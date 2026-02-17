सामने आई 7-सीटर निसान ग्रेवाइट की वैरिएंट-वाइज कीमतें, ₹5.65 लाख में सबसे सस्ता मॉडल; यहां देखें फुल प्राइस लिस्ट

Feb 17, 2026 11:32 pm IST

कार निर्माता कंपनी निसान की 7-सीटर ग्रेवाइट ₹5.65 लाख (एक्स-शोरूम) में लॉन्च हो गई है। अब इसकी वैरिएंट-वाइज कीमतें सामने आ गई हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

भारतीय बाजार में बजट MPV सेगमेंट में हलचल मचाते हुए निसान ग्रेवाइट (Nissan Gravite) की एंट्री हो गई है। इसकी शुरुआती कीमत सिर्फ ₹5.65 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है, वो भी पहले 1,001 ग्राहकों के लिए खास लॉन्च ऑफर के तहत इसको तय किया गया है। कम कीमत, 7-सीटर ऑप्शन और कई गजब फीचर्स के साथ यह MPV सीधे फैमिली खरीदारों को टारगेट कर रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

निसान ग्रेवाइट की वैरिएंट-वाइज कीमतें

निसान ग्रेवाइट वैरिएंट ट्रांसमिशन कीमत Visia MT 5,65,000 Acenta MT 6,59,000 N-Connecta MT 7,20,000 N-Connecta EZ Shift AMT 7,80,000 Tekna MT 7,91,000 Tekna EZ Shift AMT 8,49,000 Tekna Launch Edition MT 8,35,000 Tekna Launch Edition EZ Shift AMT 8,93,000

पहले 5,000 ग्राहकों के लिए खास ऑफर

कंपनी ने शुरुआती ग्राहकों के लिए कुछ खास फायदे भी दिए हैं। इसमें 5 साल का कॉम्प्लिमेंट्री मेंटेनेंस, आसान फाइनेंस विकल्प, अपग्रेड स्कीम और 3 साल / 1 लाख किमी. की स्टैंडर्ड वारंटी मिल रही है। इसकी वारंटी बढ़ाकर 10 साल / 5 लाख किमी. तक का विकल्प भी दिया गया है।

इसके अलावा पहले 1,001 यूनिट्स के लिए लॉन्च एडिशन में JBL ऑडियो सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग, डुअल-चैनल डैशकैम भी मिलेगा।

इंजन और माइलेज

नई निसान ग्रेवाइट (Nissan Gravite) में 1.0 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 72 hp की पावर और 96 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल या AMT गियरबॉक्स मिलता है। इसका माइलेज मैनुअल के लिए 19.3 kmpl और ऑटोमैटिक के लिए 19.6 kmpl है। जल्द ही मैनुअल वैरिएंट के लिए डीलर-फिटेड डुअल सिलेंडर CNG विकल्प भी आने वाला है।

किस प्लेटफॉर्म पर बनी है?

ग्रेवाइट (Gravite) को CMF-A+ प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जिसे वह रेनो ट्राइबर (Renault Triber) के साथ साझा करती है। इसमें लागत कम रखने के लिए बड़े पैमाने पर लोकलाइजेशन किया गया है।

बड़ी दिखने वाली छोटी MPV

निसान ग्रेवाइट (Gravite) का डिजाइन ऊंचा और सीधा (Tall & Upright) रखा गया है, ताकि अंदर ज्यादा जगह मिल सके। इसके मुख्य हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें C-शेप LED लाइट्स, बड़ा फ्रंट ग्रिल, रूफ रेल्स, बॉडी क्लैडिंग, अलॉय व्हील्स और स्टाइलिश टेल लैंप मिलते हैं।

अंदर से कितनी प्रैक्टिकल?

ये 7-सीटर MPV है, जिसमें सीट अरेंजमेंट काफी फ्लेक्सिबल है। इसमें सेकेंड लाइन स्लाइडर और रिक्लाइनर मिलता है। इसमें फ्लैट फ्लोर से ज्यादा स्पेस मिलता है। इसमें फिजिकल क्लाइमेट कंट्रोल और कई स्टोरेज स्पेस मिलता है। टॉप वैरिएंट्स में 8-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन और 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है।

फीचर्स की लंबी लिस्ट

इसमें वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, क्रूज कंट्रोल, ऑटो हेडलैंप और वाइपर, पुश-बटन स्टार्ट, रियर AC वेंट, वायरलेस चार्जिंग, रिवर्स कैमरा, पार्किंग सेंसर और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलती है।

