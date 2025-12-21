भारत में बजाज के प्लांट में बनी, फिर भी देश के लोग नहीं खरीद पाएंगे ये बाइक; वजह जान चौंक जाएंगे आप

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

अगर आप स्टाइल और कलेक्शन के शौकीन हैं, तो यह बाइक जरूर दिल जीत सकती है, लेकिन फिलहाल ये मेड-इन-इंडिया बाइक सिर्फ विदेशी बाजारों में ही उपलब्ध है। जी हां, क्योंकि अभी इस बाइक को सिर्फ यूके में लॉन्च किया गया है। आइए जानते हैं कि इसके भारत में लॉन्च होने की संभावना कितनी है?

Dec 21, 2025 02:57 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारतीय बाइक प्रेमियों के लिए यह खबर थोड़ी हैरान करने वाली है। भारत में बनी ट्रॉयम्फ ट्रैकर 4000 (Triumph Tracker 400) को यूके (UK) में लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद यह बाइक भारत में लॉन्च होने की संभावना बेहद कम है, यानी मेड-इन-इंडिया होने के बावजूद भारतीय ग्राहक इसे खरीद नहीं पाएंगे। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

यूके में लॉन्च, कीमत क्या है?

ट्रॉयम्फ मोटरसाइकिल (Triumph Motorcycles) ने ट्रॉयम्फ ट्रैकर 400 (Triumph Tracker 400) को ब्रिटेन में GBP 5,745 की कीमत पर लॉन्च किया है, जो भारतीय करेंसी में करीब 6.95 लाख के आसपास है। यह बाइक भारत में ही बजाज ऑटो के प्लांट में बनाई जा रही है।

भारत में क्यों नहीं आएगी ट्रॉयम्फ ट्रैकर 400?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब बाइक भारत में बन रही है, तो यहां क्यों नहीं बेची जाएगी? इसके पीछे कुछ अहम वजहें हैं।

1- भारतीय बाजार में पहले से विकल्प मौजूद

भारत में ट्रॉयम्फ (Triumph) पहले ही स्पीड 400 (Speed 400) और स्क्रैम्बलर 400 X (Scrambler 400 X) जैसी ज्यादा प्रैक्टिकल और डिमांड वाली बाइक्स बेच रही है। ट्रैकर 400 (Tracker 400) न तो स्क्रैम्बलर (Scrambler) जितनी एडवेंचर-फ्रेंडली है और न ही स्पीड 400 (Speed 400) जितनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए उपयोगी है।

2- सिर्फ डिजाइन ही सबसे बड़ा USP

ट्रॉयम्फ ट्रैकर 4000 (Triumph Tracker 400) का सबसे बड़ा आकर्षण इसका फैक्ट्री-कस्टम, फ्लैट-ट्रैकर स्टाइल डिजाइन है। लेकिन, भारत में फ्लैट-ट्रैकर बाइक्स का क्रेज काफी सीमित है। यहां ग्राहक ज्यादा तर स्क्रैम्बलर, रोडस्टर और एडवेंचर बाइक्स पसंद करते हैं।

3- निच (Niche) सेगमेंट की बाइक

यह बाइक एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है, न कि मास-मार्केट बाइक है। ऐसे में ट्रॉयम्फ (Triumph) को लगता है कि भारत में इसकी बिक्री संख्या बहुत कम रह सकती है। ट्रॉयम्फ ट्रैकर 4000 (Triumph Tracker 400) का लुक पूरी तरह से पुरानी फ्लैट-ट्रैक रेस बाइक्स से इंस्पायर है।

डिजाइन हाइलाइट्स

डिजाइन हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें राउंड LED हेडलैंप, फ्लैट और लंबी सीट, सीट काउल और ट्रैकर-स्टाइल साइड पैनल, कॉम्पैक्ट फ्यूल टैंक, स्लीक टेल सेक्शन, मिनिमल और क्लीन बॉडी डिजाइन मिलती है। यह बाइक स्पीड 400 (Speed 400) और आने वाली थ्रॉक्सटन 400 (Thruxton 400) के बीच पोजिशन की गई है।

फीचर्स: सिंपल लेकिन सेफ

फीचर्स के मामले में ट्रॉयम्फ ट्रैकर 4000 (Triumph Tracker 400) ज्यादा हाई-टेक नहीं है।इसमें मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें फुल LED लाइटिंग मिलती है। इसमें सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इसमें स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्यूल-चैनल ABS मिलता है। हालांकि, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी या नेविगेशन जैसे फीचर्स नहीं दिए गए हैं।

इंजन और परफॉर्मेंस

इस बाइक में वही दमदार इंजन मिलता है, जो Thruxton 400 में देखने को मिलेगा। इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 398.15cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है, जो 41.42 bhp की पावर और 37.5 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। इसमें स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच दिया गया है। यह इंजन परफॉर्मेंस और स्मूद राइडिंग के लिए जाना जाता है।

ट्रॉयम्फ ट्रैकर 4000 (Triumph Tracker 400) एक खूबसूरत, स्टाइलिश और यूनिक बाइक है, लेकिन यह भारत के मास-मार्केट ग्राहकों की जरूरतों के हिसाब से फिट नहीं बैठती। यही वजह है कि भारत में बनी होने के बावजूद यह बाइक भारतीय शोरूम तक नहीं पहुंचेगी।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
