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E20 फ्यूल हुआ पुराना, अब E85 के लिए रहें तैयार, मौजूदा इंजन्स में आ सकती है प्रॉब्लम

Apr 21, 2026 02:01 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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सरकार E20 से आगे बढ़ कर E85 लाने के बारे में सोच रही है। रिपोर्ट के अनुसार एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने बताया कि E85 फ्यूल की अनुमति देने वाला ड्राफ्ट नोटिफिकेशन तैयार है। इसे जल्द ही जारी किए जाने की उम्मीद है।

E20 फ्यूल हुआ पुराना, अब E85 के लिए रहें तैयार, मौजूदा इंजन्स में आ सकती है प्रॉब्लम

1 अप्रैल 2026 से देशभर में पूरी तरह से E20 यानी 20 पर्सेंट इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल मिलने की शुरुआत हो गई है। अब सरकार E20 से आगे बढ़ कर E85 लाने के बारे में सोच रही है। ईटी ऑटो की रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती जियोपॉलिटिकल टेंशन और गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए सरकार E85 के रोलआउट पर विचार कर रही है। पश्चिम एशिया में चल रहे टकराव के कारण फ्यूल इंपोर्ट बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसी को देखते हुए इंपोर्टेड फ्यूल पर भारत की निर्भरता को कम करने की स्ट्रैटिजी पर सरकार तेजी से काम करती नजर आ रही है।

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ड्राफ्ट नोटिफिकेशन तैयार

ईटी ऑटो की रिपोर्ट की मानें, तो एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने बताया कि E85 फ्यूल की अनुमति देने वाला ड्राफ्ट नोटिफिकेशन तैयार है। इसे जल्द ही जारी किए जाने की उम्मीद है। अधिकारी ने कथित तौर पर कहा, 'बाजार में आम सहमति बन चुकी है और E85 के लिए वीइकल्स की प्रीलिमिनरी टेस्टिंग भी हो चुकी है और ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा।' E85 को लागू करने के लिए कई लेवल पर बड़े बदलावों की जरूरत है और इसीलिए यह तुरंत लागू नहीं होगा।

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स्टैंडर्ड पेट्रोल इंजन्स में नहीं किया जा सकेगा यूज

E85 मौजूदा E20 से काफी अलग होगा। इस हाई इथेनॉल ब्लेंड का यूज स्टैंडर्ड पेट्रोल इंजन्स में नहीं किया जा सकता है। इसके लिए फ्लेक्स-फ्यूल को सपोर्ट करने वाले वीइकल्स और फ्यूल स्टेशन्स पर अलग डिस्ट्रिब्यूशन इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। E85 के लिए डिजाइन किए गए इंजन कम इथेनॉल ब्लेंड पर भी आसानी से चल सकते हैं। हालांकि, मौजूदा इंजन्स की बात करें (खासतौर से पुराने इंजन), तो हाई इथेनॉल कॉन्टेंट के कॉन्टैक्ट में आने पर ये परफॉर्नेंस से जुड़ी प्रॉब्लम, कम एफिशिएंसी और रस्टिंग के कारण लॉन्ग-टर्म में वियर एंड टियर जैसी समस्या पैदा कर सकते हैं।

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इंपोर्टेड फ्यूल पर निर्भरता कम करने की कोशिश

E85 को बढ़ावा देने के पीछे की बड़ी वजह एनर्जी सिक्योरिटी और Environment Impact हैं। भारत क्रूड ऑइल के इंपोर्ट पर काफी ज्यादा निर्भर है। इससे देश में ग्लोबल टेंशन होने पर परेशानी होने लगती है। यह इजरायल-अमेरिका-ईरान युद्ध के दौरान कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाकर भारत इंपोर्टेड फ्यूल पर अपनी निर्भरता कम कर सकता है और डोमेस्टिक एनर्जी आत्मनिर्भरता को मजबूत कर सकता है।

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साथ ही, इथेनॉल ब्लेंडिंग क्लीन कॉम्बशन को बढ़ावा देकर वाहनों से होने वाले एमिशन को कम करने में भी सपोर्ट करता है। बताते चलें कि आने वाले सालों में E85 को अनिवार्य बनाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल इसके लागू होने की कोई ऑफिशियल डेट तय नहीं की गई है।

(Photo: Gemini AI)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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