इतनी सस्ती 7-सीटर? ₹5.76 लाख की कार पर अलग से ₹95,000 की छूट, साल के आखिरी में ग्राहकों पर मेहरबान हुई कंपनी
अगर आप सोच रहे हैं कि 2025 खत्म होने से पहले कौन सी फैमिली कार खरीदें, तो रेनो ट्राइबर (Renault Triber) दिसंबर 2025 में सबसे समझदारी भरा विकल्प हो सकती है। चाहे आप पुराना स्टॉक (95,000 की बचत) लें या अपडेटेड मॉडल (80,000 बचत) दोनों ही डील आपके पैसे की पूरी कीमत वसूल कर सकती है।
अगर आप परिवार के लिए एक किफायती 7-सीटर कार ढूंढ रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए किसी जबरदस्त ऑफर से कम नहीं है। जी हां, क्योंकि देश की सबसे सस्ती 7-सीटर MPV रेनो ट्राइबर (Renault Triber) पर दिसंबर 2025 में शानदार डिस्काउंट मिल रहा है। रेनो ने साल के आखिरी महीने में ट्राइबर (Triber) पर 95,000 तक के ऑफर्स देने की घोषणा की है, जिससे इसे खरीदना और भी ज्यादा फायदेमंद हो गया है। आइए जरा विस्तार से इस डिस्काउंट ऑफर की डिटेल्स जानते हैं।
प्री-फेसलिफ्ट मॉडल पर 95,000 की छूट
कंपनी पुराने (Pre-Facelift) MY2025 रेनो ट्राइबर (Renault Triber) पर सबसे ज्यादा बेनिफिट दे रही है, जो कि 95,000 रुपये तक पहुंच जाता है। कुछ डीलरशिप के पास अभी भी प्री-फेसलिफ्ट (Pre-Facelift) MY2025 ट्राइबर (Triber) का स्टॉक उपलब्ध है, जिस कारण इन यूनिट्स पर कंपनी की तरफ से सबसे ज्यादा छूट दी जा रही है।
कंपनी इस पर कुल बेनिफिट 95,000 रुपये तक दे रही है। इन बेनिफिट्स में आमतौर पर कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट/रूरल स्कीम और डीलर लेवल ऑफर्स शामिल हैं। यह ऑफर उन ग्राहकों के लिए बेहद आकर्षक है, जो कम बजट में एक फैमिली 7-सीटर खरीदना चाहते हैं।
अपडेटेड रेनो ट्राइबर पर 80,000 की बचत
अपडेटेड रेनो ट्राइबर (Renault Triber Facelift) पर कंपनी 80,000 रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है। नया अपडेटेड मॉडल भी ऑफर्स के साथ उपलब्ध है, लेकिन यहां डिस्काउंट थोड़ा कम रखा गया है, जो कि 80,000 रुपये तक जाता है। ये बेनिफिट शहर और वैरिएंट के हिसाब से बदल सकता है। बता दें कि नया मॉडल बेहतर फीचर्स, अपडेटेड स्टाइलिंग और सेफ्टी अपग्रेड्स के साथ आता है। अगर आप नई लुक वाली ट्राइबर (Triber) में दिलचस्पी रखते हैं, तो भी यह बचत काफी आकर्षक है।
ट्राइबर क्यों है भारत की बेस्ट बजट 7-सीटर?
रेनो ट्राइबर 7-सीटर ऑप्शन सबसे कम प्राइस में फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट और बड़ा बूट स्पेस उपलब्ध कराती है। इसमें स्मूद और फ्रूगल 1.0-लीटर इंजन मिलता है, जो कम मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ आता है। ये कार फैमिली और कॉमर्शियल दोनों इस्तेमाल के लिए बढ़िया है। ट्राइबर (Triber) हमेशा से अपनी वैल्यू-फॉर-मनी पोजिशनिंग के लिए मशहूर रही है और अब इन ऑफर्स के बाद यह डील और भी शानदार हो जाती है।
