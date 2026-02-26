बड़ा फैसला! देश के हर पंप पर मिलेगा दूसरा पेट्रोल, 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा ये नया नियम

1 अप्रैल 2026 से देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हर पेट्रोल पंप पर E20 पेट्रोल ही बेचा जाएगा। इतना ही नहीं, इस E20 पेट्रोल का न्यूनतम RON (ऑक्टेन वैल्यू) 95 होना भी अनिवार्य कर दिया गया है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

क्या है सरकार का नया आदेश?

17 फरवरी को जारी अधिसूचना में पेट्रोलियम मंत्रालय ने तेल कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अधिकतम 20% इथेनॉल मिक्स पेट्रोल (E20) की सप्लाई करें। इसके साथ ही ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) के मानकों का पालन करें और पेट्रोल का न्यूनतम RON 95 सुनिश्चित करें। सरकार ने यह भी कहा है कि विशेष परिस्थितियों में कुछ इलाकों के लिए अस्थायी छूट दी जा सकती है।

क्या है RON और क्यों है इतना जरूरी?

आपको बता दें कि RON यानी रिसर्च ऑक्टेन नंबर ईंधन की उस क्षमता को दर्शाता है, जिससे वह इंजन में नॉकिंग (असमय जलना) से बच सके। जब पेट्रोल इंजन में समय से पहले जलने लगता है, तो पिंगिंग जैसी आवाज आती है और परफॉर्मेंस गिरती है। इससे लंबे समय में इंजन को नुकसान हो सकता है। उच्च RON वाला पेट्रोल हाई-कम्प्रेशन और टर्बो इंजन के लिए बेहतर होता है।

E20 से पहले भारत में सामान्य पेट्रोल का RON 91-92 होता था। लेकिन, इथेनॉल मिलाने से यह बढ़ गया है। दिलचस्प बात यह है कि इथेनॉल का खुद का RON करीब 108 होता है, इसलिए E20 पेट्रोल का RON अक्सर 97 के आसपास पहुंच जाता है।

लेकिन क्या ज्यादा RON मतलब ज्यादा माइलेज है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। हालांकि, E20 पेट्रोल का ऑक्टेन ज्यादा है, लेकिन इसमें ऊर्जा घनत्व (Energy Density) कम होती है। इसका मतलब है कि माइलेज में 3–7% तक गिरावट आ सकती है। इससे एक लीटर में शुद्ध पेट्रोल जितनी ऊर्जा नहीं मिलती, यानी पावर बेहतर मिल सकती है, लेकिन माइलेज थोड़ा कम हो सकता है।

प्रीमियम पेट्रोल का क्या होगा?

अब सवाल ये है कि जब सामान्य पेट्रोल का RON ही 95 या उससे ज्यादा होगा, तो लोग महंगा प्रीमियम पेट्रोल क्यों खरीदेंगे? फिलहाल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का XP100 और हिंदुस्तान पेट्रोलियम बिना इथेनॉल वाला हाई-ऑक्टेन पेट्रोल बेचते रहेंगे। लेकिन, ये पेट्रोल काफी महंगे हैं। ऐसे में आम ग्राहकों के लिए E20 (95 RON) एक संतुलित विकल्प बन सकता है।

सरकार क्यों चला रही E20 अभियान?

भारत का इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम तीन बड़े मकसद पूरे करता है। इससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना, प्रदूषण घटाना (इथेनॉल साफ जलता है) और किसानों को फायदा पहुंचाना (गन्ना, मक्का आदि से इथेनॉल बनता है) है। भारत जून 2022 में ही 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग (E10) का लक्ष्य समय से पहले हासिल कर चुका था। अब E20 को देशभर में अनिवार्य किया जा रहा है।

क्या आपकी गाड़ी पर पड़ेगा असर?

नई गाड़ियां (2023-2025 के बाद बनी) ज्यादातर वाहन E20-रेडी हैं। इसलिए इस पर कुछ खास असर नहीं पड़ना चाहिए। इसमें किसी बड़ी समस्या की संभावना नहीं है। लेकिन, इससे पुरानी गाड़ियों के माइलेज में हल्की गिरावट देखने को मिलेगी। साथ ही रबर और प्लास्टिक पार्ट्स पर ज्यादा असर देखने को मिलेगा। इससे फ्यूल लाइन में जंग या घिसाव का खतरा हो सकता है। ऐसे में पुरानी गाड़ियों के मालिकों को नियमित सर्विसिंग करानी चाहिए। फ्यूल सिस्टम क्लीनर जैसे एडिटिव्स का इस्तेमाल करना चाहिए।

