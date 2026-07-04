पूरे पाकिस्तान ने मिलकर 17,660 कार खरीदीं, भारत में सिर्फ डिजायर को 24,546 ग्राहक मिले; हम 25 गुना ऊपर

खास बात ये है कि भारत में हर महीने नंबर-1 रहने वाली कार की बिक्री भी पाकिस्तान की कुल बिक्री से ज्यादा रहती है। जैसे, मई में मारुति डिजायर नंबर-1 कार ही थी और इसकी 24,546 यूनिट बिकी थीं। यानी पाकिस्तान की कुल कार बिक्री की तुलना में डिजायर की 6,886 यूनिट ज्यादा बिकी।

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भारत का ऑटोमोबाइल बाजार तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये दुनियाभर में कार बेचने के मामले में चीन और अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर है। भारतीय बाजार अब ICE सेगमेंट के साथ EV सेगमेंट में भी तेजी से ग्रोथ कर रहा है। वहीं, ऑप्शनल फ्यूल जैसे इथेनॉल पर भी काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि, हम यहां भारत की कामयाबी की बात नहीं कर रहे। बल्कि, भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की कार सेल्स की बात कर रहे हैं। दरअसल, मई में पूरे पाकिस्तान के अंदर कुल 17,660 कार बिकीं। जिसमें पैसेंजर कार्स, जीप और पिकअप कैटेगरी के मॉडल शामिल हैं। जबकि, इस दौरान भारत में 440,808 कार बिकीं। यानी हमने 423,148 कार ज्यादा बेचीं। पाकिस्तान से करीब 25 गुना ज्यादा।

खास बात ये है कि भारत में हर महीने नंबर-1 रहने वाली कार की बिक्री भी पाकिस्तान की कुल बिक्री से ज्यादा रहती है। जैसे, मई में मारुति डिजायर नंबर-1 कार ही थी और इसकी 24,546 यूनिट बिकी थीं। यानी पाकिस्तान की कुल कार बिक्री की तुलना में डिजायर की 6,886 यूनिट ज्यादा बिकी। दूसरी तरफ, अकेले किआ, टोयोटा जैसी कंपनियां भी इससे ज्यादा कार बेच देती हैं।

पाकिस्तान में कारों की बिक्री

पाकिस्तान में कारों की बिक्री की बात करें तो मई 2026 में पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (PAMA) द्वारा शेयर किए गए डेटा के मुताबिक, उसका कुल PV बाजार 17,660 यूनिट का रहा। इसमें पैसेंजर्स कार्स के साथ जीप और पिकअप भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, मई 2025 की तुलना में बाजार को 19% की साल-दर-साल के आधार पर ग्रोथ मिली। हालांकि, अप्रैल 2026 की तुलना में उसे 19.8% की डिग्रोथ का सामना करना पड़ा। चलिए एक बार सेल्स डेटा को देखते हैं।

पाकिस्तान में कार सेल्स मई 2026 कैटेगरी मई 2026 मई 2025 YoY % अप्रैल 2026 MoM % पैसेंजर्स कार्स 13,211 11,143 0.186 17,387 -24.00% जीप एंड पिकअप 4,449 3,692 0.205 4,628 -3.90% टोटल 17,660 14,835 0.19 22,015 -19.80%

पाकिस्तान में कार सेल्स की बात करें तो पैसेंजर्स कार्स सेगमेंट की मई 2026 में बिक्री 13,211 यूनिट की रही। जबकि, मई 2025 में ये आंकड़ा 11,143 यूनिट का था। यानी 0.186% की ग्रोथ मिली। दूसरी तरफ, अप्रैल 2026 में 17,387 यूनिट बिकी थीं। यानी यहां 24.00% की डिग्रोथ मिली। जीप एंड पिकअप सेगमेंट की मई 2026 में बिक्री 4,449 यूनिट की रही। जबकि, मई 2025 में ये आंकड़ा 3,692 यूनिट का था। यानी 0.205% की ग्रोथ मिली। दूसरी तरफ, अप्रैल 2026 में 4,628 यूनिट बिकी थीं। यानी यहां 3.90% की डिग्रोथ मिली। इस तरह इन दोनों सेगमेंट की मई 2026 में कुल बिक्री 17,660 यूनिट की रही। जबकि, मई 2025 में ये आंकड़ा 14,835 यूनिट का था। यानी 0.19% की ग्रोथ मिली। दूसरी तरफ, अप्रैल 2026 में 22,015 यूनिट बिकी थीं। यानी यहां 19.80% की डिग्रोथ मिली।

पाकिस्तान के बेस्ट मॉडल

पाकिस्तान की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो यहां टॉप-3 में हैचबैक और सेडान का दबदबा देखने को मिलता है। दरअसल, पाकिस्तान में बिकने वाली सबसे सस्ती कार सुजुकी ऑल्टो है। ये सुजुकी की एंट्री लेवल हैचबैक भी है। ऐसे में इस कार की सबसे ज्यादा 5,964 यूनिट बिकीं। जबकि, टोयोटा कोरोला / यारिस / कोरोला क्रॉस की कुल मिलाकर 2,685 यूनिट बिकीं। वहीं, नंबर-3 पर होंडा सिविक / सिटी सेडान रही। इन दोनों की मिलाकर 1,952 यूनिट बिकीं। जबकि, सुजुकी स्विफ्ट की 1,656 यूनिट और हवल सजगर की 1,249 यूनिट बिकी। चलिए अब टॉप-15 मॉडल पर एक नजर डालते हैं।

बेस्ट सेलिंग मॉडल वाइज कार पाकिस्तान मई 2026 नं मॉडल / ग्रुप सेगमेंट / टाइप मई 2026 1 सुज़ुकी ऑल्टो एंट्री हैचबैक 5,964 2 टोयोटा कोरोला / यारिस / कोरोला क्रॉस सेडान + क्रॉसओवर कम्बाइंड 2,685 3 होंडा सिविक / सिटी सेडान कम्बाइंड 1,952 4 सुजुकी स्विफ्ट हैचबैक 1,656 5 हवल - सजगर SUV 1,249 6 टोयोटा फॉर्च्यूनर / IMVs SUV + पिकअप प्लेटफॉर्म 811 7 सुजुकी फ्रोंक्स क्रॉसओवर 552 8 सुजुकी एवरी वैन 429 9 टैंक - सजगर SUV 355 10 हुंडई पोर्टर पिकअप/LCV 339 11 हुंडई टक्सन SUV 287 12 होंडा BR-V / HR-V MPV/SUV कम्बाइंड 278 13 JAC X-200 पिकअप/LCV 265 14 सुज़ुकी कल्टस हैचबैक 255 15 हुंडई एलांट्रा सेडान 209

पाकिस्तान में किन ब्रांड का दबदबा

PAMA की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान की मई 2026 कार बिक्री में जिन कंपनियों का सबसे ज्यादा दबदबा देखने को मिला, उसमें सुजुकी पाकिस्तान में सबसे मजबूत ब्रांड बनकर सामने आया। मई 2026 में अकेले ऑल्टो ने कम्बाइंड कारों + जीप/पिकअप बाजार में लगभग 34% और यात्री कार बाजार में लगभग 45% योगदान दिया। इसके अलावा, टोयोटा, होंडा जैसे ब्रांड की कार भी पाकिस्तान में जमकर पसंद की जाती हैं।

पाकिस्तान में इन कार कंपनियों को सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा ब्रांड / ग्रुप मॉडल मई 2026 मार्केट शेयर % सुजुकी ऑल्टो, स्विफ्ट, कल्टस, एवरी, फ्रोंक्स, रवि 8,856 50.10% टोयोटा कोरोला/यारिस/क्रॉस, फॉर्च्यूनर/IMVs 3,496 19.80% होंडा सिविक/सिटी, BR-V/HR-V 2,230 12.60% सजगर हवल, टैंक, BAIC रो 1,604+ 9.1%+ हुंडई एलांट्रा, सोनाटा, टक्सन, पोर्टर, सांता फे 902 5.10%