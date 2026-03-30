दुनिया का पहला ऐसा व्हीकल, जो 3-व्हीलर से स्कूटर भी बन जाएगा! सरकार ने दिया अप्रूवल

Mar 30, 2026 10:22 pm IST

हीरो ने एक ऐसा इनोवेशन पेश किया है, जो इस बदलाव को नई दिशा दे सकता है। कंपनी जल्द ही नया हीरो सर्ज S32 (Hero Surge S32) लॉन्च करने जा रही है। इसे हाल ही में सरकार से L2-5 कैटेगरी के तहत टाइप अप्रूवल भी मिल गया है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है।

भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तेजी से बदल रही है और अब हीरो ने एक ऐसा इनोवेशन पेश किया है, जो इस बदलाव को नई दिशा दे सकता है। कंपनी का नया हीरो सर्ज S32 (Hero Surge S32) अब लॉन्च के बेहद करीब है और इसे हाल ही में सरकार से L2-5 कैटेगरी के तहत टाइप अप्रूवल भी मिल गया है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

दुनिया का पहला ऐसा व्हीकल

इसका यूनिक 2-in-1 डिजाइन हीरो सर्ज S32 (Hero Surge S32) को खास बनाता है। यह दुनिया का पहला ऐसा वाहन है, जो जरूरत के हिसाब से दोपहिया (स्कूटर) और तिपहिया (रिक्शा/कार्गो) में बदल सकता है, यानी अगर आपको सामान ढोना है, तो यह तीन पहियों वाला वाहन बन जाएगा और अगर अकेले कहीं जाना है, तो आप इसे स्कूटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।

3-व्हीलर में सेट हो जाता है स्कूटर

इसका डिजाइन काफी स्मार्ट है। इसमें एक इलेक्ट्रिक स्कूटर तीन पहिया प्लेटफॉर्म में फिट हो जाता है और उसी से पूरा कंट्रोल होता है। जब यह जुड़ा होता है तो यह एक फुल-फ्लेज्ड तीन पहिया वाहन बन जाता है, जिसमें केबिन, विंडस्क्रीन और कार्गो या पैसेंजर स्पेस भी मिलता है।

कैसी है परफॉर्मेंस?

परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें दो अलग-अलग पावरट्रेन दिए गए हैं। तीन पहिया मॉड्यूल में 11 kWh बैटरी और 13.4 bhp मोटर मिलती है, जिसकी टॉप स्पीड 50 km/h है। वहीं स्कूटर में 3.5 kWh बैटरी और 4 bhp मोटर दी गई है, जिसकी टॉप स्पीड 60 km/h तक जाती है। खास बात यह है कि दोनों बैटरियां रिमूवेबल हैं, जिससे चार्जिंग आसान हो जाती है।

यह वाहन खासतौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, जो खुद का काम करते हैं, जैसे डिलीवरी पार्टनर या छोटे व्यापारी। दिन में कार्गो ढोने और शाम को पर्सनल यूज, दोनों काम एक ही वाहन से हो सकते हैं, जिससे लागत भी कम होगी और कमाई के मौके भी बढ़ेंगे।