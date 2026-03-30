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दुनिया का पहला ऐसा व्हीकल, जो 3-व्हीलर से स्कूटर भी बन जाएगा! सरकार ने दिया अप्रूवल

Mar 30, 2026 10:22 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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हीरो ने एक ऐसा इनोवेशन पेश किया है, जो इस बदलाव को नई दिशा दे सकता है। कंपनी जल्द ही नया हीरो सर्ज S32 (Hero Surge S32) लॉन्च करने जा रही है। इसे हाल ही में सरकार से L2-5 कैटेगरी के तहत टाइप अप्रूवल भी मिल गया है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। 

दुनिया का पहला ऐसा व्हीकल, जो 3-व्हीलर से स्कूटर भी बन जाएगा! सरकार ने दिया अप्रूवल

भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तेजी से बदल रही है और अब हीरो ने एक ऐसा इनोवेशन पेश किया है, जो इस बदलाव को नई दिशा दे सकता है। कंपनी का नया हीरो सर्ज S32 (Hero Surge S32) अब लॉन्च के बेहद करीब है और इसे हाल ही में सरकार से L2-5 कैटेगरी के तहत टाइप अप्रूवल भी मिल गया है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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दुनिया का पहला ऐसा व्हीकल

इसका यूनिक 2-in-1 डिजाइन हीरो सर्ज S32 (Hero Surge S32) को खास बनाता है। यह दुनिया का पहला ऐसा वाहन है, जो जरूरत के हिसाब से दोपहिया (स्कूटर) और तिपहिया (रिक्शा/कार्गो) में बदल सकता है, यानी अगर आपको सामान ढोना है, तो यह तीन पहियों वाला वाहन बन जाएगा और अगर अकेले कहीं जाना है, तो आप इसे स्कूटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।

3-व्हीलर में सेट हो जाता है स्कूटर

इसका डिजाइन काफी स्मार्ट है। इसमें एक इलेक्ट्रिक स्कूटर तीन पहिया प्लेटफॉर्म में फिट हो जाता है और उसी से पूरा कंट्रोल होता है। जब यह जुड़ा होता है तो यह एक फुल-फ्लेज्ड तीन पहिया वाहन बन जाता है, जिसमें केबिन, विंडस्क्रीन और कार्गो या पैसेंजर स्पेस भी मिलता है।

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कैसी है परफॉर्मेंस?

परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें दो अलग-अलग पावरट्रेन दिए गए हैं। तीन पहिया मॉड्यूल में 11 kWh बैटरी और 13.4 bhp मोटर मिलती है, जिसकी टॉप स्पीड 50 km/h है। वहीं स्कूटर में 3.5 kWh बैटरी और 4 bhp मोटर दी गई है, जिसकी टॉप स्पीड 60 km/h तक जाती है। खास बात यह है कि दोनों बैटरियां रिमूवेबल हैं, जिससे चार्जिंग आसान हो जाती है।

यह वाहन खासतौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, जो खुद का काम करते हैं, जैसे डिलीवरी पार्टनर या छोटे व्यापारी। दिन में कार्गो ढोने और शाम को पर्सनल यूज, दोनों काम एक ही वाहन से हो सकते हैं, जिससे लागत भी कम होगी और कमाई के मौके भी बढ़ेंगे।

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हीरो सर्ज S32 (Hero Surge S32) सिर्फ एक वाहन नहीं, बल्कि भारत के मोबिलिटी सेक्टर में एक क्रांतिकारी बदलाव का संकेत है, जो आने वाले समय में कामकाजी लोगों की जिंदगी को आसान बना सकता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

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