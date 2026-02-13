कॉमेट और टियागो EV को 'टेंशन' देने आ रही ये इलेक्ट्रिक कार, सिर्फ ₹4 लाख होगी कीमत! टेस्टिंग शुरू

देश के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेमगेंट में अब कई मॉडल की एंट्री हो चुकी है। हालांकि, अभी भी इस सेगमेंट को सस्ती कारों का इंतजार है। कहने को MG कॉमैट EV और टाटा टियागो EV जैसे सस्ते मॉडल मौजूद है, लेकिन ग्राहकों को सस्ते ऑप्शन ज्यादा चाहिए। अब इसमें ब्लिंक मोबिलिटी का नाम शामिल होने वाला है।

देश के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेमगेंट में अब कई मॉडल की एंट्री हो चुकी है। हालांकि, अभी भी इस सेगमेंट को सस्ती कारों का इंतजार है। कहने को MG कॉमैट EV और टाटा टियागो EV जैसे सस्ते मॉडल मौजूद है, लेकिन ग्राहकों को सस्ते ऑप्शन ज्यादा चाहिए। ऐसे में अब इस लिस्ट में गुरुग्राम की स्टार्टअप ब्लिंक मोबिलिटी का नाम शामिल होने वाला है। दरअसल, कंपनी एक अफॉर्डेबल इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर पर काम कर रही है। इस कार की टेस्टिंग भी शुरू की जा चुकी है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

4 लाख रुपए के करीब कीमत

इस कार के वीडियो runtimebrt नाम के व्लॉगर ने शेयर किया है। वीडियो में उन्होंने बताया कि कंपनी अब वर्किंग प्रोटोटाइप को Car1 कह रही है। हालांकि, यह फाइनल नाम नहीं है। इसका असली नाम अलग हो सकता है। 2026 के पहले 6 महीने में कंपनी इस प्रोडक्ट पर बड़े पैमाने पर काम करेगी। उन्होंने इसे सड़क पर टेस्ट करना शुरू कर दिया है। इस दौरान आने वाली दिक्कतों को दूर करेंगे। ब्लिंक EV का प्रोडक्शन वर्जन एक थ्री व्हीलर की कीमत पर लॉन्च होने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये करीब 4 लाख रुपए के करीब लॉन्च हो सकती है। इसका मुकाबला एमजी कॉमेट और टाटा टियोगा से होगा।

ब्लिंक EV का डिजाइन और इंटीरियर डिजाइन के मामले में ब्लिंक EV एक हेवी मॉडिफाइड टाटा नैनो जैसा दिखता है। अभी पक्का नहीं पता कि उन्होंने नैनो से शेल लिया है या इसे शुरू से बनाया है। Blinq EV के फ्रंट एंड में एक मोटी ग्लॉस ब्लैक स्ट्रिप है जिसके बीच में एक इल्यूमिनेटेड Blinq लोगो है। हेडलाइट्स LED यूनिट्स हैं जो ब्लैक स्ट्रिप के सबसे आखिर में लगी हैं। बंपर साफ दिखता है। फ्रंट में कोई ग्रिल नहीं है, क्योंकि यह एक EV है। Blinq EV को पिछले कुछ सालों में जिन बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, उनमें से एक साइज ऑप्टिमाइजेशन थी। कड़ी टेस्टिंग के बाद, ऐसा लगता है कि वे आखिरकार इसे हासिल करने में कामयाब हो गए हैं।

उन्होंने बॉडी पैनल्स के लिए प्रोप्राइटरी कम्पोजिट मटीरियल का इस्तेमाल किया है, जो उन्हें एक्सटीरियर डिजाइन करने में मदद करता है। कंपनी का दावा है कि ये कस्टम पैनल्स रेगुलर स्टील पैनल्स से ज्यादा मजबूत बनाती हैं। गाड़ी का साइज बहुत जरूरी है, क्योंकि इसे शहर में इस्तेमाल के लिए डिजाइन की गई इलेक्ट्रिक कार माना जा रहा है। EV के छोटे साइज ड्राइवरों को भीड़-भाड़ वाली शहर की सड़कों पर आसानी से निकलने में मदद करेंगे। एक और पहलू जिस पर Blinq काम कर रहा है, वह है बैटरी टेक्नोलॉजी। ज्यादातर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरह, यह फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर सकती है।

बैटरी टेक्नोलॉजी पर भी कर रही काम

इस स्वैपिंग प्रोसेस को आसान बनाने के लिए, ब्लिंक एक ऐसे सिस्टम पर काम कर रहा है, जहां बैटरी को एक ही कमांड से आसानी से लैच और D-लैच किया जा सकता है। यह वॉइस-एक्टिवेटेड कमांड है या कुछ औ, यह तो वक्त ही बताएगा। अगर यह गाड़ी के नीचे मैनुअल लॉक है, तो ब्लिंक को यह पक्का करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है कि लॉक मलबे से सुरक्षित रहे और गड्ढों या स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी चलाते समय खराब ना हो। अगर लॉक टूट जाता है, तो बैटरी के गाड़ी से गिरने का चांस ज्यादा होगा।