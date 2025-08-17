Indias rare earth push aims to reduce reliance on imports, check report भारत का ‘रेयर अर्थ’ मिशन! आयात पर निर्भरता घटाने की बड़ी तैयारी, जानिए कैसे बदलेंगे आपकी जिंदगी, Auto Hindi News - Hindustan
भारत का ‘रेयर अर्थ’ मिशन! आयात पर निर्भरता घटाने की बड़ी तैयारी, जानिए कैसे बदलेंगे आपकी जिंदगी

इस समय भारत का ‘रेयर अर्थ’ मिशन सबसे आगे चल रहा है। भारत आयात पर निर्भरता घटाने की बड़ी तैयारी कर रहा है। लेकिन भारत अब इस निर्भरता को कम करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं। 

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 17 Aug 2025 05:50 PM
भारत अब उन खनिजों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो भविष्य की इलेक्ट्रिक कारों (EVs), रिन्यूएबल एनर्जी, मोबाइल-गैजेट्स और डिफेंस सिस्टम की रीढ़ माने जाते हैं। इन्हें रेयर अर्थ मटेरियल (Rare Earth Materials) कहा जाता है। अभी तक इनकी सप्लाई का सबसे बड़ा स्रोत चीन है, लेकिन भारत अब इस निर्भरता को कम करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

क्यों जरूरी हैं रेयर अर्थ मिनिरल?

हर इलेक्ट्रिक वाहन (EV) में NdFeB मैग्नेट्स लगते हैं, जिनकी डिमांड 2030 तक तेजी से बढ़ने वाली है। पवन ऊर्जा, सोलर पैनल, रोबोटिक्स और डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी इनकी भारी जरूरत होती है। रिपोर्ट के मुताबिक, सिर्फ EV सेक्टर के लिए ही भारत को 2030 तक करीब 7,000 टन रेयर अर्थ मैग्नेट्स चाहिए होंगे।

सरकार की योजना

कंसल्टिंग फर्म प्राइमस पार्टनर्स (Primus Partners) की रिपोर्ट में भारत के लिए 5 बड़े सुझाव दिए गए हैं। इसमें लंबी अवधि की प्राइस गारंटी शामिल है। इसके अलावा मिनरल वाले राज्यों में पायलट हब बनाना शामिल है। इसके साथ ही इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड (Indian Rare Earths Limited-IREL) की प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाना शामिल है। इसके साथ ही नेशनल मैग्नेट स्टॉकपाइल तैयार करना है। वहीं, नीति आयोग या DPIIT के तहत एक सेंट्रल कोऑर्डिनेशन सेल बनाना है। साथ ही एक नेशनल रेयर अर्थ इनोवेशन हब (National Rare Earth Innovation Hub) बनाने का प्रस्ताव है, जहां रिसर्च और ग्लोबल पार्टनरशिप्स को बढ़ावा मिलेगा।

छोटे लेकिन अहम कदम

2024-25 बजट में सरकार ने कुछ अहम मिनरल्स पर कस्टम ड्यूटी हटाई है। पिछले साल विशाखापट्टनम में IREL ने करीब 197 करोड़ रुपये की लागत से एक रेयर अर्थ मैग्नेट (Rare Earth Magnet) प्लांट शुरू किया है, जिसकी क्षमता 3,000 किलो सालाना है। हालांकि, ये अभी दुनिया की तुलना में बहुत छोटा कदम है।

सबसे बड़ी चुनौती – चीन की पकड़

90% रेयर अर्थ उत्पादन पर चीन का कब्जा है। भारत अभी शुरुआती स्तर पर है और जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, झारखंड और कर्नाटक में खोज की जा रही है। साथ ही खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (Khanij Bidesh India Limited KABIL) विदेशी कंपनियों से टाई-अप करने में जुटी है।

बढ़ती डिमांड, बढ़ते रिस्क

भारत ने 2030 तक 30% EV पेनिट्रेशन और 2070 तक नेच जीरो टारगेट (Net Zero Target) रखा है। लेकिन, अगर रेयर अर्थ (Rare Earth) पर चीन की निर्भरता कम नहीं हुई, तो साफ ऊर्जा की ओर बढ़ता भारत एक नए तरह की "इम्पोर्ट डिपेंडेंसी" में फंस सकता है। साफ है कि भारत के लिए रेयर अर्थ (Rare Earth) सिर्फ खनिज नहीं, बल्कि भविष्य की एनर्जी सिक्योरिटी का सवाल हैं।

