अब पोलारिस से अलग होगी इंडियन मोटरसाइकिल! 2026 से शुरू करेगी नया सफर, बनाएगी खुद की बाइक्स

संक्षेप: इंडियन मोटरसाइकिल अब पोलारिस से अलग होगी। 2026 से ये कंपनी अपना नया सफर शुरू करेगी। अब इंडियन मोटरसाइकिल (Indian Motorcycle) एक स्वतंत्र (Independent) कंपनी के रूप में काम करेगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

अमेरिका की मशहूर बाइक ब्रांड इंडियन मोटरसाइकिल (Indian Motorcycle) अब अपने नए अध्याय की शुरुआत करने जा रही है। कंपनी की पेरेंट कंपनी पोलारिस इंक (Polaris Inc) ने बड़ा ऐलान किया है। अब इंडियन मोटरसाइकिल (Indian Motorcycle) एक स्वतंत्र (Independent) कंपनी के रूप में काम करेगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

अब पोलारिस से अलग होगी इंडियन मोटरसाइकिल पोलारिस इंक (Polaris Inc) ने लॉस एंजेल्स (Los Angeles) बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म करोलवुड LP (Carolwood LP) को इंडियन मोटरसाइकिल (Indian Motorcycle) में अपनी बहुमत हिस्सेदारी (Majority Stake) बेचने का फैसला किया है। यह डील 2026 की पहली तिमाही (Q1 2026) तक पूरी हो जाएगी। पोलारिस (Polaris) अब इस ब्रांड में थोड़ा-सा इक्विटी शेयर तो रखेगी, लेकिन ऑपरेशनल कंट्रोल पूरी तरह करोलवुड LP (Carolwood LP) के पास चला जाएगा।

पोलारिस और करोलवुड दोनों के बयान पोलारिस (Polaris) के CEO Mike Speetzen ने कहा कि यह फैसला दोनों कंपनियों के लिए नए इनोवेशन और तेज ग्रोथ का रास्ता खोलेगा। इंडियन मोटरसाइकिल (Indian Motorcycle) अब अपने दम पर आगे बढ़ सकेगी।

करोलवुड LP (Carolwood LP) के प्रिंसिपल Andrew Shanfeld ने कहा कि इंडियन मोटरसाइकिल (Indian Motorcycle) एक शानदार लेगेसी ब्रांड है और इसे अब अपने स्वतंत्र नेतृत्व और दिशा की जरूरत है। हम इसके अगले ग्रोथ फेज को सपोर्ट करने के लिए उत्साहित हैं।

इंडियन मोटरसाइकिल का नया सफर

इंडियन मोटरसाइकिल (Indian Motorcycle) लगभग 478 मिलियन डॉलर (करीब ₹3,980 करोड़) का सालाना बिजनेस करती है, अब खुद के नाम से एक स्टैंडअलोन कंपनी के रूप में काम करेगी। कंपनी के प्रोडक्शन प्लांट और डिजाइन सेंटर में कोई बदलाव नहीं होगा।

इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्पिरिटी लेक (Spirit Lake) (Iowa) और मोंटीसेलो (Monticello) (Minnesota) में जारी रहेगी। इसकी डिजाइन और टेक्नोलॉजी Burgdorf (Switzerland) में सेंटर रहेगा। सभी डीलरशिप, सर्विस और सेल्स ऑपरेशंस पहले की तरह चलते रहेंगे।