड़कों पर सुरक्षित बनाती है। इस लिस्ट में वैसे तो 38 कारों को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। फिर भी इसमें सबसे ज्यादा स्कोर हासिल करने वाली कारों की लिस्ट में महिंद्रा XEV 9e और टाटा हैरियर EV का नंबर आता है। इन दोनों ने एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए एक जैसा स्कोर किया है। चलिए एक बार इस लिस्ट पर नजर डालते हैं।

भारत NCAP की सबसे सेफ कारों की लिस्ट नं मॉडल एडल्ट स्टार रेटिंग एडल्ट स्कोर (32) चाइल्ड स्टार रेटिंग चाइल्ड स्कोर (49) टोटल स्कोर (81)* 1 महिंद्रा XEV 9e ★★★★★ 32 ★★★★★ 45 77 2 टाटा हैरियर EV ★★★★★ 32 ★★★★★ 45 77 3 महिंद्रा BE 6 ★★★★★ 31.97 ★★★★★ 45 76.97 4 किआ सेल्टोस ★★★★★ 31.7 ★★★★★ 45 76.7 5 मारुति विक्टोरिस ★★★★★ 31.66 ★★★★★ 43 74.66 6 मारुति ई विटारा ★★★★★ 31.49 ★★★★★ 43 74.49 7 टाटा पंच EV ★★★★★ 31.46 ★★★★★ 45 76.46 8 हुंडई वेन्यू ★★★★★ 31.15 ★★★★★ 44.46 75.61 9 महिंद्रा XEV 9S ★★★★★ 31.15 ★★★★★ 45 76.15 10 टाटा सिएरा ★★★★★ 31.14 ★★★★★ 44.73 75.87 11 महिंद्रा थार रॉक्स ★★★★★ 31.09 ★★★★★ 45 76.09 12 टाटा पंच EV ★★★★★ 31.09 ★★★★★ 45 76.09 13 स्कोडा काइलक ★★★★★ 30.88 ★★★★★ 45 75.88 14 हुंडई टक्सन ★★★★★ 30.84 ★★★★★ 41 71.84 15 टाटा कर्व EV ★★★★★ 30.81 ★★★★★ 44.83 75.64 16 महिंद्रा XUV700 ★★★★★ 30.76 ★★★★★ 44.97 75.73 17 टाटा सिएरा EV ★★★★★ 30.62 ★★★★★ 45 75.62 18 टाटा पंच ★★★★★ 30.58 ★★★★★ 45 75.58 19 रेनो डस्टर ★★★★★ 30.49 ★★★★★ 45 75.49 20 निसान टेक्टन ★★★★★ 30.49 ★★★★★ 45 75.49 21 टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस ★★★★★ 30.47 ★★★★★ 45 75.47 22 मारुति इनविक्टो ★★★★★ 30.43 ★★★★★ 45 75.43 23 मारुति ब्रेजा ★★★★★ 30.41 ★★★★★ 43 73.41 24 महिंद्रा XUV400 ★★★★★ 30.38 ★★★★★ 43 73.38 25 किआ सिरोस ★★★★★ 30.21 ★★★★★ 44.42 74.63 26 टाटा हैरियर ★★★★★ 30.08 ★★★★★ 44.54 74.62 27 टाटा सफारी ★★★★★ 30.08 ★★★★★ 44.54 74.62 28 टाटा नेक्सन EV ★★★★★ 29.86 ★★★★★ 44.95 74.81 29 टाटा अल्ट्रोज ★★★★★ 29.65 ★★★★★ 44.9 74.55 30 टाटा कर्व ★★★★★ 29.5 ★★★★★ 43.86 73.36 31 मारुति डिजायर ★★★★★ 29.46 ★★★★★ 41.57 71.03 32 टाटा नेक्सन ★★★★★ 29.41 ★★★★★ 43.83 73.24 33 महिंद्रा XUV3XO/3XO ★★★★★ 29.36 ★★★★★ 43 72.36 34 विनफास्ट VF7 ★★★★★ 28.54 ★★★★★ 45.25 73.79 35 होंडा अमेज 3rd जेन ★★★★★ 28.33 ★★★★☆ 40.81 69.14 36 हुंडई वरना ★★★★★ 28.22 ★★★★★ 44 72.22 37 विनफास्ट VF6 ★★★★★ 27.13 ★★★★★ 44.41 71.54 38 सिट्रोन C3 एयरक्रॉस ★★★★★ 27.05 ★★★★☆ 40 67.05 39 मारुति बलेनो 6AB ★★★★☆ 26.52 ★★★☆☆ 34.81 61.33 40 सिट्रोन बेसाल्ट ★★★★☆ 26.19 ★★★★☆ 35.9 62.09 41 मारुति बलेनो 2AB ★★★★☆ 24.04 ★★★☆☆ 34.81 58.85

भारत NCAP की सबसे सेफ कारों की बात करें तो महिंद्रा XEV 9e को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 32 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 45 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 77 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की। टाटा हैरियर EV को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 32 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 45 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 77 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की।

महिंद्रा BE 6 को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 31.97 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 45 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 76.97 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की। किआ सेल्टोस को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 31.7 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 45 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 76.7 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की।

मारुति विक्टोरिस को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 31.66 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 43 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 74.66 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की। मारुति ई विटारा को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 31.49 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 43 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 74.49 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की।

टाटा पंच EV को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 31.46 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 45 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 76.46 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की। हुंडई वेन्यू को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 31.15 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 44.46 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 75.61 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की।

महिंद्रा XEV 9S को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 31.15 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 45 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 76.15 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की। टाटा सिएरा को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 31.14 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 44.73 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 75.87 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की।

महिंद्रा थार रॉक्स को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 31.09 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 45 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 76.09 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की। टाटा पंच EV को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 31.09 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 45 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 76.09 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की।

स्कोडा काइलक को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 30.88 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 45 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 75.88 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की। हुंडई टक्सन को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 30.84 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 41 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 71.84 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की।

टाटा कर्व EV को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 30.81 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 44.83 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 75.64 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की। महिंद्रा XUV700 को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 30.76 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 44.97 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 75.73 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की।

टाटा सिएरा EV को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 30.62 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 45 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 75.62 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की। टाटा पंच को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 30.58 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 45 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 75.58 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की।

रेनो डस्टर को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 30.49 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 45 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 75.49 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की। निसान टेक्टन को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 30.49 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 45 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 75.49 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की।

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 30.47 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 45 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 75.47 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की। मारुति इनविक्टो को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 30.43 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 45 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 75.43 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की।

मारुति ब्रेजा को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 30.41 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 43 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 73.41 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की। महिंद्रा XUV400 को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 30.38 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 43 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 73.38 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की।

किआ सिरोस को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 30.21 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 44.42 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 74.63 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की। टाटा हैरियर को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 30.08 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 44.54 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 74.62 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की।

टाटा सफारी को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 30.08 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 44.54 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 74.62 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की। टाटा नेक्सन EV को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 29.86 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 44.95 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 74.81 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की।

टाटा अल्ट्रोज को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 29.65 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 44.9 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 74.55 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की। टाटा कर्व को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 29.5 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 43.86 73.36 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की।

मारुति डिजायर को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 29.46 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 41.57 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 71.03 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की। टाटा नेक्सन को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 29.41 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 43.83 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 73.24 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की।

महिंद्रा XUV3XO/3XO को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 29.36 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 43 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 72.36 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की। विनफास्ट VF7 को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 28.54 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 45.25 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 73.79 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की।

होंडा अमेज 3rd जेन को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 28.33 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 40.81 69.14 पॉइंट के साथ एडल्ट सेफ्टी के लिए 5-स्टार और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 4-स्टार रेटिंग हासिल की। हुंडई वरना को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 28.22 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 44 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 72.22 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की।

विनफास्ट VF6 को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 27.13 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 44.41 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 71.54 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की। सिट्रोन C3 एयरक्रॉस को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 27.05 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 40 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 67.05 पॉइंट के साथ एडल्ट सेफ्टी के लिए 5-स्टार और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 4-स्टार रेटिंग हासिल की।

मारुति बलेनो 6AB को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 26.52 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 34.81 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 61.33 पॉइंट के साथ एडल्ट सेफ्टी के लिए 4-स्टार और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 3-स्टार रेटिंग हासिल की। सिट्रोन बेसाल्ट को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 26.19 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 35.9 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 62.09 पॉइंट के साथ एडल्ट सेफ्टी के लिए 4-स्टार और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 4-स्टार रेटिंग हासिल की।