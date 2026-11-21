देश की सबसे सुरक्षित 41 कारें, BNCAP में 38 को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली; जानिए इनमें सबसे सेफ कौन?
न्यू कार सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम में अब 3 दर्जन से ज्यादा कार शामिल हो चुकी हैं। इन कारों का भारतीय कंडीशन के हिसाब से टेस्ट किया जाता है। जिसमें मिलने वाली रेटिंग इन कारों को भारतीय सड़कों पर सुरक्षित बनाती है।
न्यू कार सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम (BNCAP) में अब 3 दर्जन से ज्यादा कार शामिल हो चुकी हैं। इन कारों का भारतीय कंडीशन के हिसाब से टेस्ट किया जाता है। जिसमें मिलने वाली रेटिंग इन कारों को भारतीय सड़कों पर सुरक्षित बनाती है। इस लिस्ट में वैसे तो 38 कारों को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। फिर भी इसमें सबसे ज्यादा स्कोर हासिल करने वाली कारों की लिस्ट में महिंद्रा XEV 9e और टाटा हैरियर EV का नंबर आता है। इन दोनों ने एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए एक जैसा स्कोर किया है। चलिए एक बार इस लिस्ट पर नजर डालते हैं।
|भारत NCAP की सबसे सेफ कारों की लिस्ट
|नं
|मॉडल
|एडल्ट स्टार रेटिंग
|एडल्ट स्कोर (32)
|चाइल्ड स्टार रेटिंग
|चाइल्ड स्कोर (49)
|टोटल स्कोर (81)*
|1
|महिंद्रा XEV 9e
|★★★★★
|32
|★★★★★
|45
|77
|2
|टाटा हैरियर EV
|★★★★★
|32
|★★★★★
|45
|77
|3
|महिंद्रा BE 6
|★★★★★
|31.97
|★★★★★
|45
|76.97
|4
|किआ सेल्टोस
|★★★★★
|31.7
|★★★★★
|45
|76.7
|5
|मारुति विक्टोरिस
|★★★★★
|31.66
|★★★★★
|43
|74.66
|6
|मारुति ई विटारा
|★★★★★
|31.49
|★★★★★
|43
|74.49
|7
|टाटा पंच EV
|★★★★★
|31.46
|★★★★★
|45
|76.46
|8
|हुंडई वेन्यू
|★★★★★
|31.15
|★★★★★
|44.46
|75.61
|9
|महिंद्रा XEV 9S
|★★★★★
|31.15
|★★★★★
|45
|76.15
|10
|टाटा सिएरा
|★★★★★
|31.14
|★★★★★
|44.73
|75.87
|11
|महिंद्रा थार रॉक्स
|★★★★★
|31.09
|★★★★★
|45
|76.09
|12
|टाटा पंच EV
|★★★★★
|31.09
|★★★★★
|45
|76.09
|13
|स्कोडा काइलक
|★★★★★
|30.88
|★★★★★
|45
|75.88
|14
|हुंडई टक्सन
|★★★★★
|30.84
|★★★★★
|41
|71.84
|15
|टाटा कर्व EV
|★★★★★
|30.81
|★★★★★
|44.83
|75.64
|16
|महिंद्रा XUV700
|★★★★★
|30.76
|★★★★★
|44.97
|75.73
|17
|टाटा सिएरा EV
|★★★★★
|30.62
|★★★★★
|45
|75.62
|18
|टाटा पंच
|★★★★★
|30.58
|★★★★★
|45
|75.58
|19
|रेनो डस्टर
|★★★★★
|30.49
|★★★★★
|45
|75.49
|20
|निसान टेक्टन
|★★★★★
|30.49
|★★★★★
|45
|75.49
|21
|टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस
|★★★★★
|30.47
|★★★★★
|45
|75.47
|22
|मारुति इनविक्टो
|★★★★★
|30.43
|★★★★★
|45
|75.43
|23
|मारुति ब्रेजा
|★★★★★
|30.41
|★★★★★
|43
|73.41
|24
|महिंद्रा XUV400
|★★★★★
|30.38
|★★★★★
|43
|73.38
|25
|किआ सिरोस
|★★★★★
|30.21
|★★★★★
|44.42
|74.63
|26
|टाटा हैरियर
|★★★★★
|30.08
|★★★★★
|44.54
|74.62
|27
|टाटा सफारी
|★★★★★
|30.08
|★★★★★
|44.54
|74.62
|28
|टाटा नेक्सन EV
|★★★★★
|29.86
|★★★★★
|44.95
|74.81
|29
|टाटा अल्ट्रोज
|★★★★★
|29.65
|★★★★★
|44.9
|74.55
|30
|टाटा कर्व
|★★★★★
|29.5
|★★★★★
|43.86
|73.36
|31
|मारुति डिजायर
|★★★★★
|29.46
|★★★★★
|41.57
|71.03
|32
|टाटा नेक्सन
|★★★★★
|29.41
|★★★★★
|43.83
|73.24
|33
|महिंद्रा XUV3XO/3XO
|★★★★★
|29.36
|★★★★★
|43
|72.36
|34
|विनफास्ट VF7
|★★★★★
|28.54
|★★★★★
|45.25
|73.79
|35
|होंडा अमेज 3rd जेन
|★★★★★
|28.33
|★★★★☆
|40.81
|69.14
|36
|हुंडई वरना
|★★★★★
|28.22
|★★★★★
|44
|72.22
|37
|विनफास्ट VF6
|★★★★★
|27.13
|★★★★★
|44.41
|71.54
|38
|सिट्रोन C3 एयरक्रॉस
|★★★★★
|27.05
|★★★★☆
|40
|67.05
|39
|मारुति बलेनो 6AB
|★★★★☆
|26.52
|★★★☆☆
|34.81
|61.33
|40
|सिट्रोन बेसाल्ट
|★★★★☆
|26.19
|★★★★☆
|35.9
|62.09
|41
|मारुति बलेनो 2AB
|★★★★☆
|24.04
|★★★☆☆
|34.81
|58.85
भारत NCAP की सबसे सेफ कारों की बात करें तो महिंद्रा XEV 9e को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 32 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 45 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 77 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की। टाटा हैरियर EV को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 32 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 45 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 77 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की।
महिंद्रा BE 6 को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 31.97 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 45 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 76.97 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की। किआ सेल्टोस को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 31.7 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 45 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 76.7 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की।
मारुति विक्टोरिस को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 31.66 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 43 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 74.66 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की। मारुति ई विटारा को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 31.49 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 43 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 74.49 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की।
टाटा पंच EV को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 31.46 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 45 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 76.46 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की। हुंडई वेन्यू को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 31.15 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 44.46 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 75.61 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की।
महिंद्रा XEV 9S को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 31.15 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 45 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 76.15 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की। टाटा सिएरा को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 31.14 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 44.73 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 75.87 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की।
महिंद्रा थार रॉक्स को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 31.09 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 45 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 76.09 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की। टाटा पंच EV को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 31.09 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 45 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 76.09 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की।
स्कोडा काइलक को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 30.88 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 45 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 75.88 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की। हुंडई टक्सन को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 30.84 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 41 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 71.84 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की।
टाटा कर्व EV को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 30.81 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 44.83 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 75.64 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की। महिंद्रा XUV700 को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 30.76 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 44.97 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 75.73 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की।
टाटा सिएरा EV को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 30.62 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 45 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 75.62 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की। टाटा पंच को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 30.58 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 45 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 75.58 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की।
रेनो डस्टर को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 30.49 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 45 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 75.49 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की। निसान टेक्टन को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 30.49 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 45 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 75.49 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की।
टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 30.47 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 45 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 75.47 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की। मारुति इनविक्टो को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 30.43 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 45 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 75.43 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की।
मारुति ब्रेजा को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 30.41 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 43 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 73.41 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की। महिंद्रा XUV400 को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 30.38 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 43 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 73.38 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की।
किआ सिरोस को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 30.21 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 44.42 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 74.63 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की। टाटा हैरियर को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 30.08 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 44.54 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 74.62 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की।
टाटा सफारी को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 30.08 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 44.54 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 74.62 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की। टाटा नेक्सन EV को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 29.86 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 44.95 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 74.81 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की।
टाटा अल्ट्रोज को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 29.65 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 44.9 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 74.55 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की। टाटा कर्व को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 29.5 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 43.86 73.36 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की।
मारुति डिजायर को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 29.46 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 41.57 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 71.03 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की। टाटा नेक्सन को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 29.41 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 43.83 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 73.24 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की।
महिंद्रा XUV3XO/3XO को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 29.36 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 43 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 72.36 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की। विनफास्ट VF7 को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 28.54 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 45.25 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 73.79 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की।
होंडा अमेज 3rd जेन को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 28.33 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 40.81 69.14 पॉइंट के साथ एडल्ट सेफ्टी के लिए 5-स्टार और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 4-स्टार रेटिंग हासिल की। हुंडई वरना को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 28.22 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 44 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 72.22 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की।
विनफास्ट VF6 को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 27.13 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 44.41 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 71.54 पॉइंट के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की। सिट्रोन C3 एयरक्रॉस को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 27.05 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 40 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 67.05 पॉइंट के साथ एडल्ट सेफ्टी के लिए 5-स्टार और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 4-स्टार रेटिंग हासिल की।
मारुति बलेनो 6AB को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 26.52 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 34.81 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 61.33 पॉइंट के साथ एडल्ट सेफ्टी के लिए 4-स्टार और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 3-स्टार रेटिंग हासिल की। सिट्रोन बेसाल्ट को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 26.19 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 35.9 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 62.09 पॉइंट के साथ एडल्ट सेफ्टी के लिए 4-स्टार और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 4-स्टार रेटिंग हासिल की।
मारुति बलेनो 2AB को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 24.04 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 34.81 पॉइंट मिले। इस तरह इसने 81 में से 58.85 पॉइंट के साथ एडल्ट सेफ्टी के लिए 4-स्टार और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 3-स्टार रेटिंग हासिल की।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें