Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

बड़ा फैसला! देश के हर पंप पर मिलेगा दूसरा पेट्रोल, 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा ये नया नियम

Feb 26, 2026 02:03 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

1 अप्रैल 2026 से देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हर पेट्रोल पंप पर E20 पेट्रोल ही बेचा जाएगा। इतना ही नहीं, इस E20 पेट्रोल का न्यूनतम RON (ऑक्टेन वैल्यू) 95 होना भी अनिवार्य कर दिया गया है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

बड़ा फैसला! देश के हर पंप पर मिलेगा दूसरा पेट्रोल, 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा ये नया नियम

भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि 1 अप्रैल 2026 से देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हर पेट्रोल पंप पर E20 पेट्रोल ही बेचा जाएगा। इतना ही नहीं, इस E20 पेट्रोल का न्यूनतम RON (ऑक्टेन वैल्यू) 95 होना भी अनिवार्य कर दिया गया है, यानी अब नॉर्मल पेट्रोल भी पहले से ज्यादा हाई-ऑक्टेन वाला होगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 96.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.1 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:एक झटके में ₹2 लाख तक सस्ती हो गई मारुति की ये SUV, सिर्फ इसी महीने तक ऑफर

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Hero Karizma XMR

Hero Karizma XMR

₹ 1.84 - 1.86 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hero XPulse 200 4V

Hero XPulse 200 4V

₹ 1.4 - 1.55 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
KTM RC 390

KTM RC 390

₹ 3.23 लाख से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kawasaki Ninja ZX-4R

Kawasaki Ninja ZX-4R

₹ 9.4 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Matter Aera

Matter Aera

₹ 1.83 - 1.94 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Classic 350

Royal Enfield Classic 350

₹ 1.83 - 2.18 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

क्या है सरकार का नया आदेश?

17 फरवरी को जारी अधिसूचना में पेट्रोलियम मंत्रालय ने तेल कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अधिकतम 20% इथेनॉल मिक्स पेट्रोल (E20) की सप्लाई करें। इसके साथ ही ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) के मानकों का पालन करें और पेट्रोल का न्यूनतम RON 95 सुनिश्चित करें। सरकार ने यह भी कहा है कि विशेष परिस्थितियों में कुछ इलाकों के लिए अस्थायी छूट दी जा सकती है।

क्या है RON और क्यों है इतना जरूरी?

आपको बता दें कि RON यानी रिसर्च ऑक्टेन नंबर ईंधन की उस क्षमता को दर्शाता है, जिससे वह इंजन में नॉकिंग (असमय जलना) से बच सके। जब पेट्रोल इंजन में समय से पहले जलने लगता है, तो पिंगिंग जैसी आवाज आती है और परफॉर्मेंस गिरती है। इससे लंबे समय में इंजन को नुकसान हो सकता है। उच्च RON वाला पेट्रोल हाई-कम्प्रेशन और टर्बो इंजन के लिए बेहतर होता है।

E20 से पहले भारत में सामान्य पेट्रोल का RON 91-92 होता था। लेकिन, इथेनॉल मिलाने से यह बढ़ गया है। दिलचस्प बात यह है कि इथेनॉल का खुद का RON करीब 108 होता है, इसलिए E20 पेट्रोल का RON अक्सर 97 के आसपास पहुंच जाता है।

लेकिन क्या ज्यादा RON मतलब ज्यादा माइलेज है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। हालांकि, E20 पेट्रोल का ऑक्टेन ज्यादा है, लेकिन इसमें ऊर्जा घनत्व (Energy Density) कम होती है। इसका मतलब है कि माइलेज में 3–7% तक गिरावट आ सकती है। इससे एक लीटर में शुद्ध पेट्रोल जितनी ऊर्जा नहीं मिलती, यानी पावर बेहतर मिल सकती है, लेकिन माइलेज थोड़ा कम हो सकता है।

प्रीमियम पेट्रोल का क्या होगा?

अब सवाल ये है कि जब सामान्य पेट्रोल का RON ही 95 या उससे ज्यादा होगा, तो लोग महंगा प्रीमियम पेट्रोल क्यों खरीदेंगे? फिलहाल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का XP100 और हिंदुस्तान पेट्रोलियम बिना इथेनॉल वाला हाई-ऑक्टेन पेट्रोल बेचते रहेंगे। लेकिन, ये पेट्रोल काफी महंगे हैं। ऐसे में आम ग्राहकों के लिए E20 (95 RON) एक संतुलित विकल्प बन सकता है।

ये भी पढ़ें:देश ही नहीं विदेश में भी बजा इस मारुति SUV का डंका, कीमत ₹7 लाख से कम

सरकार क्यों चला रही E20 अभियान?

भारत का इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम तीन बड़े मकसद पूरे करता है। इससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना, प्रदूषण घटाना (इथेनॉल साफ जलता है) और किसानों को फायदा पहुंचाना (गन्ना, मक्का आदि से इथेनॉल बनता है) है। भारत जून 2022 में ही 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग (E10) का लक्ष्य समय से पहले हासिल कर चुका था। अब E20 को देशभर में अनिवार्य किया जा रहा है।

क्या आपकी गाड़ी पर पड़ेगा असर?

नई गाड़ियां (2023-2025 के बाद बनी) ज्यादातर वाहन E20-रेडी हैं। इसलिए इस पर कुछ खास असर नहीं पड़ना चाहिए। इसमें किसी बड़ी समस्या की संभावना नहीं है। लेकिन, इससे पुरानी गाड़ियों के माइलेज में हल्की गिरावट देखने को मिलेगी। साथ ही रबर और प्लास्टिक पार्ट्स पर ज्यादा असर देखने को मिलेगा। इससे फ्यूल लाइन में जंग या घिसाव का खतरा हो सकता है। ऐसे में पुरानी गाड़ियों के मालिकों को नियमित सर्विसिंग करानी चाहिए। फ्यूल सिस्टम क्लीनर जैसे एडिटिव्स का इस्तेमाल करना चाहिए।

ये भी पढ़ें:₹5.76 लाख की 7-सीटर टोयोटा और मारुति के मॉडल पर पड़ी भारी, 23% की मिली ग्रोथ

आखिर आम ग्राहक के लिए इसका क्या मतलब?

हर पेट्रोल पंप पर E20 पेट्रोल का ऑक्टेन 95 या उससे ज्यादा होगा और माइलेज थोड़ा कम हो सकता है। इससे पर्यावरण को फायदा मिलेगा। सरकार का यह कदम भारत को “ग्रीन फ्यूल” की दिशा में आगे बढ़ाने की बड़ी कोशिश है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ऑटो कंपनियां और ग्राहक इस बदलाव को कैसे अपनाते हैं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।