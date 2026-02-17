Hindustan Hindi News
सामने आई 7-सीटर निसान ग्रेवाइट की वैरिएंट-वाइज कीमतें, ₹5.65 लाख में सबसे सस्ता मॉडल; यहां देखें फुल प्राइस लिस्ट

Feb 17, 2026 11:32 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
कार निर्माता कंपनी निसान की 7-सीटर ग्रेवाइट ₹5.65 लाख (एक्स-शोरूम) में लॉन्च हो गई है। अब इसकी वैरिएंट-वाइज कीमतें सामने आ गई हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

सामने आई 7-सीटर निसान ग्रेवाइट की वैरिएंट-वाइज कीमतें, ₹5.65 लाख में सबसे सस्ता मॉडल; यहां देखें फुल प्राइस लिस्ट
ये भी पढ़ें:₹10.99 लाख में आई मारुति ई-विटारा, मात्र ₹3.99 आएगा 1 किमी. चलने का खर्च

निसान ग्रेवाइट की वैरिएंट-वाइज कीमतें

निसान ग्रेवाइट वैरिएंटट्रांसमिशनकीमत
VisiaMT5,65,000
AcentaMT6,59,000
N-ConnectaMT7,20,000
N-Connecta EZ ShiftAMT7,80,000
TeknaMT7,91,000
Tekna EZ ShiftAMT8,49,000
Tekna Launch EditionMT8,35,000
Tekna Launch Edition EZ ShiftAMT8,93,000

पहले 5,000 ग्राहकों के लिए खास ऑफर

कंपनी ने शुरुआती ग्राहकों के लिए कुछ खास फायदे भी दिए हैं। इसमें 5 साल का कॉम्प्लिमेंट्री मेंटेनेंस, आसान फाइनेंस विकल्प, अपग्रेड स्कीम और 3 साल / 1 लाख किमी. की स्टैंडर्ड वारंटी मिल रही है। इसकी वारंटी बढ़ाकर 10 साल / 5 लाख किमी. तक का विकल्प भी दिया गया है।

इसके अलावा पहले 1,001 यूनिट्स के लिए लॉन्च एडिशन में JBL ऑडियो सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग, डुअल-चैनल डैशकैम भी मिलेगा।

इंजन और माइलेज

नई निसान ग्रेवाइट (Nissan Gravite) में 1.0 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 72 hp की पावर और 96 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल या AMT गियरबॉक्स मिलता है। इसका माइलेज मैनुअल के लिए 19.3 kmpl और ऑटोमैटिक के लिए 19.6 kmpl है। जल्द ही मैनुअल वैरिएंट के लिए डीलर-फिटेड डुअल सिलेंडर CNG विकल्प भी आने वाला है।

किस प्लेटफॉर्म पर बनी है?

ग्रेवाइट (Gravite) को CMF-A+ प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जिसे वह रेनो ट्राइबर (Renault Triber) के साथ साझा करती है। इसमें लागत कम रखने के लिए बड़े पैमाने पर लोकलाइजेशन किया गया है।

बड़ी दिखने वाली छोटी MPV

निसान ग्रेवाइट (Gravite) का डिजाइन ऊंचा और सीधा (Tall & Upright) रखा गया है, ताकि अंदर ज्यादा जगह मिल सके। इसके मुख्य हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें C-शेप LED लाइट्स, बड़ा फ्रंट ग्रिल, रूफ रेल्स, बॉडी क्लैडिंग, अलॉय व्हील्स और स्टाइलिश टेल लैंप मिलते हैं।

ये भी पढ़ें:टोयोटा का बड़ा धमाका... अपनी लग्जरी सेडान को इस महीने ₹3.35 लाख सस्ता कर दिया

अंदर से कितनी प्रैक्टिकल?

ये 7-सीटर MPV है, जिसमें सीट अरेंजमेंट काफी फ्लेक्सिबल है। इसमें सेकेंड लाइन स्लाइडर और रिक्लाइनर मिलता है। इसमें फ्लैट फ्लोर से ज्यादा स्पेस मिलता है। इसमें फिजिकल क्लाइमेट कंट्रोल और कई स्टोरेज स्पेस मिलता है। टॉप वैरिएंट्स में 8-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन और 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है।

फीचर्स की लंबी लिस्ट

इसमें वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, क्रूज कंट्रोल, ऑटो हेडलैंप और वाइपर, पुश-बटन स्टार्ट, रियर AC वेंट, वायरलेस चार्जिंग, रिवर्स कैमरा, पार्किंग सेंसर और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलती है।

ये भी पढ़ें:₹10.99 लाख में आई मारुति ई-विटारा, मात्र ₹3.99 आएगा 1 किमी. चलने का खर्च

सेफ्टी में भी मजबूत

निसान ग्रेवाइट (Gravite) में स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), ABS + EBD, हिल स्टार्ट असिस्ट, TPMS जैसे फीचर मिलते हैं।

