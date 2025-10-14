Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Indian Motorcycle to Become Independent Entity from Polaris, check all details

अब पोलारिस से अलग होगी इंडियन मोटरसाइकिल! 2026 से शुरू करेगी नया सफर, बनाएगी खुद की बाइक्स

संक्षेप: इंडियन मोटरसाइकिल अब पोलारिस से अलग होगी। 2026 से ये कंपनी अपना नया सफर शुरू करेगी। अब इंडियन मोटरसाइकिल (Indian Motorcycle) एक स्वतंत्र (Independent) कंपनी के रूप में काम करेगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Tue, 14 Oct 2025 06:42 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on
अब पोलारिस से अलग होगी इंडियन मोटरसाइकिल! 2026 से शुरू करेगी नया सफर, बनाएगी खुद की बाइक्स

अमेरिका की मशहूर बाइक ब्रांड इंडियन मोटरसाइकिल (Indian Motorcycle) अब अपने नए अध्याय की शुरुआत करने जा रही है। कंपनी की पेरेंट कंपनी पोलारिस इंक (Polaris Inc) ने बड़ा ऐलान किया है। अब इंडियन मोटरसाइकिल (Indian Motorcycle) एक स्वतंत्र (Independent) कंपनी के रूप में काम करेगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:किसी को 17, किसी को 59 तो किसी को 85; इन 10 कारों की बिक्री का बुरा हाल!

अब पोलारिस से अलग होगी इंडियन मोटरसाइकिल

पोलारिस इंक (Polaris Inc) ने लॉस एंजेल्स (Los Angeles) बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म करोलवुड LP (Carolwood LP) को इंडियन मोटरसाइकिल (Indian Motorcycle) में अपनी बहुमत हिस्सेदारी (Majority Stake) बेचने का फैसला किया है। यह डील 2026 की पहली तिमाही (Q1 2026) तक पूरी हो जाएगी। पोलारिस (Polaris) अब इस ब्रांड में थोड़ा-सा इक्विटी शेयर तो रखेगी, लेकिन ऑपरेशनल कंट्रोल पूरी तरह करोलवुड LP (Carolwood LP) के पास चला जाएगा।

पोलारिस और करोलवुड दोनों के बयान

पोलारिस (Polaris) के CEO Mike Speetzen ने कहा कि यह फैसला दोनों कंपनियों के लिए नए इनोवेशन और तेज ग्रोथ का रास्ता खोलेगा। इंडियन मोटरसाइकिल (Indian Motorcycle) अब अपने दम पर आगे बढ़ सकेगी।

करोलवुड LP (Carolwood LP) के प्रिंसिपल Andrew Shanfeld ने कहा कि इंडियन मोटरसाइकिल (Indian Motorcycle) एक शानदार लेगेसी ब्रांड है और इसे अब अपने स्वतंत्र नेतृत्व और दिशा की जरूरत है। हम इसके अगले ग्रोथ फेज को सपोर्ट करने के लिए उत्साहित हैं।

इंडियन मोटरसाइकिल का नया सफर

इंडियन मोटरसाइकिल (Indian Motorcycle) लगभग 478 मिलियन डॉलर (करीब ₹3,980 करोड़) का सालाना बिजनेस करती है, अब खुद के नाम से एक स्टैंडअलोन कंपनी के रूप में काम करेगी। कंपनी के प्रोडक्शन प्लांट और डिजाइन सेंटर में कोई बदलाव नहीं होगा।

इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्पिरिटी लेक (Spirit Lake) (Iowa) और मोंटीसेलो (Monticello) (Minnesota) में जारी रहेगी। इसकी डिजाइन और टेक्नोलॉजी Burgdorf (Switzerland) में सेंटर रहेगा। सभी डीलरशिप, सर्विस और सेल्स ऑपरेशंस पहले की तरह चलते रहेंगे।

ये भी पढ़ें:किसी को 17, किसी को 59 तो किसी को 85; इन 10 कारों की बिक्री का बुरा हाल!

इंडियन मोटरसाइकिल (Indian Motorcycle) की ये नई शुरुआत सिर्फ एक कॉर्पोरेट डील नहीं, बल्कि एक सदी पुराने ब्रांड की आजादी की कहानी है। अब ये दिग्गज अमेरिकी बाइक कंपनी अपने नए बॉस और नई दिशा के साथ आगे बढ़ रही है। दोबारा दुनिया के प्रीमियम मोटरसाइकिल मार्केट में अपनी पहचान मजबूत करने की तैयारी में है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।