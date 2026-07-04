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पूरे पाकिस्तान ने मिलकर 17,660 कार खरीदीं, भारत में सिर्फ डिजायर को 24,546 ग्राहक मिले; हम 25 गुना ऊपर

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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खास बात ये है कि भारत में हर महीने नंबर-1 रहने वाली कार की बिक्री भी पाकिस्तान की कुल बिक्री से ज्यादा रहती है। जैसे, मई में मारुति डिजायर नंबर-1 कार ही थी और इसकी 24,546 यूनिट बिकी थीं। यानी पाकिस्तान की कुल कार बिक्री की तुलना में डिजायर की 6,886 यूनिट ज्यादा बिकी।

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भारत का ऑटोमोबाइल बाजार तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये दुनियाभर में कार बेचने के मामले में चीन और अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर है। भारतीय बाजार अब ICE सेगमेंट के साथ EV सेगमेंट में भी तेजी से ग्रोथ कर रहा है। वहीं, ऑप्शनल फ्यूल जैसे इथेनॉल पर भी काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि, हम यहां भारत की कामयाबी की बात नहीं कर रहे। बल्कि, भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की कार सेल्स की बात कर रहे हैं। दरअसल, मई में पूरे पाकिस्तान के अंदर कुल 17,660 कार बिकीं। जिसमें पैसेंजर कार्स, जीप और पिकअप कैटेगरी के मॉडल शामिल हैं। जबकि, इस दौरान भारत में 440,808 कार बिकीं। यानी हमने 423,148 कार ज्यादा बेचीं। पाकिस्तान से करीब 25 गुना ज्यादा।

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खास बात ये है कि भारत में हर महीने नंबर-1 रहने वाली कार की बिक्री भी पाकिस्तान की कुल बिक्री से ज्यादा रहती है। जैसे, मई में मारुति डिजायर नंबर-1 कार ही थी और इसकी 24,546 यूनिट बिकी थीं। यानी पाकिस्तान की कुल कार बिक्री की तुलना में डिजायर की 6,886 यूनिट ज्यादा बिकी। दूसरी तरफ, अकेले किआ, टोयोटा जैसी कंपनियां भी इससे ज्यादा कार बेच देती हैं।

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पाकिस्तान में कारों की बिक्री
पाकिस्तान में कारों की बिक्री की बात करें तो मई 2026 में पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (PAMA) द्वारा शेयर किए गए डेटा के मुताबिक, उसका कुल PV बाजार 17,660 यूनिट का रहा। इसमें पैसेंजर्स कार्स के साथ जीप और पिकअप भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, मई 2025 की तुलना में बाजार को 19% की साल-दर-साल के आधार पर ग्रोथ मिली। हालांकि, अप्रैल 2026 की तुलना में उसे 19.8% की डिग्रोथ का सामना करना पड़ा। चलिए एक बार सेल्स डेटा को देखते हैं।

पाकिस्तान में कार सेल्स मई 2026
कैटेगरीमई 2026मई 2025YoY %अप्रैल 2026MoM %
पैसेंजर्स कार्स13,21111,1430.18617,387-24.00%
जीप एंड पिकअप4,4493,6920.2054,628-3.90%
टोटल17,66014,8350.1922,015-19.80%

पाकिस्तान में कार सेल्स की बात करें तो पैसेंजर्स कार्स सेगमेंट की मई 2026 में बिक्री 13,211 यूनिट की रही। जबकि, मई 2025 में ये आंकड़ा 11,143 यूनिट का था। यानी 0.186% की ग्रोथ मिली। दूसरी तरफ, अप्रैल 2026 में 17,387 यूनिट बिकी थीं। यानी यहां 24.00% की डिग्रोथ मिली। जीप एंड पिकअप सेगमेंट की मई 2026 में बिक्री 4,449 यूनिट की रही। जबकि, मई 2025 में ये आंकड़ा 3,692 यूनिट का था। यानी 0.205% की ग्रोथ मिली। दूसरी तरफ, अप्रैल 2026 में 4,628 यूनिट बिकी थीं। यानी यहां 3.90% की डिग्रोथ मिली। इस तरह इन दोनों सेगमेंट की मई 2026 में कुल बिक्री 17,660 यूनिट की रही। जबकि, मई 2025 में ये आंकड़ा 14,835 यूनिट का था। यानी 0.19% की ग्रोथ मिली। दूसरी तरफ, अप्रैल 2026 में 22,015 यूनिट बिकी थीं। यानी यहां 19.80% की डिग्रोथ मिली।

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पाकिस्तान के बेस्ट मॉडल
पाकिस्तान की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो यहां टॉप-3 में हैचबैक और सेडान का दबदबा देखने को मिलता है। दरअसल, पाकिस्तान में बिकने वाली सबसे सस्ती कार सुजुकी ऑल्टो है। ये सुजुकी की एंट्री लेवल हैचबैक भी है। ऐसे में इस कार की सबसे ज्यादा 5,964 यूनिट बिकीं। जबकि, टोयोटा कोरोला / यारिस / कोरोला क्रॉस की कुल मिलाकर 2,685 यूनिट बिकीं। वहीं, नंबर-3 पर होंडा सिविक / सिटी सेडान रही। इन दोनों की मिलाकर 1,952 यूनिट बिकीं। जबकि, सुजुकी स्विफ्ट की 1,656 यूनिट और हवल सजगर की 1,249 यूनिट बिकी। चलिए अब टॉप-15 मॉडल पर एक नजर डालते हैं।

बेस्ट सेलिंग मॉडल वाइज कार पाकिस्तान मई 2026
नंमॉडल / ग्रुपसेगमेंट / टाइपमई 2026
1सुज़ुकी ऑल्टोएंट्री हैचबैक5,964
2टोयोटा कोरोला / यारिस / कोरोला क्रॉससेडान + क्रॉसओवर कम्बाइंड2,685
3होंडा सिविक / सिटीसेडान कम्बाइंड1,952
4सुजुकी स्विफ्टहैचबैक1,656
5हवल - सजगरSUV1,249
6टोयोटा फॉर्च्यूनर / IMVsSUV + पिकअप प्लेटफॉर्म811
7सुजुकी फ्रोंक्सक्रॉसओवर552
8सुजुकी एवरीवैन429
9टैंक - सजगरSUV355
10हुंडई पोर्टरपिकअप/LCV339
11हुंडई टक्सनSUV287
12होंडा BR-V / HR-VMPV/SUV कम्बाइंड278
13JAC X-200पिकअप/LCV265
14सुज़ुकी कल्टसहैचबैक255
15हुंडई एलांट्रासेडान209
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पाकिस्तान में किन ब्रांड का दबदबा
PAMA की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान की मई 2026 कार बिक्री में जिन कंपनियों का सबसे ज्यादा दबदबा देखने को मिला, उसमें सुजुकी पाकिस्तान में सबसे मजबूत ब्रांड बनकर सामने आया। मई 2026 में अकेले ऑल्टो ने कम्बाइंड कारों + जीप/पिकअप बाजार में लगभग 34% और यात्री कार बाजार में लगभग 45% योगदान दिया। इसके अलावा, टोयोटा, होंडा जैसे ब्रांड की कार भी पाकिस्तान में जमकर पसंद की जाती हैं।

पाकिस्तान में इन कार कंपनियों को सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा
ब्रांड / ग्रुपमॉडलमई 2026मार्केट शेयर %
सुजुकीऑल्टो, स्विफ्ट, कल्टस, एवरी, फ्रोंक्स, रवि8,85650.10%
टोयोटाकोरोला/यारिस/क्रॉस, फॉर्च्यूनर/IMVs3,49619.80%
होंडासिविक/सिटी, BR-V/HR-V2,23012.60%
सजगरहवल, टैंक, BAIC रो1,604+9.1%+
हुंडईएलांट्रा, सोनाटा, टक्सन, पोर्टर, सांता फे9025.10%

डेटा सोर्स: autopunditz

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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